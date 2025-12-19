Мои заказы

День приключений в Пекине: Великая Стена и Летний дворец

Получить целостное впечатление о мощи и гармонии Поднебесной
Один день — и сразу два символа Китая: военная мощь древней империи и изысканная роскошь императорского отдыха.

Вы ощутите грандиозный масштаб истории, поднявшись на Великую стену на участке Мутяньюй, и погрузитесь в философию императорского отдыха, гуляя по садам Летнего дворца. А наша команда организует всё на высшем уровне и избавит от логистических забот.
Описание экскурсии

  • 7:30 — сбор у станции метро Hepingxiqiao, краткий инструктаж и выезд.
  • 9:30–13:30 — Великая Китайская стена, участок Мутяньюй
    — подъём и осмотр (около 4 часов)
    — информация о строительстве стены при династии Мин, генерале Ци Цзигуане и военной стратегии
    — подъём/спуск на канатной дороге или спуск на тобоггане (санях) — оплачивается отдельно
    — обед и время на отдых.
  • 13:30–14:30 — переезд в Летний дворец.
  • 14:30–17:30 — Летний дворец, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
    — осмотр бывшей летней резиденции императоров Цин (около 3 часов).
    — посещение Длинной галереи, озера Куньмин, Мраморного корабля
    — секреты императрицы Цыси и философия китайского садового искусства
    — прогулка на традиционной лодке по озеру — оплачивается отдельно.
  • 17:30 — выезд в город.
  • ~18:00 — окончание тура у станции метро Olympic Green (рядом с объектами Олимпиады-2008). Вы сможете самостоятельно посетить стадион «Птичье гнездо» и «Водный куб».

Организационные детали

  • В стоимость входит проезд на общественном транспорте и сопровождение одного из наших сотрудников.
  • Отдельно потребуется оплатить:
    — входные билеты на объекты (Великая стена, Летний дворец)
    — канатную дорогу на Великой стене, прогулку на лодке в Летнем дворце (по желанию)
    — питание (на маршруте будут кафе и рестораны, где можно пообедать между посещениями двух достопримечательностей).

Ограничения

  • Маршрут включает много подъёмов и лестниц: рекомендуется для туристов с нормальной физической подготовкой.
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$205
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро Hepingxiqiao
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Пекине
Путешествие по Китаю становится особенным, когда рядом есть тот, кто действительно знает страну изнутри. Наша команда гидов — это жители Пекина, Сианя, Шанхая и других городов, которые с любовью показывают
читать дальше

свою родину гостям из России. Мы не просто проводим экскурсии — мы делимся историей, вкусами и ритмом жизни Китая. Вы узнаете, где готовят лучшую пекинскую утку, как читать символы на древних воротах и почему китайцы до сих пор следуют традициям своих предков. Каждый наш маршрут создан с заботой: без суеты, с временем на фото, отдых и живое общение. Мы хотим, чтобы вы не просто увидели Китай, а почувствовали его душу.

