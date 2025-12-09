Вы впервые в Пекине и хотите за один день увидеть главное: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и императорские сады? Это идеальный маршрут, чтобы изучить все грани города и почувствовать дыхание древнего Китая.
Со мной вы откроете Пекин не только как столицу, но и как живое свидетельство тысячелетней культуры, где каждый камень хранит следы императорской эпохи.
Описание экскурсии
Площадь Тяньаньмэнь — сердце Пекина и символ современного Китая. Здесь расположен мавзолей Мао Цзэдуна и правительственные здания, где вершилась история страны.
Запретный город — грандиозный дворцовый комплекс, некогда недоступный простым людям. Его величие и масштаб до сих пор поражают воображение.
Парк «Цзиньшань» — живописный сад с панорамным видом на весь дворец. Когда-то это было любимое место отдыха императоров, а позже — сцена трагических событий.
Во время экскурсии вы:
- узнаете тайны императорских династий Мин и Цин
- услышите истории, скрытые за стенами Запретного города
- откроете загадку самоубийства императора, произошедшего в одном из самых красивых парков Пекина
Организационные детали
Доступ к объектам осмотра
- Зарегистрироваться для посещения площади Тяньаньмэнь нужно не позднее чем за сутки до посещения в специальной программе. Потребуется ввести паспортные данные. Вход на площадь бесплатный
- В Запретный город можно зарегистрироваться и купить билеты онлайн (за неделю до посещения) или в день встречи на месте. Стоимость $12 за человека. В эту стоимость также входят 2 музея. При себе обязательно иметь паспорта
- Вход в императорский парк стоит $1 за человека
во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татэвик — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 47 туристов
Живу в Китае с 2015 года. Закончила университет в Пекине, свободно владею китайским языком, хорошо знаю историю древнего Китая, культуру и традиции. За всё время жизни в Китае я изучила практически всё, что заинтересует даже самого избалованного путешественника. От молодёжных тусовок современной китайской жизни до самых труднодоступных мест Поднебесной.
Входит в следующие категории Пекина
