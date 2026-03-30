читать дальше

удобнее будет нас забрать, напомнил программу и предложил что-то поменять, если нас не устраивает первая часть программы, мы отказались, и. к. нас все устраивало.

В назначенное время, без опозданий Максим нас уже ждал!

Об экскурсии по порядку:

Первая часть-выставка электрокаров нам понравилась. Несмотря на то, что из Владивостока и находимся в оч близко к Китаю, большенство машин видели впервые, нас было 5 человек (3 разных поколения), впечатлились одинаково! На выставке можно смотреть, трогать, сидеть, фотографироваться в выставочных авто. Мы не пожалели, что оставили эту часть программы неизменной.

Вторая часть программы- акробатическое шоу «Красный театр». Само шоу длится всего час, но весь этот час проходит оч динамично. Программа не «размазанная», пульс зашкаливает от напряжения, красивые костюмы и невероятные акробаты, которые выполняют невозможные трюки без страховки! Максим нас проводил до самых мест в зале, далее ушел ждать в хол. Оч красивое и впечатляющее шоу!

Далее нас ожидала поездка в «баню 9» или «баня 9 источников»! Это была вишенка на торте!!!!!

Максим нас встретил на выходе из зала и мы поехали. Это не классическая баня, как мы-русские привыкли, но не менее прекрасная.

Эта баня из 3х этажей, на входе переодеваемся, переобуваемся и идем пользоваться всеми их благами.

Мы приехали туда в 19:00, как раз на время ужина и это ВОСТОРГ (полноценные приемы пищи проходят по времени, а закуски можно брать в любое время), огромная площадь столовой с шведским столом, где столы ломаться от количества еды, оч разной, преимущественно морепродуктами. Я думала, что нас морепродуктами не удивить, но я ошибалась! Там были разные молюски, ракообразные, креветки, рыба, мясо, овощи, супы, десерты, б/алко напитки и т. д. и все оч вкусное! Алкоголь тоже есть, но за отдельную плату. После ужина мы разделились на м и ж и пошли париться. Везде стоят стойки с чистыми сухими полотенцами.

После парения, где, кстати, можно заказать, пилинг, массаж и т. п. мы немного погуляли по общим местам, зашли в круглосуточную зону с закусками и обалдели! Огромный выбор овощей, фруктов, ягод, мороженого, напитков в безлимитном доступе, включая дуриан. Не смогли себе отказать полакомиться и там и пошли в источники! Это место оч рекомендую! Нас впечатлили масштабы, отношение к туристам и, в целом, сервис!

Небольшая навигация по бане

Первый этаж- ресепшн, столовые, зал с игровыми автоматами(но они за отдельно плату 1жетон=1 юань), мужская отделение и вход в женскую (она находится в -1 этаже), выход к источникам (они находятся на улице, проход через игровую комнату)

Второй этаж- общие парные, где можно полежать на камнях, детская комната (для самых маленьких), и спальни.

Третий этаж- гостиница. Здесь тоже всем рекомендую побывать!

В целом, оч яркая и запоминающаяся экскурсия!

Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Максима, с первой минуты он создал атмосферу, как будто мы давние друзья, долго не виделись и наконец-то встретились!!! Прекрасное знание русского языка, все рассказал, везде за руку водил! И, на след день, нам потребовалось помощь, мы его попросили и он нам помог, хотя не должен был, экскурсия закончилась и он мог бы нам отказать! Надеюсь мой отзыв вам помог, если вы сомневались брать или не брать! Однозначно, брать!!! Пыталась загрузить фото, но не получается (((