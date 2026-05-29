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Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Познакомиться с городом и узнать о жизни в удивительной стране от своего человека в Китае
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
Телебашня, храм Дафо и традиционный кантонский завтрак за одну пересадку
Начало: В аэропорту или на вокзале
7 июн в 08:00
8 июн в 13:00
от $335 за человека
Индивидуальная
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
Увидеть главное и влюбиться в город
Начало: Chen clan academy
18 июн в 11:00
19 июн в 11:00
от $200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
A
все отлично. красивые виды, вкусно поели, интересные рассказы. спасибо большое
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И
Все супер!
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Я
Хочу выразить огромную благодарность гиду Вячеславу за потрясающую экскурсию по Гуанчжоу! Всё было организовано на высшем уровне: интересно, комфортно и
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А
Благодарим Вячеслава за интересную, активную и живую экскурсию!
Нам удалось познать Гуанчжоу изнутри, его культуру и традиции. Мы прекрасно провели день, насыщенно, познавательно, открыли для себя особенности местного колорита!
За это еще раз благодарим Вячеслава, всем рекомендуем! 👍🏻
Нам удалось познать Гуанчжоу изнутри, его культуру и традиции. Мы прекрасно провели день, насыщенно, познавательно, открыли для себя особенности местного колорита!
За это еще раз благодарим Вячеслава, всем рекомендуем! 👍🏻
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Рекомендуем для знакомства с Гуанчжоу!
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Спасибо Вячеславу за прекрасный день в Гуанчжоу)
С этой экскурсии я начала свое знакомство не только с городом, но и с
С этой экскурсии я начала свое знакомство не только с городом, но и с
+3
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Доброй ночи! У нас был один день для ознакомления с Гуанчжоу. Наш выбор пал на Вячеслава, русскоязычного гида. Повезло, что
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Е
Экскурсия с Вячеславом прошла просто замечательно. Интересно, познавательно. Побывали в интересных местах, маршрут был построен с нашими предпочтениями, удобно все спланировано. Очень рекомендую экскурсию с Вячеславом!
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Всем здравствуйте! 🤝 Наконец-то добралась написать отзыв о замечательном городе Гуанчжоу, в самое сердце ♥️ специально искала русскоязычного гида для
+6
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Не первый раз посещаю Китай, но для отпуска с женой решил обратиться к Вячеславу, чтобы посетить побольше интересных мест в
+6
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Всего 25 отзывов в Гуанчжоу в категории "Храм Дафо"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Храм Дафо»
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Сейчас в Гуанчжоу в категории "Храм Дафо" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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