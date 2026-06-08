Не хотите ждать следующий рейс в аэропорту? Наша программа создана специально для транзитных путешественников. За 5 часов мы покажем вам лучшее в городе. Вы полюбуетесь Кантонской башней, изучите традиционные кварталы, прогуляетесь по культурной улице Юнцинфан и познакомитесь с локальной кухней. А наш водитель позаботится, чтобы вы всё успели и при этом не спешили.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $335 за человека

Описание трансфер

Встреча в аэропорту с водителем и гидом и трансфер в город (1 ч).

Вид на Кантонскую башню (снаружи). Мы остановимся на острове Хайсиньша, чтобы оценить масштаб одного из главных символов города (30 мин).

Кантонский завтрак. Вы попробуете блюдо, которое очень любят местные жители — рисовые рулеты чжэнфэнь (30 мин).

Храм Дафо (Храм Большого Будды). Полюбуетесь пагодами, посетите главный зал с большой статуей Будды и залы с резьбой по дереву и росписями (30 мин).

Культурная улица Юнцинфан и парк «Ливань». Познакомитесь с архитектурой Линнань и по желанию заглянете в креативные магазины (1 ч).

Возвращение в аэропорт — своевременный трансфер к вашему следующему рейсу (1 ч).

Организационные детали