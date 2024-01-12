Посетить Великую Китайскую стену, Олимпийскую деревню, китайский цирк и чайную церемонию
Подниметесь на самый важный участок Великой Китайской стены, услышите историю и легенды грандиозного сооружения. Прикоснётесь к древним традициям чайной культуры. Увидите акробатическое шоу — особо почитаемый вид китайского искусства. А также узнаете, как в Пекине проходили Олимпийские игры 2008.
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Описание
Что вас ожидает
Великая Китайская стена
Китайцы говорят: кто не поднимался на Великую Китайскую стену, тот не был в Китае. Экскурсия начнётся с Цзюйюнгуань — стратегически наиболее важного из всех участков сооружения. Вы пройдете по камням, которые помнят первого китайского императора. Почувствуете мощь места и откроете живописные пейзажи окрестностей. Узнаете, как и для чего возродилась стена. А также услышите народных сказания — со стеной связано немало легенд, которые до сих пор рассказывают детям перед сном, словно сказки.
Олимпийская деревня
Вы посетите Национальный стадион «Птичье гнездо» и Национальный центр водных видов спорта. Мы расскажем об истории и архитектуре этих знаковых сооружений и поделимся интересными фактами об Олимпийских играх 2008 года.
Чайная церемония в Пекине
Чайной культуре Китая уже более 4700 лет. Здесь, на родине чая можно найти более трёх тысяч его разновидностей. В самом сердце города вы посетите традиционный чайный дом, где вас встретит опытный чайный мастер. Он познакомит вас с богатой историей китайского чая и расскажет о его особенностях. Вы узнаете о различных сортах, их происхождении и способах приготовления. Понаблюдаете за процессом и, конечно, отведаете напиток. Церемония длится примерно 30 минут.
Китайский цирк
Цирк — один из самых уважаемых видов искусства в Китае и считается древнейшим в мире. В завершение экскурсии вы увидите выступление акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян.
В середине программы мы заедем на обед в ресторан «Пекинская утка».
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные расходы, посещение Олимпийской деревни и чайная церемония
- Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Santa Fe
- Дополнительные расходы: входные билеты на Великую Китайскую стену (40 юаней с человека), цирк (280/380/480/680 юаней, в зависимости от места), обед — примерно 80 юаней с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле или аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.