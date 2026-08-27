Почему Великая Китайская стена стала символом страны? Чем участок Сыматай отличается от других её частей? Почему города строили у рек? Ответы вы узнаете на нашей экскурсии. Мы не только покажем вам водное поселение Губэй и один из самых впечатляющих и аутентичных участков стены, но и поможем понять страну через её историю, архитектуру и традиции.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Пекина

По пути мы поговорим о современной жизни, китайских обычаях, праздниках, семейных традициях, кухне и менталитете.

12:00 — водный город Губэй

Прогулка по старинному поселению эпох Мин и Цин. Вы увидите традиционную архитектуру, каналы, мосты и улочки. Мы расскажем, как здесь развивались торговля и ремёсла и какие древние традиции сохранились до наших дней. У вас будет свободное время для прогулки и обеда.

15:00 — Великая Китайская стена Сыматай

Подъём на один из самых аутентичных и живописных участков стены. Вы узнаете, почему это оборонительное сооружение стало символом страны, как строились укрепления и какую роль они играли в защите Поднебесной.

18:30–20:00 — вечерняя прогулка по Губэю

С наступлением сумерек город преображается: зажигаются тысячи фонарей, создавая атмосферу древней сказки. Можно неспешно прогуляться и поужинать в одном из аутентичных ресторанов (по желанию).

21:00–22:00 — возвращение в Пекин

Организационные детали