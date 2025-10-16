Найдено 3 экскурсии в категории « С ужином » в Пекине на русском языке, цены от $149. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 11 часов Мини-группа до 6 чел. Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день Увидеть старый Пекин, участок стены Цзюйюнгуань и побывать на театрализованном ужине Начало: От вашего отеля «18:00–19:30 — ужин + театральное действо» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30 $150 за человека Пешая 2 часа Билеты Ужин в королевской столовой с шоу Проведите вечер в Пекине, наслаждаясь королевским ужином и культурным представлением. Уникальная атмосфера и изысканные блюда ждут вас Начало: W9F8+FCF Сичэн, Пекин, Китай Расписание: По понедельникам в 18:00. В остальные дни в 11:30 и в 18:00. $149 за билет Пешая 4 часа Индивидуальная Ночной тур по Пекину Пекин в ночное время - это особая магия. Ощутите атмосферу города, наслаждаясь шоу и ужином в лучших местах Начало: Ваш отель «Экскурсия с ужином Вы выберете 3-4 места для посещения и ужин в местном ресторане» Расписание: Ежедневно в 16:30. $178 за человека Другие экскурсии Пекина

