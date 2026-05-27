Сон в красном тереме: иммерсивное путешествие-спектакль в Пекине
Побродить в лабиринте из 108 пространств, стать частью классического романа и пройти путь читателя
Приглашаем вас на время стать героем великого китайского романа «Сон в красном тереме». Вы перенесётесь в мир древнего Китая и примете участие в иммерсивном представлении. «Сон» называют энциклопедией китайской жизни. А ещё люди разных эпох и культур находят в романе собственные истории. Гид научит вас видеть парк глазами читателя, и вам откроется множество подтекстов шоу.
Описание экскурсии
15:30 — выезд из отеля. По дороге вы узнаете, почему роман считают энциклопедией старого Китая и в чём заключается концепция тематического парка
16:30–17:30 — перевоплощение. В зоне проката вы при желании примерите традиционный костюм ханьфу, а также воспользуетесь услугами стилиста и визажиста
17:30–18:30 — лабиринт из 108 пространств. Сразу за монументальными 16 воротами начинается прогулка по тематическим закоулкам. Белые стены, резные окна, красные стулья, — особая эстетика здесь помогает погрузиться в текст романа
18:30–19:30 — иммерсивный театр. Сердце парка — несколько театральных пространств, где стираются границы между сценой и залом:
«Читатель» — семь комнат как фрагменты жизни семи читателей разных эпох, каждый из которых нашёл в романе что-то о себе
«Истинное и ложное» — мир закулисья, гримёрки, а затем — вы на сцене вместе с актёрами. Как понять, что правда, а где игра?
«Средняя школа № 35» — полное погружение в 1987 год. Вы садитесь за школьную парту вместе с актёрами, которые вовлекают вас в сцены из жизни подростков, которые читают роман на уроке литературы
Выбор шоу — по расписанию на текущий день.
19:30–20:00 — прогулка, чтобы замедлиться, найти пропущенные детали и сделать финальные фотографии
20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер проходит на автомобиле или автобусе туристического класса в зависимости от количества участников
Обратите внимание: программа представлений может меняться день ото дня
Вы попадёте в парк на закате, когда туристов ещё не так много, а на обратном пути мы минуем час пик на дорогах. Однако по запросу мы организуем поездку в дневное время
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
Входной билет на шоу — $58 за чел.
По желанию билет на шоу «Кровать» — $15 за чел. Это самая интимная локация. Зрители располагаются на настоящих кроватях, а действие происходит на расстоянии нескольких сантиметров
Аренда костюма ханьфу + стилист/визажист + фотосессия — $102–$189 в зависимости от костюма
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Jinbao Street, Dongcheng District
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Провела экскурсии для 280 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальшеуменьшить
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!
