Экскурсия по Пекину включает посещение легендарной площади Тяньаньмэнь и императорской резиденции Гугун. Участники смогут узнать об истории этих мест и их значении для Китая.
В рамках тура также предусмотрена чайная церемония,
В рамках тура также предусмотрена чайная церемония,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Узнать историю Гугуна и Тяньаньмэнь
- 🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
- 🍽️ Дегустация утки по-пекински
- 🧱 Посещение Великой Китайской стены
- 📚 Погружение в китайскую культуру
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город Гугун
- Великая Китайская стена
Описание экскурсии
Площадь Тяньаньмэнь Экскурсия начнётся в самом центре Пекина — на площади Тяньаньмэнь, символизирующей «небесное спокойствие». Вы узнаете историю крупнейшей городской площади, её происхождение, первоначальные цели и мероприятия, которые проводятся на ней сейчас. Затем посетите знаменитый Запретный город Гугун — величайшую императорскую резиденцию. Внутри комплекса обсудим жизнь 24 императоров, их мечты и мудрость, которую они обрели. Гастрономические традиции Чайная церемония в Китае — это глубокая философия и многовековая традиция. В уютном чайном домике вы окунетесь в древние обычаи и попробуете различные сорта китайского чая. К этому опыту добавятся рассказы о богатой истории и особенностях чайного напитка. После церемонии я приглашаю вас в ресторан для местных, где вы попробуете одно из самых популярных блюд китайской кухни — утку по-пекински — и узнаете секреты её приготовления. Главная достопримечательность Посещение Пекина невозможно представить без знакомства с одним из самых грандиозных человеческих творений — Великой Китайской стеной. Вы отправитесь на участок Цзюйюнгуань, считающийся самым популярным и стратегически важным. Узнаете, как и зачем строили стену, правда ли, что её видно из космоса, какие загадки она хранит и какие легенды о ней существуют. И, возможно, ощутите дух древней тропы, по которой когда-то ступал первый китайский император. Важная информация:
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город Гугун
- Чайный дом
- Участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билеты в Запретный город - 60 юаней/чел.
- Билеты на Великую Китайскую стену - 40 юаней/чел.
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала
- То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
2 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Был интересный гид как он назвался Андрей, но имя конечно же у него другое. Интересно рассказывал про запретный город и китайскую стену, отвечал на все вопросы. Так же отвез в красивое место на чайную церемонию.
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