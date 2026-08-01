6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы исследуете центральную площадь Пекина и крупнейший в мире императорский дворец. Познакомитесь с архитектурой, бытом и жизнью Древнего Китая и сравните их с современностью. А еще узнаете, почему материальное здесь так тесно связано с духовным, и приоткроете завесу тайны над местным необычным менталитетом.

Описание экскурсии

История главной площади

Наше путешествие начнется с «визитной карточки» Китая — площади Тяньаньмэнь. По масштабу и уровню значимости для страны ее можно сравнить с Красной площадью в Москве. Вы осмотрите снаружи мавзолей Мао Цзедуна, памятник героям Второй мировой войны, местный дом Советов, Национальный музей и центральные ворота с портретом великого вождя. А также узнаете, какие мероприятия проходят на площади и кто трудился над ее созданием.

Тайны Запретного города

Вы посетите самый большой дворцовый комплекс мира и узнаете, как жили китайские правители, с какими бедами и радостями сталкивались, о чем мечтали и во что верили. Кроме того, я поясню, с чем связаны размеры похоронной площади, по каким фэншуй законам планировался город и почему в нем превалирует темно-красный цвет. А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая.

Организационные детали