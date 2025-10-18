Отправляемся в путешествие по истории Китая! Вы прогуляетесь по Запретному городу и Великой Китайской стене. Почувствуете масштаб императорской власти и узнаете, как здесь жили много лет назад. Попробуете традиционный чай и узнаете секреты пекинской утки.
Описание экскурсии
Запретный город Гугун
Крупнейший дворцовый комплекс. Вы узнаете, как жили придворные и евнухи во времена династии Мин, и почувствуете масштаб императорской власти.
Великая Китайская стена, участок Мутяньюй
Единственное творение рук человека, которое видно из космоса. Обсудим её историю, архитектурные особенности и роль в культуре Китая.
Чайная церемония и фрукты
Угостим вас несколькими сортами чая и расскажем, сколько лет традиции китайского чаепития. И попробуете необычные местные фрукты.
А ещё узнаете:
- для кого изначально готовили пекинскую утку
- почему Запретный город оказался под запретом
- зачем построили стену
Примерный тайминг
9:00 — встреча у вашего отеля в пределах четвёртого кольца Пекина
9:30–10:00 — Запретный город
11:00–11:30 — чайная церемония
12:30–13:30 — обед (по желанию)
13:30–15:00 — дорога к Великой Китайской стене с остановками для дегустации фруктов
15:00–17:00 — подъём на стену
18:30–19:00 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
- Едем на Mercedes, Ford или аналогичных по комфортабельности автомобилях
- Дополнительные расходы: Запретный город — 60 юаней (около $8,4) за чел., Великая стена и подъём на фуникулёре — 200 юаней (около $28) за чел., обед — по меню
- Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту — доплата от $30
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 733 туристов
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 окт 2025
Хочу поблагодарить нашего китайского гида Олега. Благодаря ему экскурсия прошла на высшем уровне. Он хоть и говорил на ломаном русском, но мы его понимали, он всегда был доброжелателен и внимателен
П
Павел
15 окт 2025
Выбрали с женой данную программу, потому что в Пекине всего на 1 день. Организатор ответил заранее на все вопросы, гид встретил в аэропорту, рассказал много интересного о жизни Китая, а так же о его богатой истории и традициях. Спасибо огромное за прекрасный день!
А
Анатолий
23 сен 2025
Олег доброжелательно и комфортно провёл нам экскурсию. Мы побывали на Великой Китайской стене и в Запретном городе. Все очень интересно рассказывает, с пояснениями. Слушать интересно, я всем доволен. Рекомендую)
Помимо прочего помог мне с навигацией уже после экскурсии.
Помимо прочего помог мне с навигацией уже после экскурсии.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин: Летний дворец, Великая стена и чай
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величия Летнего дворца до захватывающих видов Великой стены. Насладитесь китайской чайной церемонией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 ноя в 17:00
$398 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$120 за человека