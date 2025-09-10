Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$368 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
Открыть творческую душу города и увезти на память сделанные своими руками традиционные сувениры
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
$ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 сентября 2025Город на воде Губэй + участок Китайской стены СиматайДата посещения: 10 сентября 2025Мы ездили на экскурсию с Василием, город на воде очень красивый, на стене на этом участке действительно совсем мало людей) Гид понравился, все рассказывал, забрал от отеля, экскурсию рекомендую!
- ДДенис24 ноября 2025Все отлично
- ВВиктория24 ноября 2025Экскурсия была просто невероятной — захватывающие виды, мощная история и ощущение величия на каждом шагу.
Гид оказался отличным: интересно рассказывал, показывал скрытые детали и сделал прогулку действительно живой и насыщенной.
- РРоман21 ноября 2025Экскурсовод Василий,лучший,,русский китаец,, доброжелателен и ответит и решит все ваши вопросы,экскурсию будем вспоминать еще очень долго
- ККарачев19 ноября 2025Все понравилось!
- ЛЛариса17 ноября 2025Самые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличное знание русского языка и истории! Внимательный, интересный рассказчик, угощал стритфуд, ждал пока нафотаемся)рекомендую! Очень понравилось
- ААлександр16 ноября 2025Экскурсия на Великую Китайскую Стену превратилась в небольшое увлекательное путешествие. Гид Сергей прибыл к нашей гостинице на хорошем автомобиле и
- ЛЛариса13 ноября 2025Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!
Губэй - это не просто "деревня у Стены". Это атмосферный
- ООксана11 ноября 2025Спасибо гиду Юле за экскурсию. Очень приятная и милая женщина. Экскурсия прошла интересно и познавательно, плюс выполнили все наши просьбы
- ЕЕвгений9 ноября 2025Юра прекрасный гид и человек! Нам очень понравилась экскурсия и особенно хочу отметить акробатическое шоу в Пекине, после экскурсии, которое нам порекомендовали организаторы.
- ААлександр7 ноября 2025Посетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный парень, рассказал много интересных исторических
- ППавел6 ноября 2025У нас был экскурсовод Юра, очень приятный человек. Отлично знает русский язык, очень бодрый, позитивный, общительный, но не навязчивый. Рассказывает
- ДДанила5 ноября 2025Отличная экскурсия за свои деньги. Гид Антон хорошо знает русский и понять что он говорит возможно. Рассказ очень содержательный, если
- ЕЕкатерина5 ноября 2025Спасибо большое Андрею, все прошло отлично!!! Наше путешествие началось с посещения Губэй и Симатай. Рекомендуем
- ААлексей4 ноября 2025Экскурсию проводил гид Сергей, все понравилось. Узнали много нового о истории Китая Рекомендую.
- ИИрина2 ноября 2025Спасибо гиду Юре за интересный день на Китайской стене и г. Губэй. Все было комфортно, пунктуально, мои пожелания были учтены.
- ООльга31 октября 2025Наше путешествие в Китай началось с волшебного Губэя, который часто называют "китайской Венецией". И действительно, прибыв сюда, мы сразу перенеслись
- ААлександра28 октября 2025Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!
Мы были небольшой группой (4 человека) на этой экскурсии, посетив участок Великой Китайской
- ММария27 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия.
Мы брали экскурсию на машине из Шанхая.
Учитывайте что это длинная поездка.
Было комфортно, в машине. Гид хорошо говолина по русски, смогла ответить на все вопросы.
- ООльга27 октября 2025Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Великую Китайскую стену и познакомиться с китайской культурой в городке Губэй., построенный
