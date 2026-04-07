Мы покажем вам императорский Пекин — вместе с нами вы исследуете Запретный город и Небесный храм, погуляете по старинным улочкам и традиционным садам. Узнаете о быте императоров и древней архитектуре, раскроете секрет акустических чудес и поймёте, как столица Китая превратилась из дворцового города в современный мегаполис.

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Описание экскурсии

8:30 — встреча у метро Цзиньюй Хутун

Познакомимся, обсудим маршрут и правила безопасности на экскурсии.

8:30–8:50 — прогулка в сторону главного входа Запретного города

Ворота Полудня — Чжунчэнмэнь — находятся всего в 20 минутах ходьбы от метро. По пути мы расскажем о значении Запретного города в истории Китая.

8:50–12:20 — Музей Запретного города — Гугун

Вы увидите:

Зал Высшей Гармонии (Тайхэ Диан) — символ императорской власти

Зал Средней Гармонии (Чжунхэ Диан) — место для проведения важных церемоний

Зал Сохранённой Гармонии (Баохэ Диан) — комната приёма гостей

дворец Цяньцин (Цяньцин Гун) — место проживания императоров и центр государственной власти

Мы расскажем:

о культурном и архитектурном значении каждого здания

влиянии фэн-шуй на постройки и значении декоративных элементов

жизни императоров, их повседневных обязанностях и величественных церемониях

политической структуре китайской феодальной системы

12:20–13:00 — улицы Пекина

Пешком отправимся к остановке общественного транспорта, где сядем в автобус. Вы увидите традиционные пекинские дворы и современные здания, что так гармонично контрастируют между собой.

По дороге будут кафе — мы порекомендуем проверенные места, где можно попробовать жареную лапшу или утку по-пекински.

13:00–16:30 — Парк Небесного храма

40 минут в пути на автобусе — и мы окажемся в Парке Небесного Храма. Здесь вы посетите:

Храм молитвы за хороший урожай (Цициань) с круглой крышей

Храм Неба (Тяньтань), где императоры молились за благосостояние страны

Круглый алтарь (Юаньцюй) — центр праздничных молений

И узнаете:

об архитектурных особенностях храмов

звуковых чудесах, что призваны улучшить местную акустику

принципах ландшафтного дизайна китайских садов и философии гармонии человека и природы

почему небо кругло, земля квадратна

как Небесный храм стал местом связи императоров с небесами

16:30 — завершение экскурсии

Обменяемся впечатлениями и попрощаемся в парке.

Организационные детали