Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $405 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: У станции метро Caihongqiao
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от $270 за всё до 10 чел.
