Площадь Тяньаньмэнь Экскурсия начнётся в самом центре Пекина — на площади Тяньаньмэнь, символизирующей «небесное спокойствие». Вы узнаете историю крупнейшей городской площади, её происхождение, первоначальные цели и мероприятия, которые проводятся на ней сейчас. Затем посетите знаменитый Запретный город Гугун — величайшую императорскую резиденцию. Внутри комплекса обсудим жизнь 24 императоров, их мечты и мудрость, которую они обрели. Гастрономические традиции Чайная церемония в Китае — это глубокая философия и многовековая традиция. В уютном чайном домике вы окунетесь в древние обычаи и попробуете различные сорта китайского чая. К этому опыту добавятся рассказы о богатой истории и особенностях чайного напитка. После церемонии я приглашаю вас в ресторан для местных, где вы попробуете одно из самых популярных блюд китайской кухни — утку по-пекински — и узнаете секреты её приготовления. Главная достопримечательность Посещение Пекина невозможно представить без знакомства с одним из самых грандиозных человеческих творений — Великой Китайской стеной. Вы отправитесь на участок Цзюйюнгуань, считающийся самым популярным и стратегически важным. Узнаете, как и зачем строили стену, правда ли, что её видно из космоса, какие загадки она хранит и какие легенды о ней существуют. И, возможно, ощутите дух древней тропы, по которой когда-то ступал первый китайский император. Важная информация:

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.