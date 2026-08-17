Посетите Запретный город в Пекине без сложностей с бронированием! Мы заранее оформим билеты — минимум за 7 дней до желаемой даты, чтобы вы точно попали в императорский дворец.
Описание билета
Есть два вида билетов:
- утренний — вход с 8:30 до 12:00
- дневной — вход с 10:30 до 15:30
По любому из билетов находиться на территории Запретного города можно до 17:00 — до закрытия.
Организационные детали
- При бронировании отправьте нам данные вашего паспорта для оформления билета
- Бронируйте билет не позднее чем за 7 дней до нужной вам даты
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах четвертого транспортного кольца Пекина
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2066 туристов
Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома. Однажды я посмотрел фильм «Ирония судьбы, или
Входит в следующие категории Пекина
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