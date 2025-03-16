Что нас ждёт? Мы начнём с площади Тяньаньмэнь, известной трагическими событиями 1989 года. Здесь вы увидите ключевые символы Пекина: здание Дома народных собраний, где заседает парламент, и футуристическое здание Большого национального оперного театра. В Национальном музее вы познакомитесь с 5000-летней историей Китая, и я помогу вам разобраться в важнейших этапах, чтобы сформировать целостное представление. Затем кратко расскажу о памятнике народным героям и мавзолее Мао Цзэдуна, который неизменно привлекает внимание путешественников. Далее мы пройдём к Воротам Тяньаньмэнь, разделяющим площадь и Запретный город. Вы узнаете, какую роль эти ворота играли в древности и какое значение имеют сегодня. Через них мы войдем в Запретный Город — главный дворцовый комплекс китайских императоров, существовавший с эпохи Средневековья. Я расскажу вам о правивших здесь династиях, древних традициях и особенностях самого дворца, а также объясню, почему город получил название «Запретный». После осмотра столь значимых достопримечательностей мы сделаем паузу в Чайном доме, чтобы дать вашим мыслям и эмоциям успокоиться перед дальнейшими открытиями. Здесь вам предложат попробовать несколько видов настоящего китайского чая — ведь в стране насчитывается более 3000 сортов! К тому же, вы сможете принять участие в традиционной чайной церемонии. Далее на нашем маршруте — Храм Неба, включающий единственный храм круглой формы в городе. Вы насладитесь видом этой священной постройки и узнаете об обрядах, проводившихся здесь. Потом я покажу вам Алтарь и Храм Молитв, где китайские императоры совершали жертвоприношения. Завершением нашего исторического путешествия по Пекину станет Музей шёлка, где вы сможете наблюдать процесс производства этого мягкого материала и познакомитесь с историей Великого Шелкового пути. Важная информация:

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.