Водный городок Губэй расположен у подножия Великой Китайской стены в районе участка Сыматай. В ландшафте этих мест сочетаются северная мощь и южная гармония.
Мы внимательно изучим самые примечательные уголки Губэя и погрузимся в его историю, а затем поднимемся на стену на фуникулёре.
Описание экскурсии
Город на воде Губэй
- Цзинши союэ («Ключ столицы») — крепостные ворота Великой стены с внушительной архитектурой
- Наньтяньмэнь («Южные небесные врата»), украшенные световыми инсталляциями — напоминают вход в сказку
- Инхуа шуюань — учебное заведение в стиле эпох Мин и Цин
- Церковь на вершине холма — здание в романском стиле, обращённое фасадом на восток
- Храм и пагода Юаньтун — средоточие буддийской культуры
- Культурные кварталы и нематериальное наследие (посещение по желанию): древние улицы Лингунцзе и Хуйгуаньцзе, красильня Юншунь, бюро охраны Чжэньюань, Дворец собраний восьми знамён, винокурня
Подъём на Великую Китайскую стену
Сыматай — один из самых живописных и аутентичных фрагментов Великой Китайской стены. Известен крутым рельефом, резкими подъёмами и хорошо сохранившимися сторожевыми башнями эпохи Мин. Это один из немногих участков, открытых для вечерних прогулок, поскольку он оборудован подсветкой.
Примерный тайминг
- Дорога в-Губэй — 2 час
- Экскурсия в городке Губэй + Китайская стена — 5 ч
- Обед — 1 ч
- Дорога в отель — 2 ч
Тайминг может слегка корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Hyundai X35
- Дополнительно оплачиваются вход в Губэй, фуникулёр на стену и обратно, автобус-шаттл — за всё 380 юаней (~$53) за чел., обед
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 14 туристов
Я дипломированный гид-переводчик в Пекине с опытом работы более 20 лет, имею официальную лицензию, выданную Управлением по туризму Китая. Окончил факультут иностранного языка в Иркутске. Отлично владею русским языком и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
А
Гид Екатерина провела отличную экскурсию по Губэй+Китайская стена. Маршрут был составлен по нашим предпочтениям, в процессе Екатерина уточнила нужно ли что-то откорректировать в рамках экскурсии. Отвела нас на обед исходя из нас пожеланий. По времени и цене всё было корректно
A
Посетили данную экскурсию 15 апреля, выбирала исходя из приемлемой цены. По совету гида обьединили экскурсию с посещением стеклянного моста, поэтому день получился очень насыщенным и запомнился из поездки по Пекину
Саша
Ответ организатора:
Спасибо за вашу добрую оценку нашей работы. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и семейного счастья.
А
Поездка была отличной! Катя отлично говорит по русски, учитывает пожелания путешественников, делится опытом и советами, что где посмотреть и где вкусно покушать:) нам всё понравилось!
Саша
Ответ организатора:
И вам спасибо за то что нас выбрали и даже дали хорошие отзывы. Хорошего отдыха вам в Пекине.
А
Огромное спасибо нашему гиду, Кате, за насыщенный день, интересный рассказ и готовность помочь по любым вопросам! Начали наше путешествие с Китая с Пекина и Китайской стены и ни очём не пожалели)
