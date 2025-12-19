Запретный город, парк Летний императорский дворец и чайная церемония
Тайны придворной жизни, чудеса архитектуры и изысканные вкусовые ноты старинной традиции
Мы покажем вам императорский Пекин за один день. Вы побываете в резиденции правителей и познакомитесь с историей Китая. Услышите об их жизни, ритуалах и философии. Полюбуетесь символами власти и приобщитесь к традиционной чайной церемонии.
Описание экскурсии
Запретный город
Вы посетите грандиозный дворцовый комплекс, где на протяжении веков жили императоры Китая. Полюбуетесь величественной архитектурой, парадными залами и внутренними двориками. Узнаете, почему дворец называли «Пурпурным» и откуда появилась легенда о 9999 с половиной комнатах. Услышите множество интересных фактов и анекдотов о правителях Поднебесной.
Летний дворец
Вы побываете в одном из самых красивых императорских парков Китая. Увидите гармоничное сочетание дворцовой архитектуры, воды и ландшафтного дизайна. Узнаете, как и для кого создавался этот комплекс и какому императору был подарен.
Чайная церемония в Пекине
Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и её традициями. Попробуете несколько сортов китайского чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый из них имеет свои особенности вкуса, аромата и способа заваривания. И поймёте, почему считается, что церемония призвана дарить ощущение гармонии и спокойствия.
Ориентировочный тайминг поездки: 9:00 — гид встретит вас в отеле 9:30–11:30 — экскурсия по Запретному городу 12:30–13:00 — участие в чайной церемонии 13:30–15:00 — посещение императорского парка Летний дворец
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне или легковом автомобиле — в зависимости от количества человек
Дополнительно оплачивается билет в Запретный город — 60 юаней с чел. ($8,5) и в Летний дворец — 40 юаней с чел. ($5,6)
Также по запросу за доплату мы организуем для вас акробатическое представление — подробности в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
