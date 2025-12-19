Мы покажем вам императорский Пекин за один день. Вы побываете в резиденции правителей и познакомитесь с историей Китая. Услышите об их жизни, ритуалах и философии. Полюбуетесь символами власти и приобщитесь к традиционной чайной церемонии.

Описание экскурсии

Запретный город

Вы посетите грандиозный дворцовый комплекс, где на протяжении веков жили императоры Китая. Полюбуетесь величественной архитектурой, парадными залами и внутренними двориками. Узнаете, почему дворец называли «Пурпурным» и откуда появилась легенда о 9999 с половиной комнатах. Услышите множество интересных фактов и анекдотов о правителях Поднебесной.

Летний дворец

Вы побываете в одном из самых красивых императорских парков Китая. Увидите гармоничное сочетание дворцовой архитектуры, воды и ландшафтного дизайна. Узнаете, как и для кого создавался этот комплекс и какому императору был подарен.

Чайная церемония в Пекине

Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и её традициями. Попробуете несколько сортов китайского чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый из них имеет свои особенности вкуса, аромата и способа заваривания. И поймёте, почему считается, что церемония призвана дарить ощущение гармонии и спокойствия.

Ориентировочный тайминг поездки:

9:00 — гид встретит вас в отеле

9:30–11:30 — экскурсия по Запретному городу

12:30–13:00 — участие в чайной церемонии

13:30–15:00 — посещение императорского парка Летний дворец

Организационные детали