Мои заказы

Запретный город, парк Летний императорский дворец и чайная церемония

Тайны придворной жизни, чудеса архитектуры и изысканные вкусовые ноты старинной традиции
Мы покажем вам императорский Пекин за один день. Вы побываете в резиденции правителей и познакомитесь с историей Китая. Услышите об их жизни, ритуалах и философии. Полюбуетесь символами власти и приобщитесь к традиционной чайной церемонии.
Запретный город, парк Летний императорский дворец и чайная церемония
Запретный город, парк Летний императорский дворец и чайная церемония
Запретный город, парк Летний императорский дворец и чайная церемония

Описание экскурсии

Запретный город

Вы посетите грандиозный дворцовый комплекс, где на протяжении веков жили императоры Китая. Полюбуетесь величественной архитектурой, парадными залами и внутренними двориками. Узнаете, почему дворец называли «Пурпурным» и откуда появилась легенда о 9999 с половиной комнатах. Услышите множество интересных фактов и анекдотов о правителях Поднебесной.

Летний дворец

Вы побываете в одном из самых красивых императорских парков Китая. Увидите гармоничное сочетание дворцовой архитектуры, воды и ландшафтного дизайна. Узнаете, как и для кого создавался этот комплекс и какому императору был подарен.

Чайная церемония в Пекине

Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и её традициями. Попробуете несколько сортов китайского чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый из них имеет свои особенности вкуса, аромата и способа заваривания. И поймёте, почему считается, что церемония призвана дарить ощущение гармонии и спокойствия.

Ориентировочный тайминг поездки:
9:00 — гид встретит вас в отеле
9:30–11:30 — экскурсия по Запретному городу
12:30–13:00 — участие в чайной церемонии
13:30–15:00 — посещение императорского парка Летний дворец

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне или легковом автомобиле — в зависимости от количества человек
  • Дополнительно оплачивается билет в Запретный город — 60 юаней с чел. ($8,5) и в Летний дворец — 40 юаней с чел. ($5,6)
  • Также по запросу за доплату мы организуем для вас акробатическое представление — подробности в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$188
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 795 туристов
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае — работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами — организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
На машине
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
$330 за всё до 6 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
На машине
7.5 часов
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Уникальная возможность почувствовать атмосферу древнего Пекина: от панорамных видов на Запретный город до чайной церемонии и прогулок по Летнему дворцу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
21 дек в 09:00
$80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине