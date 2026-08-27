Вы стоите на туманной вершине среди облаков и видите радугу вокруг своего силуэта — этот оптический эффект помогает ощутить силу горы Эмэйшань даже нерелигиозным людям.
В течение дня вы также рассмотрите огромную статую Будды с лодки, заглянете в храмы и загадаете желание у буддийских святынь. А ещё мы угостим вас сычуаньским обедом в панорамной точке и расскажем о традициях паломничества.
В течение дня вы также рассмотрите огромную статую Будды с лодки, заглянете в храмы и загадаете желание у буддийских святынь. А ещё мы угостим вас сычуаньским обедом в панорамной точке и расскажем о традициях паломничества.
Описание экскурсии
6:30 — встреча
8:30 — Большой Будда в Лэшане (без гида)
Вы увидите крупнейшую в мире каменную статую Будды Майтреи из списка ЮНЕСКО. Во время круиза на лодке рассмотрите Будду с головы до ног, а также окружающие горы и реку. После — свободное время.
10:30 — переезд к священной горе Эмэйшань
11:30 — обед на горе
Вы попробуете блюда Сычуани и узнаете гастрономические особенности региона.
12:30 — осмотр горы Эмэйшань
Далее вы подниметесь к главной вершине — Золотому храму. Увидите бескрайние облака и редкое явление «свет Будды» — радужный ореол вокруг тени человека. Вы посетите Золотой, Серебряный и Медный храмы, осмотрите статую Бодхисаттвы Самантабхадры с десятью ликами и сможете загадать желания.
16:30 — спуск на автобусе
По пути мы угостим вас деликатесом горы Эмэйшань — тофу-брейн (мягкий тофу с традиционной заправкой).
19:00 — возвращение в Чэнду
21:00 — завершение экскурсии
Вы узнаете:
- Как создавали статую Будды Майтреи и как она формировала буддизм в Китае
- Чем уникальна экосистема горы Эмэйшань
- Почему паломники приходят именно на эту вершину и какие обычаи соблюдают
- Как развивалось каменное искусство в Сычуани
- Из чего строится повседневность местных
Организационные детали
- Транспорт зависит от числа участников: автобус или микроавтобус, детских кресел нет
- В стоимость включено: билет на Эмэйшань и к Большому Будде, обед, страховка
- Рекомендуемый возраст — до 70 лет. Мы будем на высоте 3077 м, поэтому не советуем экскурсию людям с серьёзными сердечно-сосудистыми и дыхательными болезнями, высоким давлением и ограниченной подвижностью
- Экскурсия продлится ≈15 ч
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Автобус на горе Эмэйшань — 90 юаней за чел. (≈$13)
- Канатная дорога (туда и обратно) — 120 юаней за чел. (≈$18)
- Прогулка на лодке — 15 юаней за чел. (≈$2)
- Аудиогид и наушники — 30 юаней за чел. (≈$4)
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 7 лет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Ухоу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чжу — Организатор в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Работаем в туристической сфере Чэнду уже 12 лет, специализируемся на поездках по провинции Сычуань. Предлагаем групповые и индивидуальные туры по популярным локациям: база панд, храм Ухоу, музей Саньдуйдуй, Цзючжайгоу, горы Сыгуняншань,
Входит в следующие категории Чэнду
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