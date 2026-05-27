Приглашаем вас на время стать героем великого китайского романа «Сон в красном тереме». Вы перенесётесь в мир древнего Китая и примете участие в иммерсивном представлении. «Сон» называют энциклопедией китайской жизни. А ещё люди разных эпох и культур находят в романе собственные истории. Гид научит вас видеть парк глазами читателя, и вам откроется множество подтекстов шоу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

15:30 — выезд из отеля. По дороге вы узнаете, почему роман считают энциклопедией старого Китая и в чём заключается концепция тематического парка

16:30–17:30 — перевоплощение. В зоне проката вы при желании примерите традиционный костюм ханьфу, а также воспользуетесь услугами стилиста и визажиста

17:30–18:30 — лабиринт из 108 пространств. Сразу за монументальными 16 воротами начинается прогулка по тематическим закоулкам. Белые стены, резные окна, красные стулья, — особая эстетика здесь помогает погрузиться в текст романа

18:30–19:30 — иммерсивный театр. Сердце парка — несколько театральных пространств, где стираются границы между сценой и залом:

«Читатель» — семь комнат как фрагменты жизни семи читателей разных эпох, каждый из которых нашёл в романе что-то о себе

«Истинное и ложное» — мир закулисья, гримёрки, а затем — вы на сцене вместе с актёрами. Как понять, что правда, а где игра?

«Средняя школа № 35» — полное погружение в 1987 год. Вы садитесь за школьную парту вместе с актёрами, которые вовлекают вас в сцены из жизни подростков, которые читают роман на уроке литературы

Выбор шоу — по расписанию на текущий день.

19:30–20:00 — прогулка, чтобы замедлиться, найти пропущенные детали и сделать финальные фотографии

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Трансфер проходит на автомобиле или автобусе туристического класса в зависимости от количества участников

Обратите внимание: программа представлений может меняться день ото дня

Вы попадёте в парк на закате, когда туристов ещё не так много, а на обратном пути мы минуем час пик на дорогах. Однако по запросу мы организуем поездку в дневное время

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается:

Входной билет на шоу — $58 за чел.

По желанию билет на шоу «Кровать» — $15 за чел. Это самая интимная локация. Зрители располагаются на настоящих кроватях, а действие происходит на расстоянии нескольких сантиметров