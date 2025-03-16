Во время нашей встречи вы глубоко погрузитесь в мир Китая: он экзотический и порой загадочный, но именно этим ещё больше привлекает. Я проведу вас по площади Тяньаньмэнь и расскажу интересные факты из истории Пекина.
Вы откроете для себя культуру чаепития, увидите необычные здания, узнаете, как производится шёлк, и совершите множество других открытий!
Вы откроете для себя культуру чаепития, увидите необычные здания, узнаете, как производится шёлк, и совершите множество других открытий!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что нас ждёт? Мы начнём с площади Тяньаньмэнь, известной трагическими событиями 1989 года. Здесь вы увидите ключевые символы Пекина: здание Дома народных собраний, где заседает парламент, и футуристическое здание Большого национального оперного театра. В Национальном музее вы познакомитесь с 5000-летней историей Китая, и я помогу вам разобраться в важнейших этапах, чтобы сформировать целостное представление. Затем кратко расскажу о памятнике народным героям и мавзолее Мао Цзэдуна, который неизменно привлекает внимание путешественников. Далее мы пройдём к Воротам Тяньаньмэнь, разделяющим площадь и Запретный город. Вы узнаете, какую роль эти ворота играли в древности и какое значение имеют сегодня. Через них мы войдем в Запретный Город — главный дворцовый комплекс китайских императоров, существовавший с эпохи Средневековья. Я расскажу вам о правивших здесь династиях, древних традициях и особенностях самого дворца, а также объясню, почему город получил название «Запретный». После осмотра столь значимых достопримечательностей мы сделаем паузу в Чайном доме, чтобы дать вашим мыслям и эмоциям успокоиться перед дальнейшими открытиями. Здесь вам предложат попробовать несколько видов настоящего китайского чая — ведь в стране насчитывается более 3000 сортов! К тому же, вы сможете принять участие в традиционной чайной церемонии. Далее на нашем маршруте — Храм Неба, включающий единственный храм круглой формы в городе. Вы насладитесь видом этой священной постройки и узнаете об обрядах, проводившихся здесь. Потом я покажу вам Алтарь и Храм Молитв, где китайские императоры совершали жертвоприношения. Завершением нашего исторического путешествия по Пекину станет Музей шёлка, где вы сможете наблюдать процесс производства этого мягкого материала и познакомитесь с историей Великого Шелкового пути. Важная информация:
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Дом народных собраний
- Большой национальный оперный театр
- Национальный музей
- Мавзолей Мао Цзэдуна
- Ворота Тяньаньмэнь
- Запретный город
- Чайный дом
- Храм Неба
- Алтарь
- Храм Молитв
- Музей шёлка
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Вход в Запретный Город - 60 юаней/чел., детям ростом до 120 см бесплатно
- Вход в Храм Неба - 34 юаня/чел., детям ростом до 120 см бесплатно
- Необходимо купить билеты для гида - от 80-300 юаней
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала
- То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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