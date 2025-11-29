Приглашаем прогуляться по легендарному арт-кварталу 798, где индустриальные заводские ангары превратились в центр современного китайского искусства.
А затем в мастерской традиционных ремёсел вы собственными руками сделаете изделие в технике инкрустации перламутром, украшение из перегородчатой эмали и ароматное травяное саше.
Описание мастер-класса
Знакомство с арт-кварталом 798
- Вы пройдёте по переулкам, украшенным граффити и уличными инсталляциями
- Заглянете в витрины галерей и дизайн-студий
- Прогуляетесь по атмосферным дворам с кофейнями и книжными лавками
- Сделаете яркие фотографии и вдохновитесь контрастом индустриальной архитектуры и творчества
Мастерская традиционных ремёсел
Вы отправитесь в уголок арт-квартала, где сохраняют и передают редкие техники китайских декоративно-прикладных искусств. Вас ждут три мастер-класса под руководством опытных наставников. Гид будет при необходимости помогать с переводом.
- Инкрустация перламутром. Вы познакомитесь со старинным методом декорирования лаковых поверхностей тончайшими пластинами раковин. И создадите сверкающий аксессуар (кулон, браслет или брошь) в этой технике
- Перегородчатая эмаль — одна из самых изысканных вариантов китайского декоративного искусства. С помощью медной проволоки и ярких эмалей вы создадите собственную миниатюру
- Ароматическое саше, которые в Китае используют для защиты от насекомых и поддержания здоровья. Вы вручную сошьёте мешочек и заполните его сушёными травами и ароматными порошками
Организационные детали
- Трансфер от места вашего проживания в Пекине и обратно — на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе
- Мастер-классы и материалы входят в стоимость
- Чаевые не включены — на ваше усмотрение
- Сопровождать вас на прогулке и в мастерских будет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
