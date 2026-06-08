Не хотите ждать следующий рейс в аэропорту? Наша программа создана специально для транзитных путешественников. За 5 часов мы покажем вам лучшее в городе.
Вы полюбуетесь Кантонской башней, изучите традиционные кварталы, прогуляетесь по культурной улице Юнцинфан и познакомитесь с локальной кухней. А наш водитель позаботится, чтобы вы всё успели и при этом не спешили.
Вы полюбуетесь Кантонской башней, изучите традиционные кварталы, прогуляетесь по культурной улице Юнцинфан и познакомитесь с локальной кухней. А наш водитель позаботится, чтобы вы всё успели и при этом не спешили.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту с водителем и гидом и трансфер в город (1 ч).
Вид на Кантонскую башню (снаружи). Мы остановимся на острове Хайсиньша, чтобы оценить масштаб одного из главных символов города (30 мин).
Кантонский завтрак. Вы попробуете блюдо, которое очень любят местные жители — рисовые рулеты чжэнфэнь (30 мин).
Храм Дафо (Храм Большого Будды). Полюбуетесь пагодами, посетите главный зал с большой статуей Будды и залы с резьбой по дереву и росписями (30 мин).
Культурная улица Юнцинфан и парк «Ливань». Познакомитесь с архитектурой Линнань и по желанию заглянете в креативные магазины (1 ч).
Возвращение в аэропорт — своевременный трансфер к вашему следующему рейсу (1 ч).
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе от аэропорта Байюнь или Южного железнодорожного вокзала Гуанчжоу, бутилированная вода, завтрак — одна порция рисовых рулетов (чжэнфэнь)
- С вами будут водитель и гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 592 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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