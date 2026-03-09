Мои заказы

Экскурсии по рекам в Гуанчжоу 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
Круизы по Жемчужной реке
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
«По таинственной реке на лодочке»
15 мар в 09:30
16 мар в 19:30
от $280 за человека
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
4 часа
2 отзыва
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
«захватывающие панорамы с борта корабля во время ночного круиза по реке Чжуцзян»
Завтра в 17:00
15 мар в 17:00
от $320 за человека
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
1 час
Билет на борт
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
$10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 марта 2026
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    Спасибо Зое за интересную экскурсию! Все прошло замечательно!
    Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторанов:)) и подсказках))
  • О
    Ольга
    5 декабря 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Было довольно интересно
    Было довольно интересно
  • В
    Виктор
    4 ноября 2025
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
    Плюсы: 1. В
    буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
    2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
    3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
    В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
    Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
    Минусы:
    1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
    2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
    Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
    Поэтому в целом рекомендую.

  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия понравилась. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    23 сентября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
    которое для меня - любителя чая, являлось несбыточной мечтой. И вот, мечта сбылась. Николай оказался очень профессиональным гидом, а его программа была выверенной. Но я также попросил его отвезти меня на чайный рынок, что он также сделал. Поэтому хочу отметить и его гибкость в плане программы. Первой точкой был небольшой городок с исторической и приятной архитектурой, а также обедом в местном ресторане, что было интересным опытом. Затем плантация - место для спокойствия и знакомства с природой. После прогулки между чайных кустов - дегустация чая (если вы едете большой группой, то сможете ещё и приготовить его сами. Я был один, поэтому мы пошли смотреть производство). На дегустации было около 6 сортов и была возможность попробовать больше. На последок, мы заглянули на небольшую прогулку по пещерам. Я сначало скептически относился к их посещению, но место необычное и аутентичное, поэтому стоит посещения. На протяжении всей поездки от отеля до отеля, Николай сопровождал меня и дополнял все посещения комментариями и интересными историями про городок, про чай и про пещеры, а также рассказывал про жизнь в Китае. В заключении мы отправились к торговцу чаем, где я смог попробовать несколько уникальных сортов и приобрести что-то себе. Владельцы магазина тоже были добродушными и приятными людьми, с которыми мы много чая. В заключении могу сказать, что все было организованно на высшем уровне. Рекомендую любителям чая и природы.

  • V
    Viktoriia
    7 июля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
  • Я
    Янина
    21 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
    китайскую
    кухню, поучаствовал в чайной церемонии. Николай отвечает на все вопросы, может дать советы по пребыванию в Гуанчжоу. Впечатления от поездки самые лучшие.

    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
  • И
    Илья
    16 апреля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
  • С
    Сергей
    23 марта 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай молодец! Всё понравилось!
    Николай молодец! Всё понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Живописные окрестности Гуанчжоу;
  2. Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки;
  3. Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Пекинская улица;
  3. Площадь Хуа Чэн;
  4. Остров Шамянь;
  5. Самое главное;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Набережная;
  9. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 320. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Гуанчжоу – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май