Древний город Губэй и участок Симатай — одни из самых востребованных достопримечательностей рядом с Пекином.
Попасть сюда бывает непросто, особенно в выходные дни и во время каникул, когда билеты нужно бронировать заранее. Я возьму все хлопоты на себя и куплю их за вас. Вам останется только не забыть паспорт и настроиться на новые впечатления!
Попасть сюда бывает непросто, особенно в выходные дни и во время каникул, когда билеты нужно бронировать заранее. Я возьму все хлопоты на себя и куплю их за вас. Вам останется только не забыть паспорт и настроиться на новые впечатления!
Описание билета
Что важно знать
- Рекомендую выезжать в районе 8:00. Дорога из Пекина займёт около 2,5 часов (140 км).
- По прибытии от парковки нужно пройти около 10 минут до контрольно-пропускного пункта. При входе достаточно показать паспорт.
- Советую начинать день с осмотра участка Симатай. В первой половине суток там более комфортная погода. После полудня часто поднимается ветер. При сильных порывах канатная дорога может остановить работу.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в древний город и на участок Симатай.
- Билеты невозвратные.
- Остаток суммы нужно оплатить не менее чем за 7 дней до посещения (можно на карту Сбербанка).
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Дополнительно при желании оплачиваются билеты на канатную дорогу — 200 юаней за чел., билет на шаттл до участка Симатай — 10 юаней за чел., аренда прогулочной лодки в городе Губэй — 120 юаней за чел.
ежедневно в 00:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У участка Симатай или древнего города
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 00:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай»
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
30 мая в 08:00
31 мая в 08:30
$332
$368 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин
Начало: В холле вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Увидеть неотреставрированный участок Великой Китайской стены и город на воде
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 10:00
29 мая в 08:00
$411 за всё до 6 чел.
$30 за человека