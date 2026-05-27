Приглашаю вас поужинать — попробовать локальную еду, но при этом понятную и привычную иностранцу.
Кантонский хот-пот готовится на лёгком бульоне, который подчёркивает свежесть и натуральный вкус ингредиентов, — раскрою все тонкости. А главным блюдом за нашим столом будет живое общение и тёплая атмосфера, как это принято в Китае.
Описание экскурсии
Мы отправимся в проверенный ресторан, куда ходят горожане. Я помогу разобраться с меню, сочетанием блюд и научу правильно есть кантонский хот-пот, который отличается от острых, жирных, тяжёлых вариантов хого.
В центре стола установят кастрюлю с кипящим бульоном, вокруг — тарелки с сырыми ингредиентами: ломтиками мяса, овощами, лапшой. Вы сами приготовите продукты — а я расскажу:
- какие части говядины ценят местные
- что обычно едят, как выбирают рестораны и каких ещё гастрономических привычек придерживаются китайцы
- почему приём пищи — это не просто еда, а часть общения и культуры
- чем Гуанчжоу отличается от стереотипов о Китае
И многое другое! Если захотите — подскажу, где поблизости выпить чая с десертом или погулять после ужина.
Организационные детали
- Стоимость указана для 1–2 человек. Доплата за каждого следующего участника — $40
- Базовый ужин для 1–2 гостей включает: 3 порции говядины, по 1 порции соевой спаржи, овощей, лапши, а также чай
- Еда не острая и не жирная — подходит для детей
- Дополнительные напитки и блюда оплачиваются отдельно по меню (по желанию). Примерные цены: порция говядины — $7–8, говяжьи шарики или мясные добавки — $7–10, овощи — $5
- Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергия или пищевые ограничения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 175 туристов
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае. В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого
