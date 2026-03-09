Индивидуальная
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
«По таинственной реке на лодочке»
15 мар в 09:30
16 мар в 19:30
от $280 за человека
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
«захватывающие панорамы с борта корабля во время ночного круиза по реке Чжуцзян»
Завтра в 17:00
15 мар в 17:00
от $320 за человека
Билет на борт
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
$10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 марта 2026Спасибо Зое за интересную экскурсию! Все прошло замечательно!
Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторанов:)) и подсказках))
- ООльга5 декабря 2025Было довольно интересно
- ВВиктор4 ноября 2025В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В
- ННаталья22 октября 2025Экскурсия понравилась. Рекомендую.
- ААндрей23 сентября 2025Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
- VViktoriia7 июля 2025Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
- ЯЯнина21 мая 2025Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
- ММаксим6 мая 2025Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
китайскую
- ИИлья16 апреля 2025Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
- ССергей23 марта 2025Николай молодец! Всё понравилось!
