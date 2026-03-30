Вместе на метро и такси мы доберёмся до флагманского салона электромобилей, где я расскажу о современных китайских машинах.
После отправимся на цирковое шоу, а в завершение я провожу вас в знаменитый спа-комплекс, где отдых превращается в полноценный ритуал.
Описание экскурсии
15:30–17:10 — «Город новых энергетических автомобилей»
Вы посетите торговый центр HOSOHO (Хэшэнхуэй), где представлены основные китайские бренды электромобилей: от доступных семейных моделей до люксовых версий. Я расскажу, какие из них надёжные и доступные по цене. Сможете сравнить марки и ценовые сегменты в одном месте и составить мнение о современном китайском автопроме.
17:40–18:40 — акробатическое шоу в Пекине
Далее в программе захватывающее цирковое представление с сольными и групповыми номерами. Альтернатива — шоу чайной церемонии или посещение шёлковой фабрики.
19:00 — спа-комплекс «Девятый источник»
В завершение вас ждут термальные бассейны разной температуры, сауны и парные, массажные зоны и пространства для отдыха. Здесь же — шведский стол с морепродуктами, фруктами и десертами в свободном доступе. Помимо отдыха в источниках, вы сможете воспользоваться игровыми зонами с PS5, караоке, бильярдом и кинотеатром.
В спа-комплексе мы с вами попрощаемся — после отдыха вы сможете самостоятельно вернуться в отель на такси.
Организационные детали
- Будем передвигаться пешком, на метро и такси
- Услуги профессионального русскоговорящего гида и проезд в метро входят в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Такси — около 30 юаней за чел.
- Трансфер из аэропорта
- Акробатическое шоу — 280–880 юаней за чел. (рекомендуем билеты за 280 или 380 юаней)
- Спа-комплекс «Девятый источник» — около 500 юаней за чел. В цену входят: 18 часов отдыха, два ужина (обычный и поздний), завтрак, сауна, бассейн и кинотеатр. Дополнительно оплачиваются массаж и пилинг тела
- Экскурсию можно полностью организовать на автомобиле — в этом случае мы закажем трансфер для вашей компании: до 4 пассажиров — $80, до 6 пассажиров — $100
За день до экскурсии с нами связался Максим через мессенджер, для подтверждения, уточнил откуда