Мои заказы

По буддийским святыням Пекина

Почувствовать гармонию времён и традиций в Храме Белого Водопада и Юнхэгуне
Это путешествие — погружение в духовный ландшафт Китая, где прошлое и настоящее сосуществуют через ритуал и искусство. Храм Белого Водопада — это пример адаптации древности с акцентом на визуальную эстетику и природу. Юнхэгун — символ единства китайской и тибетской традиций. Каждый храм расскажем вам свою историю — а я помогу её услышать.
По буддийским святыням Пекина

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле и выезд

11:00 — Храм Белого Водопада

Я обращу ваше внимание на архитектуру, которая сочетает традиционные китайские и тибетские буддийские элементы. Вы погрузитесь в атмосферу тишины и мистики и рассмотрите невероятные скульптуры — золотую Гуаньинь среди драконов и гигантские статуи Будд.

12:30–13:30 — обед в вегетарианском ресторане при храме (по желанию)

15:30–17:00 — Юнхэгун

Самый важный тибетский храм Пекина, архитектурный памятник и уникальный символ культурного и религиозного синтеза. Вы увидите 26-метровую статую Будды из сандала, побываете в залах с уникальными реликвиями и понаблюдаете за молитвами монахов. А я расскажу, как храм связан с имперской властью.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в оба храма — ~$7 за чел.; обед (по желанию) — $10–12 за чел.
  • Едем на минивэне
  • С вами буду я и водитель

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Пекине
Больше 25 лет живу в Китае. Училась и работаю в Пекине, рассказываю о городе и его окрестностях. Предлагаю персонализированные экскурсии, учитывающие интересы и предпочтения каждого путешественника. Могу создать маршрут, который будет идеально соответствовать вашим желаниям — будь то история, культура, кухня или шопинг.

Входит в следующие категории Пекина

от $380 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.