Отправляемся в путешествие по истории Китая! Вы прогуляетесь по Запретному городу и Великой Китайской стене. Почувствуете масштаб императорской власти и узнаете, как здесь жили много лет назад. Попробуете традиционный чай и узнаете секреты пекинской утки.

Описание экскурсии

Запретный город Гугун

Крупнейший дворцовый комплекс. Вы узнаете, как жили придворные и евнухи во времена династии Мин, и почувствуете масштаб императорской власти.

Великая Китайская стена, участок Мутяньюй

Единственное творение рук человека, которое видно из космоса. Обсудим её историю, архитектурные особенности и роль в культуре Китая.

Чайная церемония и фрукты

Угостим вас несколькими сортами чая и расскажем, сколько лет традиции китайского чаепития. И попробуете необычные местные фрукты.

А ещё узнаете:

для кого изначально готовили пекинскую утку

почему Запретный город оказался под запретом

зачем построили стену

Примерный тайминг

9:00 — встреча у вашего отеля в пределах четвёртого кольца Пекина

9:30–10:00 — Запретный город

11:00–11:30 — чайная церемония

12:30–13:30 — обед (по желанию)

13:30–15:00 — дорога к Великой Китайской стене с остановками для дегустации фруктов

15:00–17:00 — подъём на стену

18:30–19:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали