Настоящий императорский Пекин скрыт в боковых дворцах, аптеках трёхсотлетней давности и местах, куда заходит всего 5% человек. Эти локации мы вам и покажем. Помимо стандартной центральной линии, отведём вас в Южный арсенал и на выставку долголетия. Вы увидите настоящую жизнь правителей и узнаете, как фэншуй и медицина помогали им сохранять энергию.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — сбор группы

Мы заходим во дворец через Восточные ворота Дунхуа и Умэнь и избегаем огромных очередей на площади Тяньаньмэнь

9:15 — Запретный город

Вы пройдёте по главной оси власти через ворота и залы Тайхэ, Баохэ и углубитесь в Восточные и Западные дворцы

Увидите Южный арсенал (музей роскошной мебели династий Мин и Цин) и выставку долголетия у ворот Цяньцинмэнь — эти места посещают всего 5% туристов

Зайдёте во дворцы Юнхэгун и Чанчуньгун, чтобы увидеть, как жили императоры и их семьи. Здесь узнаете, как с помощью медицины и правильного обустройства дворца правители поддерживали здоровье и энергию

12:30 — опыт традиционной китайской медицины

Вы дойдёте до легендарной аптеки «Тунжэньтан», которая 300 лет поставляла медикаменты для двора. Здесь ждёт экскурсия по музею императорских лекарств

По желанию сможете проконсультироваться и провести пульсовую диагностику у опытного врача. Он определит ваш тип телосложения и даст рекомендации по оздоровлению по канонам восточной медицины

13:30 — свободное время на Ванфуцзин

После насыщенной экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по главной торговой улице города. Здесь можно купить сувениры, попробовать знаменитую пекинскую утку или выпечку. Мы поможем вам вызвать такси или подскажем дорогу к метро.

Организационные детали