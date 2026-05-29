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Храм Дафо – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Дафо» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
По Гуанчжоу с блогером
На машине
Круизы по Жемчужной реке
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Познакомиться с городом и узнать о жизни в удивительной стране от своего человека в Китае
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
На машине
Трансфер в/из аэропорта
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
Телебашня, храм Дафо и традиционный кантонский завтрак за одну пересадку
Начало: В аэропорту или на вокзале
7 июн в 08:00
8 июн в 13:00
от $335 за человека
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
На машине
7 часов
Индивидуальная
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
Увидеть главное и влюбиться в город
Начало: Chen clan academy
18 июн в 11:00
19 июн в 11:00
от $200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

A
По Гуанчжоу с блогером
все отлично. красивые виды, вкусно поели, интересные рассказы. спасибо большое
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И
По Гуанчжоу с блогером
Все супер!
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Я
По Гуанчжоу с блогером
Хочу выразить огромную благодарность гиду Вячеславу за потрясающую экскурсию по Гуанчжоу! Всё было организовано на высшем уровне: интересно, комфортно и
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очень познавательно. Слава отлично знает город, его историю и культуру, рассказывает легко и увлекательно, отвечает на любые вопросы и создаёт очень приятную атмосферу.

Особенно понравилось, что экскурсия прошла без спешки, на комфортной машине, с вниманием к деталям и моим пожеланиям. Увидели много красивых и необычных мест, весь день был расписан! Всегда на связи, моментальная бронь. Благодаря Славе Гуанчжоу открылся совершенно с другой стороны!

Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть город, а действительно прочувствовать его атмосферу. Всё было супер!

Хочу выразить огромную благодарность гиду Вячеславу за потрясающую экскурсию по Гуанчжоу! Всё было организовано на высшем
Хочу выразить огромную благодарность гиду Вячеславу за потрясающую экскурсию по Гуанчжоу! Всё было организовано на высшем
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А
По Гуанчжоу с блогером
Благодарим Вячеслава за интересную, активную и живую экскурсию!
Нам удалось познать Гуанчжоу изнутри, его культуру и традиции. Мы прекрасно провели день, насыщенно, познавательно, открыли для себя особенности местного колорита!
За это еще раз благодарим Вячеслава, всем рекомендуем! 👍🏻
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Ольга
По Гуанчжоу с блогером
Рекомендуем для знакомства с Гуанчжоу!
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Ксения
По Гуанчжоу с блогером
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
С этой экскурсии я начала свое знакомство не только с городом, но и с
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Китаем в целом) Мы погуляли по атмосферным и очень красивым местам) Прошли по уединенным тихим уголкам парка и оживленным, людным и шумным улицам центра)
Мне объяснили, как взаимодействовать с китайскими сервисами, чтобы сделать свое пребывание в Китае максимально комфортным)
Теперь хочется изучать эту страну дальше и приезжать сюда чаще)

Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)+3
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
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Ольга
По Гуанчжоу с блогером
Доброй ночи! У нас был один день для ознакомления с Гуанчжоу. Наш выбор пал на Вячеслава, русскоязычного гида. Повезло, что
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в этот день 21.03.26 Вячеслав был, свободен! 👍 Экскурсия проведена по нашему выбору… индивидуально.
Мы не новички, много видели, ездили. . Вячеслав понравился нам, как гид, как человек… Сумел раскрыть нам глаза на многие вещи о жизни в Китае, о Гуанчжоу, его жителях … … Так как 8-ми часовая экскурсия на автомобиле, сумели достаточно увидеть и охватить). То что Вячеслав живет с семьей больше десяти лет в Китае говорит о многом… Общительный открытый,интересный собеседник! Всем рекомендуем))) 👍 А Вячеславу здоровья и удачи! 🤩🙌🍀🌺

Ольга, Константин/ Москва-Сахалин март 2026г.

Доброй ночи! У нас был один день для ознакомления с Гуанчжоу. Наш выбор пал на Вячеслава,
Доброй ночи! У нас был один день для ознакомления с Гуанчжоу. Наш выбор пал на Вячеслава,
Доброй ночи! У нас был один день для ознакомления с Гуанчжоу. Наш выбор пал на Вячеслава,
Доброй ночи! У нас был один день для ознакомления с Гуанчжоу. Наш выбор пал на Вячеслава,
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Е
По Гуанчжоу с блогером
Экскурсия с Вячеславом прошла просто замечательно. Интересно, познавательно. Побывали в интересных местах, маршрут был построен с нашими предпочтениями, удобно все спланировано. Очень рекомендую экскурсию с Вячеславом!
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Alyona
По Гуанчжоу с блогером
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально искала русскоязычного гида для
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однодневной экскурсии, чтобы максимально за один день узнать об этом городе! Выбор пал на Вячеслава и мы попали в яблочко!
Комфортный автомобиль (нас было 4 взрослых), посещение храма Лотос (потрясающие впечатления и красивейшие фото на память!). Пекинская улица - яркое местечко в Гуанчжоу!
Много общались с Вячеславом на разные темы - очень интересной информацией поделился с нами. Спасибо за потрясающий ресторанчик с китайской кухней - получили удовольствие от еды и вернулись сюда на следующий день! Вячеслав подсказал, где купить чемоданы и завез нас специально в магазин их купить! Также посоветовал IFC рядом с нашим отелем - 100 этажное здание! На 70 этаже с неописуемым видом поужинали!
Поездка в Гуанчжоу на 200 из 100! Вернемся обязательно!
Ниже фото!

Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально+6
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально
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Илья
По Гуанчжоу с блогером
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить побольше интересных мест в
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Гуанчжоу и окрестностях. Отлично провели время, посмотрели за 2 дня места с Вячеславом, которые трудно найти на tripadvisor, но на деле выглядят потрясающе. Остались очень довольны, было безумно интересно пообщаться и послушать о жизни в Китае русской семьи. Также Вячеслав дал хорошие рекомендации по нашему дальнейшему маршруту по другим городам, рассказал, как попасть в Гонконг, Макао, особенности пересечения границы и прочие нюансы.
P.S. Если финансы позволяют, то не скупитесь и обязательно обращайтесь к Славе за экскурсией, съэкономите время, нервы на поиски интересных мест, а также с комфортом проведете время))
Рекомендую!

Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить+6
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить
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Всего 25 отзывов в Гуанчжоу в категории "Храм Дафо"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Храм Дафо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Гуанчжоу с блогером;
  2. Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено);
  3. Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Остров Шамянь;
  3. Площадь Хуа Чэн;
  4. Пекинская улица;
  5. Международный финансовый центр;
  6. Оперный театр Гуанчжоу;
  7. Набережная;
  8. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в июне 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Храм Дафо" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Храм Дафо», 25 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август