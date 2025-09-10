читать дальше

сразу с начала поездки погрузил нас в историю Китая, интересно рассказывая и отвечая на наши вопросы. Сама экскурсия хорошо продумана и организована, маршрут начинается у подножья гор в восстановленном городке Губэй (на обратной дороге мы с удовольствием там задержались и побродили по улочкам и каналам). Все заботы по билетам берёт на себя конечно гид, что здорово экономит время, фуникулёр поднимает не к самой стене, и надо будет подниматься по дорожкам, с которых открываются чудесные виды, это на самом деле добавляет впечатлений. Сама стена производит очень сильное впечатление, проходя по гребню гор она выглядит бесконечной. Маршрут проходит по самой стене и в дождь надо быть осторожным. Путешествие заняло 11 часов, и все эти часы мы провели с удовольствием.