Пекинский Музей императорской кухни Юйсяньду предлагает уникальный опыт погружения в историю китайской императорской кухни. Здесь можно увидеть более тысячи артефактов, отражающих развитие королевских блюд.
Посетители могут попробовать блюда, которые готовились для императоров, и насладиться культурным представлением.
Это место сочетает в себе историко-культурное наследие и гастрономическое удовольствие, обеспечивая высокий уровень обслуживания и комфорт. Не упустите шанс стать частью императорской семьи на один день
Посетители могут попробовать блюда, которые готовились для императоров, и насладиться культурным представлением.
Это место сочетает в себе историко-культурное наследие и гастрономическое удовольствие, обеспечивая высокий уровень обслуживания и комфорт. Не упустите шанс стать частью императорской семьи на один день
5 причин купить этот билет
- 🍽 Уникальный гастрономический опыт
- 🏛 Исторические артефакты
- 🎭 Культурное представление
- 👑 Погружение в императорскую атмосферу
- 🍷 Высокие стандарты обслуживания
Описание билетаЧто вас ждёт? Расположенный в районе Хайдянь недалеко от моста Сиджицин, музей демонстрирует развитие китайских королевских блюд с древних времён, во времена династии Цин. Коллекция, насчитывающая более тысячи ценных исторических артефактов, в том числе изысканную столовую утварь и ценные документы, даёт подробное представление об истории и культуре императорской кухни. Музей знакомит гостей со знаменитыми королевскими блюдами и блюдами шеф-поваров всей истории Китая, предлагая еду, которую когда-то готовили для императоров. Отмечаются не только кулинарные навыки, но и культурное значение еды при императорском дворе. Одной из потрясающих возможностей Музея императорской кухни Юйсяньду является необычный гастрономический опыт. Посетители могут насладиться пиршеством, повторяющим роскошные блюда, которыми когда-то наслаждались члены королевской семьи. Дизайн ресторана отражает обстановку древнего дворца, позволяя посетителям почувствовать себя так, будто они перенеслись в прошлое и стали частью императорской семьи. Музей обеспечивает высокие стандарты обслуживания и удобств. Посетители могут рассчитывать на прекрасное обслуживание, сочетающее в себе знакомство с историко-культурным наследием и гастрономическое удовольствие. Важная информация:
- Билет будет отправлен вам по электронной почте.
- Начало проверки билетов на обед — 11:38, а представление начнётся в 12:10.
- Рекомендуется прибыть за несколько минут до начала проверки билетов. Это позволит занять места до начала обеда и представления.
Ежедневно в 11:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Еда
- Представление
Что не входит в цену
- Традиционный костюм
- Макияж
Место начала и завершения?
W7WC+67W Хайдянь, Пекин, Китай
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 11:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Билет будет отправлен вам по электронной почте
- Время начала проверки билетов на обед - 11:38, а само представление начнётся в 12:10
- Рекомендуется прибыть за несколько минут до начала проверки билетов. Это позволит занять места до начала обеда и представления
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алан
1 янв 2025
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
22 июл в 07:00
23 июл в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Китайская стена и Ихэюань
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и царскую роскошь Летнего дворца Ихэюань. Завершите день дегустацией утки по-пекински и чая
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$247
$290 за всё до 6 чел.