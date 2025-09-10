Мои заказы

Необычные дома в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Пекине на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
На машине
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Начало: У Китайского железнодорожного музея
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
$70 за человека
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
9 часов
147 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$368 за всё до 6 чел.
Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
Открыть творческую душу города и увезти на память сделанные своими руками традиционные сувениры
28 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
$ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Дата посещения: 10 сентября 2025
    Мы ездили на экскурсию с Василием, город на воде очень красивый, на стене на этом участке действительно совсем мало людей) Гид понравился, все рассказывал, забрал от отеля, экскурсию рекомендую!
  • Д
    Денис
    24 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Все отлично
  • В
    Виктория
    24 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Экскурсия была просто невероятной — захватывающие виды, мощная история и ощущение величия на каждом шагу.
    Гид оказался отличным: интересно рассказывал, показывал скрытые детали и сделал прогулку действительно живой и насыщенной.
    Экскурсия была просто невероятной — захватывающие виды, мощная история и ощущение величия на каждом шагуЭкскурсия была просто невероятной — захватывающие виды, мощная история и ощущение величия на каждом шагуЭкскурсия была просто невероятной — захватывающие виды, мощная история и ощущение величия на каждом шагуЭкскурсия была просто невероятной — захватывающие виды, мощная история и ощущение величия на каждом шагу
  • Р
    Роман
    21 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Экскурсовод Василий,лучший,,русский китаец,, доброжелателен и ответит и решит все ваши вопросы,экскурсию будем вспоминать еще очень долго
  • К
    Карачев
    19 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Все понравилось!
  • Л
    Лариса
    17 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Самые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличное знание русского языка и истории! Внимательный, интересный рассказчик, угощал стритфуд, ждал пока нафотаемся)рекомендую! Очень понравилось
    Самые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличноеСамые положительные впечатления от экскурсии! Софья и её команда высший класс! Нас сопровождал гид Лей, отличное
  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Экскурсия на Великую Китайскую Стену превратилась в небольшое увлекательное путешествие. Гид Сергей прибыл к нашей гостинице на хорошем автомобиле и
    читать дальше

    сразу с начала поездки погрузил нас в историю Китая, интересно рассказывая и отвечая на наши вопросы. Сама экскурсия хорошо продумана и организована, маршрут начинается у подножья гор в восстановленном городке Губэй (на обратной дороге мы с удовольствием там задержались и побродили по улочкам и каналам). Все заботы по билетам берёт на себя конечно гид, что здорово экономит время, фуникулёр поднимает не к самой стене, и надо будет подниматься по дорожкам, с которых открываются чудесные виды, это на самом деле добавляет впечатлений. Сама стена производит очень сильное впечатление, проходя по гребню гор она выглядит бесконечной. Маршрут проходит по самой стене и в дождь надо быть осторожным. Путешествие заняло 11 часов, и все эти часы мы провели с удовольствием.

  • Л
    Лариса
    13 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!
    Губэй - это не просто "деревня у Стены". Это атмосферный
    читать дальше

    старый город с каналами, каменными мостовыми, традиционными осветительными фонарями и мощеными улочками. После шумного Пекина здесь ощущается полное погружение в другую эпоху. Здесь много сувенирных лавок, кафе и ресторанчиков. Очень атмосферно и живописно!
    Cиматай — это одна из немногих секций Стены, сохранившая свой оригинальный,"дикий" вид. Ее не стали полностью реставрировать, поэтому здесь чувствуется настоящий дух истории. Участок довольно крутой и требует некоторой физической подготовки, но виды, которые открываются с вершин, просто завораживают. Здесь однозначно меньше туристов по сравнению с популярными участками.
    Чтобы сэкономить силы - можно подняться на фуникулере
    Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие и одно из самых ярких впечатлений от поездки в Китай!

    Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!Огромное спасибо Софье за организацию экскурсии, трансфер и практически круглосуточную помощь!!
  • О
    Оксана
    11 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Спасибо гиду Юле за экскурсию. Очень приятная и милая женщина. Экскурсия прошла интересно и познавательно, плюс выполнили все наши просьбы
    читать дальше

    и пожелания, дополнительно к экскурсии (по нашей просьбе) заехали в кафе и за шелковым одеялом. Обязательно буду рекомендовать знакомым. Согласовали много моментов с организаторов, подобрали удобное время. Остались довольны

  • Е
    Евгений
    9 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Юра прекрасный гид и человек! Нам очень понравилась экскурсия и особенно хочу отметить акробатическое шоу в Пекине, после экскурсии, которое нам порекомендовали организаторы.
  • А
    Александр
    7 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Посетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный парень, рассказал много интересных исторических
    читать дальше

    вещей, помог разобраться нам в Пекине. Вся дорога прошла очень легко, мы общались и смеялись. Время пролетело незаметно, а вечером после стены отвез нас по нашей просьбе в чайный магазин и макдональдс, за что отдельное спасибо!

    Сам город на воде - это что-то невероятное. Такую атмосферу и красоту не передать, это нужно приехать и увидеть. Особенно рекомендуем остаться в городе до вечера, вы увидите как он «оживает» и мерцает.

    И еще совет, чтобы залезть на китайскую стену — качайте ноги)))

    Посетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный пареньПосетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный пареньПосетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный пареньПосетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный пареньПосетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный пареньПосетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный пареньПосетили замечательную экскурсию в деревне Губэй и китайскую стену. Нашим гидом был Андрей, очень классный парень
  • П
    Павел
    6 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    У нас был экскурсовод Юра, очень приятный человек. Отлично знает русский язык, очень бодрый, позитивный, общительный, но не навязчивый. Рассказывает
    читать дальше

    интересные детали по пути. Может рассказать буквально про что угодно, не только про саму стену или Губэй. Трансфер был прямо от отеля до стены и обратно. Очень удобная просторная машина на 6 пассажиров, никто не давился, можно было даже поработать в дороге. Поделился бутылкой воды с каждым и передал печенье от жены, что было очень приятно и вкусно. Маршрут хороший, гибкий, можно было пройти по стене подальше при желании и наличии сил или зайти за кофе. Легко регулировать время поездки. Пофотографировал нас и с нами сфотографировался, все фотографии тут же скинул. Переводил всё, о чём спрашивали. В общем, экскурсия сверх всех ожиданий, очень всем рекомендуем.

  • Д
    Данила
    5 ноября 2025
    Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
    Отличная экскурсия за свои деньги. Гид Антон хорошо знает русский и понять что он говорит возможно. Рассказ очень содержательный, если
    читать дальше

    возникают любые вопросы о жизни в Китае, то он тут же на них ответит. Поэтому можно многое узнать то, что выходит за рамки экскурсии. Понравилось, что экскурсия по факту длилась больше 2,5 часов. Между точками интереса нас ждала чайная церемония, где по приличной цене можно купить отличный чай, за качество которого отвечает государство. Не понравилось, что площадь Тяньаньмень просто проехали на машине и получился обзорный рассказ на 5 минут. Конечно, не хотелось бы стоять очередь 3 часа, чтобы туда попасть, но тогда бы лучше это указать в описании экскурсии. В целом про все точки интереса было рассказано подробно и за время экскурсии ты полностью погружаешься в культуру Китая.

  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Спасибо большое Андрею, все прошло отлично!!! Наше путешествие началось с посещения Губэй и Симатай. Рекомендуем
  • А
    Алексей
    4 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Экскурсию проводил гид Сергей, все понравилось. Узнали много нового о истории Китая Рекомендую.
    Экскурсию проводил гид Сергей, все понравилось. Узнали много нового о истории Китая РекомендуюЭкскурсию проводил гид Сергей, все понравилось. Узнали много нового о истории Китая РекомендуюЭкскурсию проводил гид Сергей, все понравилось. Узнали много нового о истории Китая РекомендуюЭкскурсию проводил гид Сергей, все понравилось. Узнали много нового о истории Китая Рекомендую
  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Спасибо гиду Юре за интересный день на Китайской стене и г. Губэй. Все было комфортно, пунктуально, мои пожелания были учтены.
    читать дальше

    Экскурсия прошла в дружественной атмосфере. Во время экскурсии были предложены напитки и печенье. Т. к. я была одна, Юра помог сделать мне хорошие фотографии на память. Благодарю за организацию

  • О
    Ольга
    31 октября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Наше путешествие в Китай началось с волшебного Губэя, который часто называют "китайской Венецией". И действительно, прибыв сюда, мы сразу перенеслись
    читать дальше

    в мир каналов, старинной архитектуры и неповторимой атмосферы. Нашим проводником в этом путешествии стал Максим, замечательный русскоязычный гид, чьи познания о Китае казались безграничными.

    Прогуливаясь по узким улочкам Губэя, мы не могли оторвать взгляд от отражений домов в тихой воде. Гондолы, словно переносят вас в саму Венецию, только с неповторимым китайским колоритом. Осень же добавила красок, раскрасив пейзажи в теплые оттенки золота и багрянца. Каждый кадр – готовая открытка.

    Кульминацией дня стало посещение Великой Китайской стены, возвышающейся неподалеку. Максим поведал нам множество захватывающих историй о ее строительстве и роли в истории Китая. Подъем на стену стал испытанием, но вид, открывающийся с нее, стоил всего. Бескрайние просторы, уходящие за горизонт, заставили почувствовать величие истории.
    Вечером нас ожидало еще одно чудо – завораживающее шоу фонтанов и дронов. Струи воды, танцующие в такт музыке, и дроны, рисующие в небе невероятные фигуры, создавали атмосферу сказки. Это стало идеальным завершением насыщенного дня, полного впечатлений и эмоций.
    Огромное спасибо нашему гиду Максиму за профессионализм, внимательность и любовь к своему делу. Он сделал наше путешествие по Губэю незабываемым.

  • А
    Александра
    28 октября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!
    Мы были небольшой группой (4 человека) на этой экскурсии, посетив участок Великой Китайской
    читать дальше

    стены и деревню Губэй. Невероятный опыт! Поднялись на стену в солнечную погоду, встретили всего несколько человек, гуляли и наслаждались удивительными видами и сооружениями. Наш гид - Максим, знал и рассказал огромное количество фактов не только о самой Великой Китайской стене, но и об истории Китая, на протяжении всего пути увлекая нас своим рассказом. Уже вечером спустились к деревне, пропыли на закате на традиционной лодочке и перекусили отличными пельмешками. Потрясающий день и опыт, обязательно советуем данную программу и гида Максима!

    Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!Великолепно! Данную экскурсию могу с удовольствием порекомендовать всем!
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Нам очень понравилась экскурсия.
    Мы брали экскурсию на машине из Шанхая.
    Учитывайте что это длинная поездка.
    Было комфортно, в машине. Гид хорошо говолина по русски, смогла ответить на все вопросы.
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Великую Китайскую стену и познакомиться с китайской культурой в городке Губэй., построенный
    читать дальше

    на старинный лад. У нас во гид Максим, который
    встретил нас вовремя в холле отеля, и мы отправились в путь на комфортабельном автомобиле. Дорога до участка Симатай заняла около двух часов, но время пролетело незаметно благодаря интересному рассказу гида.

    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Великую Китайскую стену и познакомиться с китайской культуройОднозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Великую Китайскую стену и познакомиться с китайской культуройОднозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Великую Китайскую стену и познакомиться с китайской культурой

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина
  2. Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
  3. Ремесленный Пекин: три мастер-класса в районе художников
Какие места ещё посмотреть в Пекине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Запретный город
  4. Храм Неба
  5. Олимпийский Парк
Сколько стоит экскурсия по Пекину в ноябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 368. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 152 ⭐ отзыва, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь