Это путешествие — погружение в духовный ландшафт Китая, где прошлое и настоящее сосуществуют через ритуал и искусство. Храм Белого Водопада — это пример адаптации древности с акцентом на визуальную эстетику и природу. Юнхэгун — символ единства китайской и тибетской традиций. Каждый храм расскажем вам свою историю — а я помогу её услышать.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле и выезд
11:00 — Храм Белого Водопада
Я обращу ваше внимание на архитектуру, которая сочетает традиционные китайские и тибетские буддийские элементы. Вы погрузитесь в атмосферу тишины и мистики и рассмотрите невероятные скульптуры — золотую Гуаньинь среди драконов и гигантские статуи Будд.
12:30–13:30 — обед в вегетарианском ресторане при храме (по желанию)
15:30–17:00 — Юнхэгун
Самый важный тибетский храм Пекина, архитектурный памятник и уникальный символ культурного и религиозного синтеза. Вы увидите 26-метровую статую Будды из сандала, побываете в залах с уникальными реликвиями и понаблюдаете за молитвами монахов. А я расскажу, как храм связан с имперской властью.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в оба храма — ~$7 за чел.; обед (по желанию) — $10–12 за чел.
- Едем на минивэне
- С вами буду я и водитель
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Пекине
Больше 25 лет живу в Китае. Училась и работаю в Пекине, рассказываю о городе и его окрестностях. Предлагаю персонализированные экскурсии, учитывающие интересы и предпочтения каждого путешественника. Могу создать маршрут, который будет идеально соответствовать вашим желаниям — будь то история, культура, кухня или шопинг.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «По буддийским святыням Пекина»
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 09:00
25 апр в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь века - от Великой стены до ламаистского храма
Пекин предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории: Великая стена и храм Юнхэгун. Откройте для себя культуру и вкусы Китая
27 мая в 08:00
28 мая в 08:00
$308 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
Индивидуальная экскурсия из Пекина: посетите Великую Китайскую стену и храм Юнхэгун, насладитесь историей и культурой Китая
Завтра в 09:00
25 апр в 09:00
$325 за всё до 5 чел.
от $380 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.