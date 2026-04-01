Чай как путь к культуре Китая

Познакомиться с секретами чая на пекинских рынках и принять участие в церемонии (по желанию)
Чай в Китае — это гораздо больше, чем напиток. Это философия, язык жестов и способ общения, который формировался на протяжении тысячелетий. Вы выясните, почему во время чаепития важны не только движения, но и паузы. Как вкус влияет на состояние и зачем нужна миниатюрная посуда. Разберётесь в сортах и при желании поучаствуете в традиционной чайной церемонии.
Описание экскурсии

Чайные рынки Пекина

Вы услышите об истории чая и его особом месте в жизни китайцев:

  • о том, чем чайная церемония отличается от обычного чаепития
  • почему для заваривания важны не только сорт чая, но и вода, температура, посуда и даже движения рук
  • как чай влияет на состояние, настроение и концентрацию

А также при желании выберете и купите качественный чай для себя или в подарок — по нетуристическим ценам.

Чайный домик

  • Вы сами решите, будете ли только наблюдать или станете участником церемонии
  • Попробуете разные сорта и насладитесь атмосферой спокойствия и неспешной беседы
  • Послушаете музыку и посмотрите небольшие представления — это уникальная практика для понимания китайской культуры
  • Узнаете, чем чай отличается в зависимости от региона, способа сбора и обработки
  • Выясните, почему один и тот же чай заваривают многократно, как вкус и аромат меняются от пролива к проливу
  • Разберётесь в значении каждого предмета чайного набора
  • Раскроете, зачем стучат пальцами по столу
  • Поймёте, как отличить качественный чай от подделки и как его хранить

Организационные детали

  • Дегустация чая и снэков на чайном рынке входит в стоимость
  • Посещение чайного домика — по желанию, оплачивается дополнительно. Церемония длится около 2 часов, включает дегустацию 4–5 видов чая и 3–5 видов закусок, стоит 158 юаней (~$23) за участника старше 6 лет. Билет для гида также оплачивают путешественники
  • В чайном домике мастер говорит на китайском или английском языке, гид выступает в качестве переводчика
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 147 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
всем без исключения городам Китая. Можем предложить авторские туры, рассчитанные на путешествие от нескольких дней до нескольких недель, и однодневные поездки в любой город Китая. А ещё — встречу в аэропорту, помощь в покупке и бронировании билетов на достопримечательности, выбор и бронирование отеля. Мы спланируем путешествие за вас, поможем вам влюбиться в Китай и прочувствовать сложный букет его историй!

