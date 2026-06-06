Не хотите выбирать между острыми ощущениями и знакомством с историей? Вам и не придётся! За один день вы подниметесь на стеклянную тропу над пропастью, пройдёте по самому аутентичному участку Селикой китайской стены и прогуляетесь по каналам Губэя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Тяньюньшань и стеклянная дорога

Природный парк в районе Пингу славится причудливыми скалами и глубокими ущельями. Местные виды напоминают Чжанцзяцзе — тот самый край, где снимали парящие горы из «Аватара».

Зимняя замена: вместо стеклянной дороги вы поедете на смотровую Шилинся. Остальная программа сохраняется.

Что есть в парке:

Стеклянная тропа — 160 метров на высоте 1149 м. Идёте по скальному обрыву, под ногами — пропасть.

Стеклянная смотровая площадка — высота 1000–1100 м, перепад около 300 м.

Стеклянный мост «Прогулка в облаках» — ощущение, будто вы парите над каменным морем и древней стеной вдали.

Участок Сыматай — «нетронутая жемчужина»

Вы подниметесь на стену эпохи Мин, которую в 2012 году стала первой в списке 25 самых незабываемых достопримечательностей мира (по версии газеты The Times)

Что важно:

стена не реконструирована — именно такой её видели при династии Мин.

главная точка — башня Ванцзинлоу на вершине около 1000 метров. С неё виден Пекин.

работает фуникулёр (включён в стоимость билета), так что подъём не отнимет все силы.

Водный городок Губэй

Посёлок раскинулся прямо у подножия стены Сыматай, в 120 км от центра Пекина. Главная особенность: южные водные улочки с каналами, мостиками и белыми стенами соседствуют с грубоватой северной архитектурой времён Мин и Цин. Вы погуляете по набережным, посмотрите на традиционные дома и поймёте, как два разных Китая уживаются на одной земле.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Пекина

9:30 — гора Тяньюньшань (стеклянная дорога, площадка, мост)

12:00 — выезд к стене Сыматай

14:00 — подъём на стену, прогулка по башням

15:30 — водный городок Губэй

16:30 — выезд обратно в Пекин

18:30–19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на автомобиле Hyundai ix35

Питание — за свой счёт

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы