Чай в Китае — это гораздо больше, чем напиток. Это философия, язык жестов и способ общения, который формировался на протяжении тысячелетий. Вы выясните, почему во время чаепития важны не только движения, но и паузы. Как вкус влияет на состояние и зачем нужна миниатюрная посуда. Разберётесь в сортах и при желании поучаствуете в традиционной чайной церемонии.
Описание экскурсии
Чайные рынки Пекина
Вы услышите об истории чая и его особом месте в жизни китайцев:
- о том, чем чайная церемония отличается от обычного чаепития
- почему для заваривания важны не только сорт чая, но и вода, температура, посуда и даже движения рук
- как чай влияет на состояние, настроение и концентрацию
А также при желании выберете и купите качественный чай для себя или в подарок — по нетуристическим ценам.
Чайный домик
- Вы сами решите, будете ли только наблюдать или станете участником церемонии
- Попробуете разные сорта и насладитесь атмосферой спокойствия и неспешной беседы
- Послушаете музыку и посмотрите небольшие представления — это уникальная практика для понимания китайской культуры
- Узнаете, чем чай отличается в зависимости от региона, способа сбора и обработки
- Выясните, почему один и тот же чай заваривают многократно, как вкус и аромат меняются от пролива к проливу
- Разберётесь в значении каждого предмета чайного набора
- Раскроете, зачем стучат пальцами по столу
- Поймёте, как отличить качественный чай от подделки и как его хранить
Организационные детали
- Дегустация чая и снэков на чайном рынке входит в стоимость
- Посещение чайного домика — по желанию, оплачивается дополнительно. Церемония длится около 2 часов, включает дегустацию 4–5 видов чая и 3–5 видов закусок, стоит 158 юаней (~$23) за участника старше 6 лет. Билет для гида также оплачивают путешественники
- В чайном домике мастер говорит на китайском или английском языке, гид выступает в качестве переводчика
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 147 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по Пекину.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Чай как путь к культуре Китая»
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
3 мая в 08:00
6 мая в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
Завтра в 08:00
6 мая в 08:30
$320 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Подружиться с Пекином за 1 день
Запретный город, Китайская стена, чай и фрукты
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
9 мая в 08:00
12 мая в 08:00
$220 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находиться в це...
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
$353 за всё до 5 чел.
от $120 за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.