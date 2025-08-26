Путешественники смогут насладиться ночной атмосферой Пекина, посетив его главные достопримечательности.



В программе: прогулка по проспекту Чанъань, посещение площади Тяньаньмэнь и гастрономическая улица Цяньмэнь. Участники смогут попробовать экзотические блюда, такие как тарантулы и сверчки. Вечер завершится ужином в местном ресторане с выбором кухни и трансфером обратно в отель

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время ночи особенно приятны для посещения открытых пространств и участия в уличных мероприятиях. Зимой, с ноября по март, можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов, однако температура может быть низкой. В другие месяцы тур остаётся доступным, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.