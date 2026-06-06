Первый вечер в Пекине — время без спешки познакомиться с городом через яркие впечатления и традиции. Вы увидите знаменитое шоу китайских акробатов, примете участие в чайной церемонии и проведёте вечер в популярном SPA-комплексе. Это отличный способ почувствовать атмосферу современного Пекина и настроиться на путешествие по Китаю.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $150 за экскурсию

Описание экскурсии

15:30 — сбор группы

16:10–17:10 — шоу акробатов

Место — театр Чаоян или Красный театр.

Вы увидите шоу «Великий мир акробатики»: воздушные номера, сложные трюки, пирамиды на высоте и велотрюки, где на одном велосипеде балансируют более 10 человек.

17:30–18:30 — мастер-класс по чайной церемонии

Место — традиционный чайный дом.

После яркого шоу перейдём в более спокойную атмосферу. Профессиональный чайный мастер проведёт мастер-класс и дегустацию 5–6 видов чая: например, свежего Лунцзина, выдержанного пуэра и других сортов.

Вы узнаете, как правильно держать чашку, как «благодарить пальцами» и как раскрывать аромат чая.

19:00–2:00 — ужин и отдых в SPA-комплексе «Девятый источник»

Это место сочетает формат SPA, китайской парной и большого гастрономического пространства.

Здесь представлено более 300 блюд на любой вкус:

морепродукты и гриль: устрицы, королевские креветки, шашлыки;

лапша и димсамы: можно понаблюдать, как мастер растягивает тесто прямо перед гостями;

горячие блюда и закуски: от утки по-пекински до пикантных крабов;

десерты и фрукты: мороженое, экзотические фрукты и традиционные сладости.

После ужина можно переодеться в халаты и отправиться в китайскую парную — ханьчжэн. Это расслабляющий способ завершить вечер в Пекине.

Темы

Поговорим о вечернем Пекине и о том, как в одном маршруте сочетаются шоу, чайная культура, гастрономия и SPA-отдых.

Узнаем, почему китайская акробатика считается отдельным искусством и чем отличаются местные сценические традиции.

Разберёмся в основах чайной церемонии: как дегустировать чай, раскрывать его аромат и соблюдать простой чайный этикет.

Познакомимся с форматом китайских SPA-комплексов, где ужин, отдых и парные объединены в одно большое вечернее пространство.

Организационные детали