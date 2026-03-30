Мои заказы

Вечерний досуг по-пекински

Электромобили, акробатическое шоу и спа-комплекс (есть дополнительные расходы)
Это не классическая экскурсия, а вечер с другом, который отлично знает город.

Вместе на метро и такси мы доберёмся до флагманского салона электромобилей, где я расскажу о современных китайских машинах.

После отправимся на цирковое шоу, а в завершение я провожу вас в знаменитый спа-комплекс, где отдых превращается в полноценный ритуал.
Описание экскурсии

15:30–17:10 — «Город новых энергетических автомобилей»
Вы посетите торговый центр HOSOHO (Хэшэнхуэй), где представлены основные китайские бренды электромобилей: от доступных семейных моделей до люксовых версий. Я расскажу, какие из них надёжные и доступные по цене. Сможете сравнить марки и ценовые сегменты в одном месте и составить мнение о современном китайском автопроме.

17:40–18:40 — акробатическое шоу в Пекине
Далее в программе захватывающее цирковое представление с сольными и групповыми номерами. Альтернатива — шоу чайной церемонии или посещение шёлковой фабрики.

19:00 — спа-комплекс «Девятый источник»
В завершение вас ждут термальные бассейны разной температуры, сауны и парные, массажные зоны и пространства для отдыха. Здесь же — шведский стол с морепродуктами, фруктами и десертами в свободном доступе. Помимо отдыха в источниках, вы сможете воспользоваться игровыми зонами с PS5, караоке, бильярдом и кинотеатром.

В спа-комплексе мы с вами попрощаемся — после отдыха вы сможете самостоятельно вернуться в отель на такси.

Организационные детали

  • Будем передвигаться пешком, на метро и такси
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида и проезд в метро входят в стоимость
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Такси — около 30 юаней за чел.
  • Трансфер из аэропорта
  • Акробатическое шоу — 280–880 юаней за чел. (рекомендуем билеты за 280 или 380 юаней)
  • Спа-комплекс «Девятый источник» — около 500 юаней за чел. В цену входят: 18 часов отдыха, два ужина (обычный и поздний), завтрак, сауна, бассейн и кинотеатр. Дополнительно оплачиваются массаж и пилинг тела
  • Экскурсию можно полностью организовать на автомобиле — в этом случае мы закажем трансфер для вашей компании: до 4 пассажиров — $80, до 6 пассажиров — $100

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 216 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
читать дальше

коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 мар 2026
Здравствуйте, были на экскурсии «прогулка по вечернему Пекину» в марте 2026, оч рекомендую! Гиду Максиму огромная благодарность!!!
За день до экскурсии с нами связался Максим через мессенджер, для подтверждения, уточнил откуда
читать дальше

удобнее будет нас забрать, напомнил программу и предложил что-то поменять, если нас не устраивает первая часть программы, мы отказались, и. к. нас все устраивало.
В назначенное время, без опозданий Максим нас уже ждал!
Об экскурсии по порядку:
Первая часть-выставка электрокаров нам понравилась. Несмотря на то, что из Владивостока и находимся в оч близко к Китаю, большенство машин видели впервые, нас было 5 человек (3 разных поколения), впечатлились одинаково! На выставке можно смотреть, трогать, сидеть, фотографироваться в выставочных авто. Мы не пожалели, что оставили эту часть программы неизменной.
Вторая часть программы- акробатическое шоу «Красный театр». Само шоу длится всего час, но весь этот час проходит оч динамично. Программа не «размазанная», пульс зашкаливает от напряжения, красивые костюмы и невероятные акробаты, которые выполняют невозможные трюки без страховки! Максим нас проводил до самых мест в зале, далее ушел ждать в хол. Оч красивое и впечатляющее шоу!
Далее нас ожидала поездка в «баню 9» или «баня 9 источников»! Это была вишенка на торте!!!!!
Максим нас встретил на выходе из зала и мы поехали. Это не классическая баня, как мы-русские привыкли, но не менее прекрасная.
Эта баня из 3х этажей, на входе переодеваемся, переобуваемся и идем пользоваться всеми их благами.
Мы приехали туда в 19:00, как раз на время ужина и это ВОСТОРГ (полноценные приемы пищи проходят по времени, а закуски можно брать в любое время), огромная площадь столовой с шведским столом, где столы ломаться от количества еды, оч разной, преимущественно морепродуктами. Я думала, что нас морепродуктами не удивить, но я ошибалась! Там были разные молюски, ракообразные, креветки, рыба, мясо, овощи, супы, десерты, б/алко напитки и т. д. и все оч вкусное! Алкоголь тоже есть, но за отдельную плату. После ужина мы разделились на м и ж и пошли париться. Везде стоят стойки с чистыми сухими полотенцами.
После парения, где, кстати, можно заказать, пилинг, массаж и т. п. мы немного погуляли по общим местам, зашли в круглосуточную зону с закусками и обалдели! Огромный выбор овощей, фруктов, ягод, мороженого, напитков в безлимитном доступе, включая дуриан. Не смогли себе отказать полакомиться и там и пошли в источники! Это место оч рекомендую! Нас впечатлили масштабы, отношение к туристам и, в целом, сервис!
Небольшая навигация по бане
Первый этаж- ресепшн, столовые, зал с игровыми автоматами(но они за отдельно плату 1жетон=1 юань), мужская отделение и вход в женскую (она находится в -1 этаже), выход к источникам (они находятся на улице, проход через игровую комнату)
Второй этаж- общие парные, где можно полежать на камнях, детская комната (для самых маленьких), и спальни.
Третий этаж- гостиница. Здесь тоже всем рекомендую побывать!
В целом, оч яркая и запоминающаяся экскурсия!
Отдельно хотелось бы поблагодарить гида Максима, с первой минуты он создал атмосферу, как будто мы давние друзья, долго не виделись и наконец-то встретились!!! Прекрасное знание русского языка, все рассказал, везде за руку водил! И, на след день, нам потребовалось помощь, мы его попросили и он нам помог, хотя не должен был, экскурсия закончилась и он мог бы нам отказать! Надеюсь мой отзыв вам помог, если вы сомневались брать или не брать! Однозначно, брать!!! Пыталась загрузить фото, но не получается (((

А
Анастасия
5 мар 2026
Были в Пекине один день на длинной пересадке и пошли на ‘вечерний досуг по-пекински’ с Максимом и его командой. Очень рекомендую! Начали с электромобилей и местного мороженого, потом поехали в
читать дальше

китайский цирк. Вытворяют нечто на грани возможного, хоть раз в жизни это надо увидеть. Потом нас отвезли в спа номер 9 - это главное открытие поездки! Квинтэссенция отдыха с бассейнами, едой, парилками, капсулами для сна, игровыми, кинотеатрами и тд и тп. Максим всё организовал на входе и дал подробнейшие инструкции, что было очень кстати, поскольку английский у персонала нулевой. Спасибо за классную пересадку!

Входит в следующие категории Пекина

