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Путешествие по Запретному городу и Небесному храму

Очутиться внутри истории и культуры Пекина
Мы покажем вам императорский Пекин — вместе с нами вы исследуете Запретный город и Небесный храм, погуляете по старинным улочкам и традиционным садам.

Узнаете о быте императоров и древней архитектуре, раскроете секрет акустических чудес и поймёте, как столица Китая превратилась из дворцового города в современный мегаполис.
5
3 отзыва
Путешествие по Запретному городу и Небесному храму
Путешествие по Запретному городу и Небесному храму
Путешествие по Запретному городу и Небесному храму

Описание экскурсии

8:30 — встреча у метро Цзиньюй Хутун

Познакомимся, обсудим маршрут и правила безопасности на экскурсии.

8:30–8:50 — прогулка в сторону главного входа Запретного города

Ворота Полудня — Чжунчэнмэнь — находятся всего в 20 минутах ходьбы от метро. По пути мы расскажем о значении Запретного города в истории Китая.

8:50–12:20 — Музей Запретного города — Гугун

Вы увидите:

  • Зал Высшей Гармонии (Тайхэ Диан) — символ императорской власти
  • Зал Средней Гармонии (Чжунхэ Диан) — место для проведения важных церемоний
  • Зал Сохранённой Гармонии (Баохэ Диан) — комната приёма гостей
  • дворец Цяньцин (Цяньцин Гун) — место проживания императоров и центр государственной власти

Мы расскажем:

  • о культурном и архитектурном значении каждого здания
  • влиянии фэн-шуй на постройки и значении декоративных элементов
  • жизни императоров, их повседневных обязанностях и величественных церемониях
  • политической структуре китайской феодальной системы

12:20–13:00 — улицы Пекина

Пешком отправимся к остановке общественного транспорта, где сядем в автобус. Вы увидите традиционные пекинские дворы и современные здания, что так гармонично контрастируют между собой.

По дороге будут кафе — мы порекомендуем проверенные места, где можно попробовать жареную лапшу или утку по-пекински.

13:00–16:30 — Парк Небесного храма

40 минут в пути на автобусе — и мы окажемся в Парке Небесного Храма. Здесь вы посетите:

  • Храм молитвы за хороший урожай (Цициань) с круглой крышей
  • Храм Неба (Тяньтань), где императоры молились за благосостояние страны
  • Круглый алтарь (Юаньцюй) — центр праздничных молений

И узнаете:

  • об архитектурных особенностях храмов
  • звуковых чудесах, что призваны улучшить местную акустику
  • принципах ландшафтного дизайна китайских садов и философии гармонии человека и природы
  • почему небо кругло, земля квадратна
  • как Небесный храм стал местом связи императоров с небесами

16:30 — завершение экскурсии

Обменяемся впечатлениями и попрощаемся в парке.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) — ~$10 за чел., входные билеты — ~$20 за чел., проезд на автобусе — ~$8 за чел.
  • Билеты в Запретный город мы забронируем для вас заранее — у входа нужно будет их выкупить. Возьмите с собой паспорт или другой документ для подтверждения личности
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$171
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Цзиньюй Хутун»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля
Коля — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я роженец провинции Хунань, Китай, работаю гидом в Пекине несколько лет. Я и моя команда познакомим вас с объектами мирового культурного наследия, такими как Запретный город, Храм Неба, Наньлуогусян, Удаоин Хутун и другими. Мы любим поговорить и умеем использовать простые способы быстро погрузить вас в атмосферу Пекина. С нетерпением ждём возможности прогуляться с вами по столице и почувствовать древний и живой город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Сухинин
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили много сограждан. В такой небольшой группе незнакомых нам людей мы замечательно провели время на
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экскурсии в Запретном городе, он же Гугун.
Касаемо же Небесного храма, его история имеет более выраженные особенности, а архитектурный ансамбль отражает китайскую историческую и культурную специфики.
Наше путешествие с гидом Николаем прошло в очень спокойном темпе: это была настоящая расслабляющая атмосфера Пекина.
Выражаем благодарностью нашему гиду Николаю!

Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили
Коля
Коля
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Нам невероятно приятно, что ваше путешествие по Запретному городу и Храму Неба
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прошло так комфортно и оставило только яркие впечатления.
Пекин — это город, где тысячелетняя история встречается с современностью, где каждый уголок хранит свои легенды: от величественных дворцов Запретного города, где жили китайские императоры, до уникальной архитектуры Храма Неба, отражающей древнюю китайскую культуру и мудрость. Мы всегда рады помочь туристам открыть для себя все его сокровища, подобрать индивидуальную программу и сделать путешествие максимально комфортным и запоминающимся.
Было невероятно приятно сотрудничать с вами! Если вы когда-нибудь вернетесь в Китай или захотите организовать новое путешествие, мы с радостью поможем с любым запросом — от экскурсий по Пекину до туров по всей стране.
Желаем вам ярких путешествий и новых впечатлений!

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Виктор
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже решила нас порадовать солнцем и теплом.
Спасибо большое за предоставленную услугу, все понравилось!
Обязательно обратимся к Вам ещё раз🤝
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже+1
Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже
Коля
Коля
Ответ организатора:
Виктор, огромное спасибо за такой прекрасный отзыв! 🥰 Нет ничего приятнее, чем знать, что наши экскурсии проходят «на одном дыхании»
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и время пролетает незаметно — это именно то, к чему мы стремимся!
Рады, что погода тоже была на вашей стороне и добавила ярких впечатлений. Обязательно ждём вас снова, и с удовольствием покажем вам ещё много удивительных мест в Китае!

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Н
мне очень понравилось сотрудничество с ребятами! я неопытный путешественник и передивала что могу заблудиться или опоздать на рейс при пересадке, но ребята все организовали, встретили и отвезли в аэропорт. экскурсию подстроили под мои пожелания. все отлит о!
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