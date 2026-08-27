Вы стоите на туманной вершине среди облаков и видите радугу вокруг своего силуэта — этот оптический эффект помогает ощутить силу горы Эмэйшань даже нерелигиозным людям. В течение дня вы также рассмотрите огромную статую Будды с лодки, заглянете в храмы и загадаете желание у буддийских святынь. А ещё мы угостим вас сычуаньским обедом в панорамной точке и расскажем о традициях паломничества.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:30 — встреча

8:30 — Большой Будда в Лэшане (без гида)

Вы увидите крупнейшую в мире каменную статую Будды Майтреи из списка ЮНЕСКО. Во время круиза на лодке рассмотрите Будду с головы до ног, а также окружающие горы и реку. После — свободное время.

10:30 — переезд к священной горе Эмэйшань

11:30 — обед на горе

Вы попробуете блюда Сычуани и узнаете гастрономические особенности региона.

12:30 — осмотр горы Эмэйшань

Далее вы подниметесь к главной вершине — Золотому храму. Увидите бескрайние облака и редкое явление «свет Будды» — радужный ореол вокруг тени человека. Вы посетите Золотой, Серебряный и Медный храмы, осмотрите статую Бодхисаттвы Самантабхадры с десятью ликами и сможете загадать желания.

16:30 — спуск на автобусе

По пути мы угостим вас деликатесом горы Эмэйшань — тофу-брейн (мягкий тофу с традиционной заправкой).

19:00 — возвращение в Чэнду

21:00 — завершение экскурсии

Вы узнаете:

Как создавали статую Будды Майтреи и как она формировала буддизм в Китае

Чем уникальна экосистема горы Эмэйшань

Почему паломники приходят именно на эту вершину и какие обычаи соблюдают

Как развивалось каменное искусство в Сычуани

Из чего строится повседневность местных

Организационные детали

Транспорт зависит от числа участников: автобус или микроавтобус, детских кресел нет

В стоимость включено: билет на Эмэйшань и к Большому Будде, обед, страховка

Рекомендуемый возраст — до 70 лет. Мы будем на высоте 3077 м, поэтому не советуем экскурсию людям с серьёзными сердечно-сосудистыми и дыхательными болезнями, высоким давлением и ограниченной подвижностью

Экскурсия продлится ≈15 ч

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)