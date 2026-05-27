Мои заказы

Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай

Не зависнуть в очереди на билеты, а сберечь силы на приятную прогулку по легендарным местам
Древний город Губэй и участок Симатай — одни из самых востребованных достопримечательностей рядом с Пекином.

Попасть сюда бывает непросто, особенно в выходные дни и во время каникул, когда билеты нужно бронировать заранее. Я возьму все хлопоты на себя и куплю их за вас. Вам останется только не забыть паспорт и настроиться на новые впечатления!
Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай
Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай
Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай

Описание билета

Что важно знать

  • Рекомендую выезжать в районе 8:00. Дорога из Пекина займёт около 2,5 часов (140 км).
  • По прибытии от парковки нужно пройти около 10 минут до контрольно-пропускного пункта. При входе достаточно показать паспорт.
  • Советую начинать день с осмотра участка Симатай. В первой половине суток там более комфортная погода. После полудня часто поднимается ветер. При сильных порывах канатная дорога может остановить работу.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты в древний город и на участок Симатай.
  • Билеты невозвратные.
  • Остаток суммы нужно оплатить не менее чем за 7 дней до посещения (можно на карту Сбербанка).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Дополнительно при желании оплачиваются билеты на канатную дорогу — 200 юаней за чел., билет на шаттл до участка Симатай — 10 юаней за чел., аренда прогулочной лодки в городе Губэй — 120 юаней за чел.

ежедневно в 00:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник$30
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У участка Симатай или древнего города
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 00:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
читать дальшеуменьшить

коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай»

Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
На машине
9 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
9 часов
-
10%
221 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
30 мая в 08:00
31 мая в 08:30
$332$368 за всё до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин
Начало: В холле вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Увидеть неотреставрированный участок Великой Китайской стены и город на воде
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 10:00
29 мая в 08:00
$411 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине
$30 за человека