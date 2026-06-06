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Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал

Устроить идеальный первый вечер в китайской столице
Первый вечер в Пекине — время без спешки познакомиться с городом через яркие впечатления и традиции.

Вы увидите знаменитое шоу китайских акробатов, примете участие в чайной церемонии и проведёте вечер в популярном SPA-комплексе.

Это отличный способ почувствовать атмосферу современного Пекина и настроиться на путешествие по Китаю.
Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал
Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал
Пекинская ночь: шоу акробатов, чайная церемония, спа и большой гастрономический финал

Описание экскурсии

15:30 — сбор группы

16:10–17:10 — шоу акробатов
Место — театр Чаоян или Красный театр.
Вы увидите шоу «Великий мир акробатики»: воздушные номера, сложные трюки, пирамиды на высоте и велотрюки, где на одном велосипеде балансируют более 10 человек.

17:30–18:30 — мастер-класс по чайной церемонии

Место — традиционный чайный дом.
После яркого шоу перейдём в более спокойную атмосферу. Профессиональный чайный мастер проведёт мастер-класс и дегустацию 5–6 видов чая: например, свежего Лунцзина, выдержанного пуэра и других сортов.
Вы узнаете, как правильно держать чашку, как «благодарить пальцами» и как раскрывать аромат чая.

19:00–2:00 — ужин и отдых в SPA-комплексе «Девятый источник»
Это место сочетает формат SPA, китайской парной и большого гастрономического пространства.

Здесь представлено более 300 блюд на любой вкус:

  • морепродукты и гриль: устрицы, королевские креветки, шашлыки;
  • лапша и димсамы: можно понаблюдать, как мастер растягивает тесто прямо перед гостями;
  • горячие блюда и закуски: от утки по-пекински до пикантных крабов;
  • десерты и фрукты: мороженое, экзотические фрукты и традиционные сладости.

После ужина можно переодеться в халаты и отправиться в китайскую парную — ханьчжэн. Это расслабляющий способ завершить вечер в Пекине.

Темы

  • Поговорим о вечернем Пекине и о том, как в одном маршруте сочетаются шоу, чайная культура, гастрономия и SPA-отдых.
  • Узнаем, почему китайская акробатика считается отдельным искусством и чем отличаются местные сценические традиции.
  • Разберёмся в основах чайной церемонии: как дегустировать чай, раскрывать его аромат и соблюдать простой чайный этикет.
  • Познакомимся с форматом китайских SPA-комплексов, где ужин, отдых и парные объединены в одно большое вечернее пространство.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и чайная церемония
  • Дополнительно оплачиваются традиционное акробатическое шоу – 280 юаней с человека, спа-комплекс – 399 юаней с человека
  • В подарок — 100 граммов высококачественного китайского чая
  • Все платежи можно производить через Alipay или в юанях, наличными, долларами США
  • Возьмите паспорт и купальные принадлежности
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 555 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
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коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

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