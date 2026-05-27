Приглашаю вас поужинать — попробовать локальную еду, но при этом понятную и привычную иностранцу. Кантонский хот-пот готовится на лёгком бульоне, который подчёркивает свежесть и натуральный вкус ингредиентов, — раскрою все тонкости. А главным блюдом за нашим столом будет живое общение и тёплая атмосфера, как это принято в Китае.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправимся в проверенный ресторан, куда ходят горожане. Я помогу разобраться с меню, сочетанием блюд и научу правильно есть кантонский хот-пот, который отличается от острых, жирных, тяжёлых вариантов хого.

В центре стола установят кастрюлю с кипящим бульоном, вокруг — тарелки с сырыми ингредиентами: ломтиками мяса, овощами, лапшой. Вы сами приготовите продукты — а я расскажу:

какие части говядины ценят местные

что обычно едят, как выбирают рестораны и каких ещё гастрономических привычек придерживаются китайцы

почему приём пищи — это не просто еда, а часть общения и культуры

чем Гуанчжоу отличается от стереотипов о Китае

И многое другое! Если захотите — подскажу, где поблизости выпить чая с десертом или погулять после ужина.

Организационные детали