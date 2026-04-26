Водный городок Губэй расположен у подножия Великой Китайской стены в районе участка Сыматай. В ландшафте этих мест сочетаются северная мощь и южная гармония. Мы внимательно изучим самые примечательные уголки Губэя и погрузимся в его историю, а затем поднимемся на стену на фуникулёре.

Город на воде Губэй

Цзинши союэ («Ключ столицы») — крепостные ворота Великой стены с внушительной архитектурой

— крепостные ворота Великой стены с внушительной архитектурой Наньтяньмэнь («Южные небесные врата») , украшенные световыми инсталляциями — напоминают вход в сказку

, украшенные световыми инсталляциями — напоминают вход в сказку Инхуа шуюань — учебное заведение в стиле эпох Мин и Цин

— учебное заведение в стиле эпох Мин и Цин Церковь на вершине холма — здание в романском стиле, обращённое фасадом на восток

— здание в романском стиле, обращённое фасадом на восток Храм и пагода Юаньтун — средоточие буддийской культуры

— средоточие буддийской культуры Культурные кварталы и нематериальное наследие (посещение по желанию): древние улицы Лингунцзе и Хуйгуаньцзе, красильня Юншунь, бюро охраны Чжэньюань, Дворец собраний восьми знамён, винокурня

Подъём на Великую Китайскую стену

Сыматай — один из самых живописных и аутентичных фрагментов Великой Китайской стены. Известен крутым рельефом, резкими подъёмами и хорошо сохранившимися сторожевыми башнями эпохи Мин. Это один из немногих участков, открытых для вечерних прогулок, поскольку он оборудован подсветкой.

Примерный тайминг

Дорога в-Губэй — 2 час

Экскурсия в городке Губэй + Китайская стена — 5 ч

Обед — 1 ч

Дорога в отель — 2 ч

Тайминг может слегка корректироваться в зависимости от обстоятельств.

