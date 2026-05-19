Мои заказы

Изучаем Пекин на велосипеде

Найдено 5 экскурсий в категории «На велосипеде» в Пекине на русском языке, цены от $120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
По центральному Пекину - с гидом на велосипеде
На велосипеде
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
По центральному Пекину - с гидом на велосипеде
Прокатиться по городу с ветерком и почувствовать себя местным жителем
Начало: В вашем отеле
«Продолжим у ворот Юндинмэнь — до них на велосипеде всего 10–15 минут»
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин 600 лет назад: по следам китайской аристократии - на велосипеде
На велосипеде
8 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин 600 лет назад: по следам китайской аристократии - на велосипеде
Увидеть главные символы города и связать их в цельную картину истории, философии и культуры Китая
Начало: В центре Пекина у вашего отеля
«9:15–9:30 — переезд к Запретному городу на велосипедах»
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
$228$240 за всё до 6 чел.
Императорский Пекин - на велосипеде
На машине
На велосипеде
8 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Императорский Пекин - на велосипеде
Запретный город, чайная культура и храм, где правители молились о хорошем урожае
«Отдельно оплачивается: аренда велосипеда — $1,5 в час, билеты в Запретный город — $8,7 за чел»
Завтра в 08:30
2 июн в 08:30
$257$270 за всё до 6 чел.
Срединная ось Пекина: вечером на велосипедах
На велосипеде
2.5 часа
Индивидуальная
Срединная ось Пекина: вечером на велосипедах
Исследовать изнанку китайской столицы - от ворот Цяньмэнь до крафтовых баров Гулоу
Начало: У метро Qianmen
«Велосипед в Пекине — это не просто транспорт, а часть ДНК города»
2 июн в 18:00
3 июн в 18:00
от $120 за человека
По Пекину - на велосипеде, метро и пешком
Пешая
На велосипеде
Метро
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Пекину - на велосипеде, метро и пешком
Изучить город с разных сторон и почувствовать его ритм
Начало: В вашем отеле в Пекине
«На велосипеде каждая прогулка займёт 10-15 минут (от отеля до Гугуна и от парка «Цзиншань» до района Шичахай)»
2 июн в 09:00
3 июн в 00:00
$258 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
По центральному Пекину - с гидом на велосипеде
Только положительные впечатления после экскурсии! Рекомендую всем! для четырех часов очень насыщенно. я была одна, Борис помогал делать фотографии в красивых местах)
Спасибо большое! ❤️

П. С. Трипстер не дал загрузить фото, поверьте, они отличные!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Императорский Пекин - на велосипеде
Экскурсия нам понравилась. Гид Андрей провез нас по заявленным достопримечательностям, рассказывая о них, отвечал на вопросы, отзывался на просьбы. Чайная
читать дальшеуменьшить

церемония и музей шелка оказались по факту рекламно-торговыми мероприятиями - но это стандартно.
Неприятным сюрпризом стало то, что нас не вернут обратно в отель, потому что он далеко (около аэропорта)… Поэтому, если вы также как мы остановились в отеле около аэропорта между ночными прилётом/вылетом, а днем решили сгонять на экскурсию, рассчитывайте, что нужно доплатить за возвращение в отель или самостоятельно добираться пару часов…

Вам был полезен этот отзыв?
А
Пекин 600 лет назад: по следам китайской аристократии - на велосипеде
адекватный гид. практически на все вопросы отвечал. кроме экскурсии рассказал о современном китае,пекине и китайцах.
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Пекин 600 лет назад: по следам китайской аристократии - на велосипеде
Гид Евгений встретил нас прямо в отеле, что было очень удобно. Прошлись по старинным улочкам, попробовали местные деликатесы и далее
читать дальшеуменьшить

отправились в Запретный город. Несмотря на то, что билеты обычно нужно покупать за неделю - нам с Евгением удалось попасть в Запретный город прямо на следующий день после того, как договорились на экскурсию. Евгений также всегда подмечал, где могут получиться хорошие фотографии, так что теперь мы можем собрать отдельные страницы в альбоме после этой экскурсии. Евгений также дал много рекомендаций, куда сходить в городе, где попробовать вкусную утку. Было приятно познакомиться и пообщаться, отдельное спасибо за подарочки❤️

Гид Евгений встретил нас прямо в отеле, что было очень удобно. Прошлись по старинным улочкам, попробовали
Гид Евгений встретил нас прямо в отеле, что было очень удобно. Прошлись по старинным улочкам, попробовали
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Пекине в категории "На велосипеде"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. По центральному Пекину - с гидом на велосипеде;
  2. Пекин 600 лет назад: по следам китайской аристократии - на велосипеде;
  3. Императорский Пекин - на велосипеде;
  4. Срединная ось Пекина: вечером на велосипедах;
  5. По Пекину - на велосипеде, метро и пешком.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "На велосипеде" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 270 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год на велосипеде, 4 ⭐ отзыва, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль