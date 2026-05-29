читать дальше уменьшить

однодневной экскурсии, чтобы максимально за один день узнать об этом городе! Выбор пал на Вячеслава и мы попали в яблочко!

Комфортный автомобиль (нас было 4 взрослых), посещение храма Лотос (потрясающие впечатления и красивейшие фото на память!). Пекинская улица - яркое местечко в Гуанчжоу!

Много общались с Вячеславом на разные темы - очень интересной информацией поделился с нами. Спасибо за потрясающий ресторанчик с китайской кухней - получили удовольствие от еды и вернулись сюда на следующий день! Вячеслав подсказал, где купить чемоданы и завез нас специально в магазин их купить! Также посоветовал IFC рядом с нашим отелем - 100 этажное здание! На 70 этаже с неописуемым видом поужинали!

Поездка в Гуанчжоу на 200 из 100! Вернемся обязательно!

Ниже фото!