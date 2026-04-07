Мы покажем вам императорский Пекин — вместе с нами вы исследуете Запретный город и Небесный храм, погуляете по старинным улочкам и традиционным садам.
Узнаете о быте императоров и древней архитектуре, раскроете секрет акустических чудес и поймёте, как столица Китая превратилась из дворцового города в современный мегаполис.
Узнаете о быте императоров и древней архитектуре, раскроете секрет акустических чудес и поймёте, как столица Китая превратилась из дворцового города в современный мегаполис.
Описание экскурсии
8:30 — встреча у метро Цзиньюй Хутун
Познакомимся, обсудим маршрут и правила безопасности на экскурсии.
8:30–8:50 — прогулка в сторону главного входа Запретного города
Ворота Полудня — Чжунчэнмэнь — находятся всего в 20 минутах ходьбы от метро. По пути мы расскажем о значении Запретного города в истории Китая.
8:50–12:20 — Музей Запретного города — Гугун
Вы увидите:
- Зал Высшей Гармонии (Тайхэ Диан) — символ императорской власти
- Зал Средней Гармонии (Чжунхэ Диан) — место для проведения важных церемоний
- Зал Сохранённой Гармонии (Баохэ Диан) — комната приёма гостей
- дворец Цяньцин (Цяньцин Гун) — место проживания императоров и центр государственной власти
Мы расскажем:
- о культурном и архитектурном значении каждого здания
- влиянии фэн-шуй на постройки и значении декоративных элементов
- жизни императоров, их повседневных обязанностях и величественных церемониях
- политической структуре китайской феодальной системы
12:20–13:00 — улицы Пекина
Пешком отправимся к остановке общественного транспорта, где сядем в автобус. Вы увидите традиционные пекинские дворы и современные здания, что так гармонично контрастируют между собой.
По дороге будут кафе — мы порекомендуем проверенные места, где можно попробовать жареную лапшу или утку по-пекински.
13:00–16:30 — Парк Небесного храма
40 минут в пути на автобусе — и мы окажемся в Парке Небесного Храма. Здесь вы посетите:
- Храм молитвы за хороший урожай (Цициань) с круглой крышей
- Храм Неба (Тяньтань), где императоры молились за благосостояние страны
- Круглый алтарь (Юаньцюй) — центр праздничных молений
И узнаете:
- об архитектурных особенностях храмов
- звуковых чудесах, что призваны улучшить местную акустику
- принципах ландшафтного дизайна китайских садов и философии гармонии человека и природы
- почему небо кругло, земля квадратна
- как Небесный храм стал местом связи императоров с небесами
16:30 — завершение экскурсии
Обменяемся впечатлениями и попрощаемся в парке.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) — ~$10 за чел., входные билеты — ~$20 за чел., проезд на автобусе — ~$8 за чел.
- Билеты в Запретный город мы забронируем для вас заранее — у входа нужно будет их выкупить. Возьмите с собой паспорт или другой документ для подтверждения личности
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$171
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Цзиньюй Хутун»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я роженец провинции Хунань, Китай, работаю гидом в Пекине несколько лет. Я и моя команда познакомим вас с объектами мирового культурного наследия, такими как Запретный город, Храм Неба, Наньлуогусян, Удаоин Хутун и другими. Мы любим поговорить и умеем использовать простые способы быстро погрузить вас в атмосферу Пекина. С нетерпением ждём возможности прогуляться с вами по столице и почувствовать древний и живой город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было интересное путешествие, в течение которого, не смотря на то, что планировали быть вдвоем, встретили много сограждан. В такой небольшой группе незнакомых нам людей мы замечательно провели время на
Коля
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Нам невероятно приятно, что ваше путешествие по Запретному городу и Храму Неба
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Экскурсия прошла на одном дыхании: рассказ гида был настолько захватывающим, что время пролетело незаметно. Погода тоже решила нас порадовать солнцем и теплом.
Спасибо большое за предоставленную услугу, все понравилось!
Обязательно обратимся к Вам ещё раз🤝
Спасибо большое за предоставленную услугу, все понравилось!
Обязательно обратимся к Вам ещё раз🤝
+1
Коля
Ответ организатора:
Виктор, огромное спасибо за такой прекрасный отзыв! 🥰 Нет ничего приятнее, чем знать, что наши экскурсии проходят «на одном дыхании»
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Н
мне очень понравилось сотрудничество с ребятами! я неопытный путешественник и передивала что могу заблудиться или опоздать на рейс при пересадке, но ребята все организовали, встретили и отвезли в аэропорт. экскурсию подстроили под мои пожелания. все отлит о!
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