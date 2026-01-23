Приглашаем вас за один день пройти по центральной оси императорского Пекина и увидеть его таким, каким его задумывали правители Поднебесной. Вы окажетесь в сердце Запретного города — крупнейшем дворцовом комплексе мира.
А затем смените масштаб и ритм: поучаствуете в чайной церемонии и подниметесь на холм в парке Цзиншань к лучшей панораме исторического центра.
А затем смените масштаб и ритм: поучаствуете в чайной церемонии и подниметесь на холм в парке Цзиншань к лучшей панораме исторического центра.
Описание экскурсии
Запретный город — резиденция императоров (2 ч)
Вы пройдёте через парадные ворота во дворец династий Мин и Цин, где почти 500 лет решалась судьба империи. Этот музей словно грандиозная каменная книга рассказывает об истории государства.
- Вы прогуляетесь по бесчисленным дворам и залам с резными тронами
- Узнаете, как космология и философия воплотились в планировке дворца
- Выясните, как была устроена жизнь императора, его семьи и двора
- Осмотрите бесценную коллекцию реликвий правителей
Чайная церемония (30–40 мин)
- Вы познакомитесь со старинной традицией
- Узнаете, как выбирают чай и чем отличаются способы заваривания
- Попробуете несколько сортов: зелёный, белый, улун и другие
- Поймёте, как напиток может дарить ощущение гармонии
Парк Цзиншань и панорама императорского города (30–40 мин)
- Вы подниметесь на искусственный холм, который был создан из земли, вырытой при строительстве рвов вокруг Запретного города
- С вершины павильона Ваньчунь полюбуетесь панорамным видом на весь Гугун и исторический Пекин
- Разберётесь в геометрии и логике города
Ориентировочный тайминг:
- 9:00 — встреча в отеле
- 9:15–9:30 — переезд к Запретному городу на велосипедах
- 9:30–11:30 — экскурсия по Запретному городу
- 12:00–12:40 — чайная церемония
- 13:00–13:40 — парк Цзиншань
- 15:30–16:30 — Китайский цирк(шоу акробатов)
- 17:00 — завершение программы
Организационные детали
- Мы встретим вас в центре города на велосипедах. Если ваш отель находится в другом районе, мы приедем за вами на такси или на метро
- Передвижение по маршруту экскурсии — на велосипедах по велодорожкам
- Мы предоставляем взрослые велосипеды, поэтому рекомендованный возраст 14+
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 60 юаней за чел. (~$8,6)Билет для гида оплачивать не нужно
- Дополнительно по желанию согласуем остановку на обед и возможность посещения китайского акробатического представления
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пекина у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1445 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид Евгений встретил нас прямо в отеле, что было очень удобно. Прошлись по старинным улочкам, попробовали местные деликатесы и далее отправились в Запретный город. Несмотря на то, что билеты обычно
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А
адекватный гид. практически на все вопросы отвечал. кроме экскурсии рассказал о современном китае,пекине и китайцах.
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Входит в следующие категории Пекина
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