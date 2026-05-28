Вы начнёте день в Запретном городе, среди залов и дворов бывшего императорского дворца, затем попробуете китайский чай и отправитесь к Великой Китайской стене. Увидите Китай не только через знаменитые памятники, но и через детали: цвет, ритуалы, вкус и масштаб.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Запретный город

Вы посетите Гугун — бывший императорский дворец, скрытый за красными стенами в центре Пекина. Мы расскажем о планировке комплекса, символике цвета и чисел и архитектурных деталях. На прогулке вас ждут и парадная часть с большими площадями, и более камерные уголки, где проще представить повседневную жизнь резиденции.

Чайная церемония

Вам покажут и расскажут, как заваривают чай, чем отличаются сорта и почему для китайской традиции важны температура воды, посуда, порядок действий и ваше состояние во время чаепития. Вы попробуете зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый или другие чаи.

Великая Китайская стена

Мы выберем участок, где меньше толп, поэтому у вас будет время неспешно пройтись по древним камням, рассмотреть башни и увидеть, как стена уходит вдаль по горным хребтам. Вы узнаете, как строили укрепления, какую роль они играли в защите страны и почему стена стала одним из главных символов Китая.

Примерный тайминг

8:00 — трансфер из отеля

9:00–11:00 — Запретный город

11:30–12:00 — чайная церемония

13:30–15:30 — Великая Китайская стена

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали