Исторические и культурные символы Поднебесной
Индивидуальная экскурсия в Пекине

Посетить Великую Китайскую стену, Олимпийскую деревню, китайский цирк и чайную церемонию

Вы познакомитесь с визитными карточками Китая, включёнными в национальное достояние страны.

Подниметесь на самый важный участок Великой Китайской стены, услышите историю и легенды грандиозного сооружения. Прикоснётесь к древним традициям чайной культуры. Увидите акробатическое шоу — особо почитаемый вид китайского искусства. А также узнаете, как в Пекине проходили Олимпийские игры 2008.
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Исторические и культурные символы Поднебесной
Ближайшие даты:
12
янв
13
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
23
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Великая Китайская стена

Китайцы говорят: кто не поднимался на Великую Китайскую стену, тот не был в Китае. Экскурсия начнётся с Цзюйюнгуань — стратегически наиболее важного из всех участков сооружения. Вы пройдете по камням, которые помнят первого китайского императора. Почувствуете мощь места и откроете живописные пейзажи окрестностей. Узнаете, как и для чего возродилась стена. А также услышите народных сказания — со стеной связано немало легенд, которые до сих пор рассказывают детям перед сном, словно сказки.

Олимпийская деревня

Вы посетите Национальный стадион «Птичье гнездо» и Национальный центр водных видов спорта. Мы расскажем об истории и архитектуре этих знаковых сооружений и поделимся интересными фактами об Олимпийских играх 2008 года.

Чайная церемония в Пекине

Чайной культуре Китая уже более 4700 лет. Здесь, на родине чая можно найти более трёх тысяч его разновидностей. В самом сердце города вы посетите традиционный чайный дом, где вас встретит опытный чайный мастер. Он познакомит вас с богатой историей китайского чая и расскажет о его особенностях. Вы узнаете о различных сортах, их происхождении и способах приготовления. Понаблюдаете за процессом и, конечно, отведаете напиток. Церемония длится примерно 30 минут.

Китайский цирк

Цирк — один из самых уважаемых видов искусства в Китае и считается древнейшим в мире. В завершение экскурсии вы увидите выступление акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян.

В середине программы мы заедем на обед в ресторан «Пекинская утка».

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные расходы, посещение Олимпийской деревни и чайная церемония
  • Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Santa Fe
  • Дополнительные расходы: входные билеты на Великую Китайскую стену (40 юаней с человека), цирк (280/380/480/680 юаней, в зависимости от места), обед — примерно 80 юаней с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пекина

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньСамое главноеПопулярные местаВеликая Китайская стена

Похожие туры из Пекина

Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
141 отзыв
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Увидеть своими глазами величайшее сооружение человечества
в центре города
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
$220 за всё до 3 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Погрузиться в мир китайских легенд на участке стены Цзюйюнгуань и разобраться в тибетском буддизме
Город
Сегодня
Завтра
13 янв
14 янв
$220 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Сегодня
Завтра
13 янв
14 янв
$300 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ