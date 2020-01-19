6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом

Софья
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Софья – ваш гид
Вы исследуете центральную площадь Пекина и крупнейший в мире императорский дворец.

Познакомитесь с архитектурой, бытом и жизнью Древнего Китая и сравните их с современностью.

А еще узнаете, почему материальное здесь так тесно связано с духовным, и приоткроете завесу тайны над местным необычным менталитетом.
$110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство

Что вас ожидает

История главной площади
Наше путешествие начнется с «визитной карточки» Китая — площади Тяньаньмэнь. По масштабу и уровню значимости для страны ее можно сравнить с Красной площадью в Москве. Вы увидите мавзолей Мао Цзедуна, памятник героям Второй мировой войны, местный дом Советов, Национальный музей и центральные ворота с портретом великого вождя. А также узнаете, какие мероприятия проходят на площади и кто трудился над ее созданием.

Тайны Запретного города
Вы посетите самый большой дворцовый комплекс мира и узнаете, как жили китайские правители, с какими бедами и радостями сталкивались, о чем мечтали и во что верили. Кроме того, я поясню, с чем связаны размеры похоронной площади, по каким фэншуй законам планировался город и почему в нем превалирует темно-красный цвет. А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем также включить в экскурсию чайную церемонию и (или) обед с пекинской уткой. Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Входные билеты в Запретный город не включены в стоимость — 60 юаней с человека
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство
Пекин — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Софья
Софья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Благодарю Софью, за чудесную экскурсию. Клиентоориентированность 100%. На ходу попросила поменять план поездок. Софья очень быстро и положительно отреагировала и реализовала все мои планы в жизнь. Отличный водитель к тому же. Пока едем с одного пункта в другой, старается показать ещё что-то на пути, замедляя темп вождения возле интересных мест.
14 января 2020
Замечательный гид и хороший человек. Рекомендую всем. Прекрасно и увлекательно провела время. Спасибо
6 января 2020
Отличный гид, хороший маршрут, всё понравилось!
24 декабря 2019
Софья - отличный гид. Замечательно организовала наш тур с интересной информацией, вкусным обедом и красивым шоу в театре. Мы очень довольны экскурсией.
Алла
6 декабря 2019
Мне очень понравилась прогулка по Пекину, в полном восторге от гостеприимности Софьи! Я влюбилась в Софью и её подход к работе! Она была рядом всё время и во всем помогала мне! Это было отличное путешествие)
5 декабря 2019
Все очень понравилось. Софья хорошо говорит по-русски.
Приехали к отелю, отвезли на машине, попутно рассказывая о достопримечательностях центра Пекина, о жизни города и страны.
Софья очень интересно рассказывала про Запретный город, жизнь императоров.
После экскурсии отвезли в торговый центр, в чайный магазин. Попробовали много сортов хорошего чая.

Огромное спасибо Софье и ее мужу за экскурсию!

Софья проводит ещё 4 экскурсии

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