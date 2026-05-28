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Главные символы Китая: Великая Китайская стена и Запретный город

Прогуляться по участку знакового укрепления, заглянуть за стены Гугуна и посетить чайную церемонию
Вы начнёте день в Запретном городе, среди залов и дворов бывшего императорского дворца, затем попробуете китайский чай и отправитесь к Великой Китайской стене.

Увидите Китай не только через знаменитые памятники, но и через детали: цвет, ритуалы, вкус и масштаб.
5
1 отзыв
Главные символы Китая: Великая Китайская стена и Запретный город
Главные символы Китая: Великая Китайская стена и Запретный город
Главные символы Китая: Великая Китайская стена и Запретный город

Описание экскурсии

Запретный город

Вы посетите Гугун — бывший императорский дворец, скрытый за красными стенами в центре Пекина. Мы расскажем о планировке комплекса, символике цвета и чисел и архитектурных деталях. На прогулке вас ждут и парадная часть с большими площадями, и более камерные уголки, где проще представить повседневную жизнь резиденции.

Чайная церемония

Вам покажут и расскажут, как заваривают чай, чем отличаются сорта и почему для китайской традиции важны температура воды, посуда, порядок действий и ваше состояние во время чаепития. Вы попробуете зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый или другие чаи.

Великая Китайская стена

Мы выберем участок, где меньше толп, поэтому у вас будет время неспешно пройтись по древним камням, рассмотреть башни и увидеть, как стена уходит вдаль по горным хребтам. Вы узнаете, как строили укрепления, какую роль они играли в защите страны и почему стена стала одним из главных символов Китая.

Примерный тайминг

8:00 — трансфер из отеля
9:00–11:00 — Запретный город
11:30–12:00 — чайная церемония
13:30–15:30 — Великая Китайская стена
17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Билеты в Запретный город нужно бронировать онлайн за 7 дней до экскурсии. В праздники, во время зимних и летних каникул билеты могут быстро заканчиваться. Если купить их онлайн не получится, можно попробовать приобрести в кассе. Актуальные цены уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид с русским языком, с 2020 года работаю в Пекине. За эти годы я провёл сотни экскурсий для русскоязычных туристов со всего мира. Прекрасно знаю историю, культуру и традиции
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Пекина, а также самые интересные и скрытые от глаз туристов места. Моя цель — не просто показать вам достопримечательности, а погрузить вас в живую атмосферу древней столицы Китая. С моей помощью вы узнаете удивительные факты о Запретном городе, храме Неба, Великой Китайской стене и многих других знаковых местах. Я и мои коллеги обеспечим вам комфортное и безопасное сопровождение, помощь с билетами, транспортом и любыми организационными вопросами. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым и прошло без забот. Добро пожаловать в Пекин — буду рад стать вашим проводником в мир настоящего Китая!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Боря
Огромное спасибо нашему гиду Денису за сегодняшний день! У нас был всего один день в Пекине, но организаторы составил этот маршрут просто идеально. За один день мы успели посетить две главные достопримечательности Пекина. Гид, молодец, рассказал очень много истории, обслуживание было на высшем уровне. Мы очень довольны и настоятельно рекомендуем этот маршрут!
Огромное спасибо нашему гиду Денису за сегодняшний день! У нас был всего один день в Пекине,
Огромное спасибо нашему гиду Денису за сегодняшний день! У нас был всего один день в Пекине,
Огромное спасибо нашему гиду Денису за сегодняшний день! У нас был всего один день в Пекине,
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