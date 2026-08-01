6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пекин - первое знакомство

Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Вы исследуете центральную площадь Пекина и крупнейший в мире императорский дворец. Познакомитесь с архитектурой, бытом и жизнью Древнего Китая и сравните их с современностью.

А еще узнаете, почему материальное здесь так тесно связано с духовным, и приоткроете завесу тайны над местным необычным менталитетом.
4.9
108 отзывов
Пекин - первое знакомство
Пекин - первое знакомство
Пекин - первое знакомство

Описание экскурсии

История главной площади

Наше путешествие начнется с «визитной карточки» Китая — площади Тяньаньмэнь. По масштабу и уровню значимости для страны ее можно сравнить с Красной площадью в Москве. Вы осмотрите снаружи мавзолей Мао Цзедуна, памятник героям Второй мировой войны, местный дом Советов, Национальный музей и центральные ворота с портретом великого вождя. А также узнаете, какие мероприятия проходят на площади и кто трудился над ее созданием.

Тайны Запретного города

Вы посетите самый большой дворцовый комплекс мира и узнаете, как жили китайские правители, с какими бедами и радостями сталкивались, о чем мечтали и во что верили. Кроме того, я поясню, с чем связаны размеры похоронной площади, по каким фэншуй законам планировался город и почему в нем превалирует темно-красный цвет. А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем также включить в экскурсию чайную церемонию и (или) обед с пекинской уткой. Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Входные билеты в Запретный город для вас и гида не включены в стоимость — от 60 до 200 юаней с человека
  • Продолжительность экскурсии 4-6 часов в зависимости от размера очереди
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Тяньаньмэнь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9737 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
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и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко. Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
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А
Дата посещения: 1 авг 2026
Все прошло замечательно. Встретили прямо в аэропорту. Довезли с комфортом до отеля. Там встретил гид. Очень классный и доброжелательный. Сильно помог не только в плане знакомства с городом, но и с разными другими вопросами. Сама экскурсия тоже прошла прекрасно. Спасибо!
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ARTEM
все понравилось, прошли без очередей, все хорошо
все понравилось, прошли без очередей, все хорошо
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Е
Лей (Юра) отлично провел для нас экскурсию по Пекину, всем понравилось, нас возили на удобном автомобиле, посмотрели Запретный город и летний дворец и парк Цзиньшань, экскурсовод про все интересно рассказал, помог с билетами и в конце привел в ресторан попробовать пекинскую утку. Спасибо!!!
Лей (Юра) отлично провел для нас экскурсию по Пекину, всем понравилось, нас возили на удобном автомобиле,
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Ю
это была прекрасная прогулка с Зоей, прогулялись по Запретному городу, нам все рассказали, на все вопросы ответили:) сам гид очень приятная девушка, сделавшая наш тур безопасным и познавательным, спасибо!
это была прекрасная прогулка с Зоей, прогулялись по Запретному городу, нам все рассказали, на все вопросы
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Р
Хорошая экскурсия. Спасибо. Желаем Софии успехов.
Хорошая экскурсия. Спасибо. Желаем Софии успехов.
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Людмила
Очень хороший гид Василий, приятный в общении, подстроился под наши запросы, рассказал много интересного о Китае, посетили чайную церемонию. Подойдёт всем
Очень хороший гид Василий, приятный в общении, подстроился под наши запросы, рассказал много интересного о Китае,
Очень хороший гид Василий, приятный в общении, подстроился под наши запросы, рассказал много интересного о Китае,
Очень хороший гид Василий, приятный в общении, подстроился под наши запросы, рассказал много интересного о Китае,
Очень хороший гид Василий, приятный в общении, подстроился под наши запросы, рассказал много интересного о Китае,
Очень хороший гид Василий, приятный в общении, подстроился под наши запросы, рассказал много интересного о Китае,
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