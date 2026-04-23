Это путешествие — погружение в духовный ландшафт Китая, где прошлое и настоящее сосуществуют через ритуал и искусство. Храм Белого Водопада — это пример адаптации древности с акцентом на визуальную эстетику и природу. Юнхэгун — символ единства китайской и тибетской традиций. Каждый храм расскажем вам свою историю — а я помогу её услышать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле и выезд

11:00 — Храм Белого Водопада

Я обращу ваше внимание на архитектуру, которая сочетает традиционные китайские и тибетские буддийские элементы. Вы погрузитесь в атмосферу тишины и мистики и рассмотрите невероятные скульптуры — золотую Гуаньинь среди драконов и гигантские статуи Будд.

12:30–13:30 — обед в вегетарианском ресторане при храме (по желанию)

15:30–17:00 — Юнхэгун

Самый важный тибетский храм Пекина, архитектурный памятник и уникальный символ культурного и религиозного синтеза. Вы увидите 26-метровую статую Будды из сандала, побываете в залах с уникальными реликвиями и понаблюдаете за молитвами монахов. А я расскажу, как храм связан с имперской властью.

Организационные детали