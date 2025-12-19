Один день — и сразу два символа Китая: военная мощь древней империи и изысканная роскошь императорского отдыха.
Вы ощутите грандиозный масштаб истории, поднявшись на Великую стену на участке Мутяньюй, и погрузитесь в философию императорского отдыха, гуляя по садам Летнего дворца. А наша команда организует всё на высшем уровне и избавит от логистических забот.
Описание экскурсии
- 7:30 — сбор у станции метро Hepingxiqiao, краткий инструктаж и выезд.
- 9:30–13:30 — Великая Китайская стена, участок Мутяньюй
— подъём и осмотр (около 4 часов)
— информация о строительстве стены при династии Мин, генерале Ци Цзигуане и военной стратегии
— подъём/спуск на канатной дороге или спуск на тобоггане (санях) — оплачивается отдельно
— обед и время на отдых.
- 13:30–14:30 — переезд в Летний дворец.
- 14:30–17:30 — Летний дворец, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
— осмотр бывшей летней резиденции императоров Цин (около 3 часов).
— посещение Длинной галереи, озера Куньмин, Мраморного корабля
— секреты императрицы Цыси и философия китайского садового искусства
— прогулка на традиционной лодке по озеру — оплачивается отдельно.
- 17:30 — выезд в город.
- ~18:00 — окончание тура у станции метро Olympic Green (рядом с объектами Олимпиады-2008). Вы сможете самостоятельно посетить стадион «Птичье гнездо» и «Водный куб».
Организационные детали
- В стоимость входит проезд на общественном транспорте и сопровождение одного из наших сотрудников.
- Отдельно потребуется оплатить:
— входные билеты на объекты (Великая стена, Летний дворец)
— канатную дорогу на Великой стене, прогулку на лодке в Летнем дворце (по желанию)
— питание (на маршруте будут кафе и рестораны, где можно пообедать между посещениями двух достопримечательностей).
Ограничения
- Маршрут включает много подъёмов и лестниц: рекомендуется для туристов с нормальной физической подготовкой.
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$205
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро Hepingxiqiao
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Пекине
Путешествие по Китаю становится особенным, когда рядом есть тот, кто действительно знает страну изнутри. Наша команда гидов — это жители Пекина, Сианя, Шанхая и других городов, которые с любовью показывают
