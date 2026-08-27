Из Пекина - на Великую Китайскую стену Сыматай и в Губэй (билеты включены)

Посетить водный город эпох Мин и Цин и увидеть аутентичный участок оборонительного сооружения Китая
Почему Великая Китайская стена стала символом страны? Чем участок Сыматай отличается от других её частей? Почему города строили у рек? Ответы вы узнаете на нашей экскурсии.

Мы не только покажем вам водное поселение Губэй и один из самых впечатляющих и аутентичных участков стены, но и поможем понять страну через её историю, архитектуру и традиции.
Из Пекина - на Великую Китайскую стену Сыматай и в Губэй (билеты включены)
Из Пекина - на Великую Китайскую стену Сыматай и в Губэй (билеты включены)
Из Пекина - на Великую Китайскую стену Сыматай и в Губэй (билеты включены)

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Пекина

По пути мы поговорим о современной жизни, китайских обычаях, праздниках, семейных традициях, кухне и менталитете.

12:00 — водный город Губэй

Прогулка по старинному поселению эпох Мин и Цин. Вы увидите традиционную архитектуру, каналы, мосты и улочки. Мы расскажем, как здесь развивались торговля и ремёсла и какие древние традиции сохранились до наших дней. У вас будет свободное время для прогулки и обеда.

15:00 — Великая Китайская стена Сыматай

Подъём на один из самых аутентичных и живописных участков стены. Вы узнаете, почему это оборонительное сооружение стало символом страны, как строились укрепления и какую роль они играли в защите Поднебесной.

18:30–20:00 — вечерняя прогулка по Губэю

С наступлением сумерек город преображается: зажигаются тысячи фонарей, создавая атмосферу древней сказки. Можно неспешно прогуляться и поужинать в одном из аутентичных ресторанов (по желанию).

21:00–22:00 — возвращение в Пекин

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, билеты в Губэй и на Великую Китайскую стену
  • Питание не включено. Стоимость обеда или ужина — 80–120 юаней ($12–18) за чел.
  • С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Шаояоцзюй» (Shaoyaoju Station)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 22 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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