Вы познакомитесь с визитными карточками Китая, включёнными в национальное достояние страны. Подниметесь на самый важный участок Великой Китайской стены, услышите историю и легенды грандиозного сооружения. Прикоснётесь к древним традициям чайной культуры. Увидите акробатическое шоу — особо почитаемый вид китайского искусства. А также узнаете, как в Пекине проходили Олимпийские игры 2008.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Великая Китайская стена

Китайцы говорят: кто не поднимался на Великую Китайскую стену, тот не был в Китае. Экскурсия начнётся с Цзюйюнгуань — стратегически наиболее важного из всех участков сооружения. Вы пройдете по камням, которые помнят первого китайского императора. Почувствуете мощь места и откроете живописные пейзажи окрестностей. Узнаете, как и для чего возродилась стена. А также услышите народных сказания — со стеной связано немало легенд, которые до сих пор рассказывают детям перед сном, словно сказки.

Олимпийская деревня

Вы посетите Национальный стадион «Птичье гнездо» и Национальный центр водных видов спорта. Мы расскажем об истории и архитектуре этих знаковых сооружений и поделимся интересными фактами об Олимпийских играх 2008 года.

Чайная церемония в Пекине

Чайной культуре Китая уже более 4700 лет. Здесь, на родине чая можно найти более трёх тысяч его разновидностей. В самом сердце города вы посетите традиционный чайный дом, где вас встретит опытный чайный мастер. Он познакомит вас с богатой историей китайского чая и расскажет о его особенностях. Вы узнаете о различных сортах, их происхождении и способах приготовления. Понаблюдаете за процессом и, конечно, отведаете напиток. Церемония длится примерно 30 минут.

Китайский цирк

Цирк — один из самых уважаемых видов искусства в Китае и считается древнейшим в мире. В завершение экскурсии вы увидите выступление акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян.

В середине программы мы заедем на обед в ресторан «Пекинская утка».

Организационные детали