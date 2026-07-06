Настоящий императорский Пекин скрыт в боковых дворцах, аптеках трёхсотлетней давности и местах, куда заходит всего 5% человек. Эти локации мы вам и покажем. Помимо стандартной центральной линии, отведём вас в Южный арсенал и на выставку долголетия.
Вы увидите настоящую жизнь правителей и узнаете, как фэншуй и медицина помогали им сохранять энергию.
Вы увидите настоящую жизнь правителей и узнаете, как фэншуй и медицина помогали им сохранять энергию.
Описание экскурсии
9:00 — сбор группы
Мы заходим во дворец через Восточные ворота Дунхуа и Умэнь и избегаем огромных очередей на площади Тяньаньмэнь
9:15 — Запретный город
- Вы пройдёте по главной оси власти через ворота и залы Тайхэ, Баохэ и углубитесь в Восточные и Западные дворцы
- Увидите Южный арсенал (музей роскошной мебели династий Мин и Цин) и выставку долголетия у ворот Цяньцинмэнь — эти места посещают всего 5% туристов
- Зайдёте во дворцы Юнхэгун и Чанчуньгун, чтобы увидеть, как жили императоры и их семьи. Здесь узнаете, как с помощью медицины и правильного обустройства дворца правители поддерживали здоровье и энергию
12:30 — опыт традиционной китайской медицины
- Вы дойдёте до легендарной аптеки «Тунжэньтан», которая 300 лет поставляла медикаменты для двора. Здесь ждёт экскурсия по музею императорских лекарств
- По желанию сможете проконсультироваться и провести пульсовую диагностику у опытного врача. Он определит ваш тип телосложения и даст рекомендации по оздоровлению по канонам восточной медицины
13:30 — свободное время на Ванфуцзин
После насыщенной экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по главной торговой улице города. Здесь можно купить сувениры, попробовать знаменитую пекинскую утку или выпечку. Мы поможем вам вызвать такси или подскажем дорогу к метро.
Организационные детали
- В стоимость входит консультация и пульсовая диагностика в «Тунжэньтан»
- Дополнительно оплачивается вход в Запретный город — 60 юаней (~$9) за чел. Мы заранее забронируем билеты, в день экскурсии вы заберёте их в кассе по оригиналу паспорта
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Цзиньюй Хутун» (Jin Yu Hu Tong)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 617 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Входит в следующие категории Пекина
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