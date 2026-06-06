Вы увидите знаменитое шоу китайских акробатов, примете участие в чайной церемонии и проведёте вечер в популярном SPA-комплексе.
Это отличный способ почувствовать атмосферу современного Пекина и настроиться на путешествие по Китаю.
Описание экскурсии
15:30 — сбор группы
16:10–17:10 — шоу акробатов
Место — театр Чаоян или Красный театр.
Вы увидите шоу «Великий мир акробатики»: воздушные номера, сложные трюки, пирамиды на высоте и велотрюки, где на одном велосипеде балансируют более 10 человек.
17:30–18:30 — мастер-класс по чайной церемонии
Место — традиционный чайный дом.
После яркого шоу перейдём в более спокойную атмосферу. Профессиональный чайный мастер проведёт мастер-класс и дегустацию 5–6 видов чая: например, свежего Лунцзина, выдержанного пуэра и других сортов.
Вы узнаете, как правильно держать чашку, как «благодарить пальцами» и как раскрывать аромат чая.
19:00–2:00 — ужин и отдых в SPA-комплексе «Девятый источник»
Это место сочетает формат SPA, китайской парной и большого гастрономического пространства.
Здесь представлено более 300 блюд на любой вкус:
- морепродукты и гриль: устрицы, королевские креветки, шашлыки;
- лапша и димсамы: можно понаблюдать, как мастер растягивает тесто прямо перед гостями;
- горячие блюда и закуски: от утки по-пекински до пикантных крабов;
- десерты и фрукты: мороженое, экзотические фрукты и традиционные сладости.
После ужина можно переодеться в халаты и отправиться в китайскую парную — ханьчжэн. Это расслабляющий способ завершить вечер в Пекине.
Темы
- Поговорим о вечернем Пекине и о том, как в одном маршруте сочетаются шоу, чайная культура, гастрономия и SPA-отдых.
- Узнаем, почему китайская акробатика считается отдельным искусством и чем отличаются местные сценические традиции.
- Разберёмся в основах чайной церемонии: как дегустировать чай, раскрывать его аромат и соблюдать простой чайный этикет.
- Познакомимся с форматом китайских SPA-комплексов, где ужин, отдых и парные объединены в одно большое вечернее пространство.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и чайная церемония
- Дополнительно оплачиваются традиционное акробатическое шоу – 280 юаней с человека, спа-комплекс – 399 юаней с человека
- В подарок — 100 граммов высококачественного китайского чая
- Все платежи можно производить через Alipay или в юанях, наличными, долларами США
- Возьмите паспорт и купальные принадлежности
- С вами будет гид из нашей команды