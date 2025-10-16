Мини-группа
до 6 чел.
Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
Увидеть старый Пекин, участок стены Цзюйюнгуань и побывать на театрализованном ужине
Начало: От вашего отеля
«18:00–19:30 — ужин + театральное действо»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
18 окт в 08:30
$150 за человека
Билеты
Ужин в королевской столовой с шоу
Проведите вечер в Пекине, наслаждаясь королевским ужином и культурным представлением. Уникальная атмосфера и изысканные блюда ждут вас
Начало: W9F8+FCF Сичэн, Пекин, Китай
Расписание: По понедельникам в 18:00. В остальные дни в 11:30 и в 18:00.
Завтра в 11:30
17 окт в 11:30
$149 за билет
Индивидуальная
Ночной тур по Пекину
Пекин в ночное время - это особая магия. Ощутите атмосферу города, наслаждаясь шоу и ужином в лучших местах
Начало: Ваш отель
«Экскурсия с ужином Вы выберете 3-4 места для посещения и ужин в местном ресторане»
Расписание: Ежедневно в 16:30.
Завтра в 16:30
17 окт в 16:30
$178 за человека
