Путешественники смогут насладиться ночной атмосферой Пекина, посетив его главные достопримечательности.
В программе: прогулка по проспекту Чанъань, посещение площади Тяньаньмэнь и гастрономическая улица Цяньмэнь. Участники смогут попробовать экзотические блюда, такие как тарантулы и сверчки. Вечер завершится ужином в местном ресторане с выбором кухни и трансфером обратно в отель
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Ночная магия Пекина
- 🍽️ Ужин в лучших ресторанах
- 🎭 Захватывающие шоу
- 🛍️ Покупки на ночных рынках
- 🚗 Комфортный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время ночи особенно приятны для посещения открытых пространств и участия в уличных мероприятиях. Зимой, с ноября по март, можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов, однако температура может быть низкой. В другие месяцы тур остаётся доступным, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 16:30, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:55, 18:00, 18:05
Что можно увидеть
- Проспект Чанъань
- Площадь Тяньаньмэнь
- Национальный центр исполнительских искусств
- Озеро Хоухай
- Район Хутун
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по районам Пекина • Пройдите по проспекту Чанъань, самой важной и политической улице Пекина.
- Откройте для себя торговую и гастрономическую улицу Цяньмэнь, получите уникальную возможность попробовать тарантулов, сверчков и других насекомых (за свой счёт).
- Прогуляйтесь по площади Тяньаньмэнь, которая считается крупнейшей центральной площадью города. Если вы хотите посмотреть церемонию спуска флага на площади Тяньаньмэнь, пожалуйста, укажите это при бронировании. (необходимо бронировать как минимум за день).
- Откройте для себя очарование Национального центра исполнительских искусств. Внешний вид театра представляет собой стеклянный купол с титановыми акцентами, полностью окружённый искусственным озером. Говорят, что оно похоже на яйцо, плавающее в воде, или на каплю воды.
- Прогуляйтесь у озера Хоухай, чтобы насладиться его очарованием. Следуйте за своим гидом, чтобы прогуляться по району Хутун и осмотреть магазины.
- Мы проедем мимо национальных стадионов Пекина, чтобы сделать потрясающие ночные фотографии (если вы хотите остановиться, чтобы сфотографироваться, мы припаркуем нашу машину, и вы сможете прогуляться по парку).
- Поездка по центральному деловому району Манхэттена в Пекине. Вы не пропустите торговые центры, они хорошо известны своими массивными красочными светодиодными фонарями. Экскурсия с ужином Вы выберете 3-4 места для посещения и ужин в местном ресторане. Вы сможете выбрать кухню Юньнани, знаменитый ужин с уткой по-пекински или тушёное мясо с овощами. Также есть выбор димсам или сычуань: это можно будет обсудить с вашим гидом, и вас отвезут в желаемое место. Экскурсия с шоу Насладитесь потрясающими ночными шоу, такими как китайское акробатическое шоу, шоу кунг-фу или пекинская опера, а затем вас ждёт ночная обзорная экскурсия с личным трансфером. Экскурсия с дегустациями в Хутуне Ночная экскурсия и дегустация еды Хутуна — отличное сочетание. Ешьте то, что едят местные жители, и увидьте то, что видят местные жители, во время пешеходной экскурсии по аллеям Хутун. Сообщите гиду о ваших предпочтениях или следуйте по его маршруту, чтобы убедиться, что вы попробовали лучшее, что может предложить Пекин. Вы сможете попробовать такие блюда, как Цзяньбин (пекинские панкаге), пекинские закуски, кебаб, малатанг (тушёное мясо), суп с пельменями и знаменитый эргуотоу (ликёр) в Пекине. После окончания экскурсии вас вернут обратно в отель в центре Пекина.
Ежедневно в 16:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоу
- Проспект Чанъань
- Улица Цяньмэнь
- Площадь Тяньаньмэнь
- Национальный центр исполнительских искусств (театр)
- Озеро Хоухай
- Район Хутун
- Стадионы Пекина
- Деловой район Манхэттена
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Трансфер (встреча и высадка в отелях в пределах 4-й кольцевой дороги Пекина)
- Шоу
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
