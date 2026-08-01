Здесь 1-й этаж одного здания может одновременно быть 22-м этажом другого, а монорельс проходит прямо через дома! Вы убедитесь, что Чунцин не зря называют многоуровневым городом.
А ещё увидите, как здесь сплелись традиционная и футуристическая архитектуры, полюбуетесь мегаполисом с высоты и погуляете по старинному саду.
А ещё увидите, как здесь сплелись традиционная и футуристическая архитектуры, полюбуетесь мегаполисом с высоты и погуляете по старинному саду.
Описание экскурсии
- Лицзыба — знаменитая станция Чунцинского метрополитена, где поезда монорельса проезжают прямо сквозь 19-этажное жилое здание.
- Цичикоу — древний город в городе, основанный 1700 лет назад. Здесь сохранились узкие мощёные улочки, старинные деревянные здания и традиционные чайные.
- Монумент народной победы — 27-метровая часовая башня, построенная в память о борьбе с японскими захватчиками.
- Площадь Куэйсинлоу — одна из самых безумных архитектурных локаций Чунцина. Вы выйдете на широкую городскую площадь, думая, что находитесь на уровне земли, но на самом деле будете стоять на крыше 22-го этажа!
- Парк Элин — старейший частный сад на вершине Юйчжун, откуда открывается круговой обзор на весь город.
- Хунъядун — 11-этажный архитектурный массив в традиционном сычуаньском стиле, построенный на сваях на крутом обрыве реки.
Организационные детали
- Трансфер из отеля в центре города и обратно включён в стоимость.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2641 туриста
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
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