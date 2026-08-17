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С лёгким паром!», и один монолог произвёл на меня впечатление: «В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: дома, улицы и даже жизнь…» И мне захотелось продолжить: «Зато теперь совсем другое дело — в Пекине у вас есть верный друг — Олег, вам будет легко, как дома!» Наша команда специализируется на экскурсиях по Запретному городу и Великой Китайской стене. Это не только самые знаковые достопримечательности страны, в них отражаются ключевые идеалы китайской цивилизации. В разных аспектах они раскрывают концепцию порядка и мудрость выживания, которые присущи нашей культуре. Мы с гордостью рассказываем о ней.