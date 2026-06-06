Стеклянная тропа, участок Сыматай и деревня Губэй - из Пекина за 1 день
Три совершенно разных Китая: дикие скалы с пропастью под ногами, средневековая стена и город на воде
Не хотите выбирать между острыми ощущениями и знакомством с историей? Вам и не придётся! За один день вы подниметесь на стеклянную тропу над пропастью, пройдёте по самому аутентичному участку Селикой китайской стены и прогуляетесь по каналам Губэя.
Описание экскурсии
Гора Тяньюньшань и стеклянная дорога
Природный парк в районе Пингу славится причудливыми скалами и глубокими ущельями. Местные виды напоминают Чжанцзяцзе — тот самый край, где снимали парящие горы из «Аватара».
Зимняя замена: вместо стеклянной дороги вы поедете на смотровую Шилинся. Остальная программа сохраняется.
Что есть в парке:
Стеклянная тропа — 160 метров на высоте 1149 м. Идёте по скальному обрыву, под ногами — пропасть.
Стеклянная смотровая площадка — высота 1000–1100 м, перепад около 300 м.
Стеклянный мост «Прогулка в облаках» — ощущение, будто вы парите над каменным морем и древней стеной вдали.
Участок Сыматай — «нетронутая жемчужина»
Вы подниметесь на стену эпохи Мин, которую в 2012 году стала первой в списке 25 самых незабываемых достопримечательностей мира (по версии газеты The Times)
Что важно:
стена не реконструирована — именно такой её видели при династии Мин.
главная точка — башня Ванцзинлоу на вершине около 1000 метров. С неё виден Пекин.
работает фуникулёр (включён в стоимость билета), так что подъём не отнимет все силы.
Водный городок Губэй
Посёлок раскинулся прямо у подножия стены Сыматай, в 120 км от центра Пекина. Главная особенность: южные водные улочки с каналами, мостиками и белыми стенами соседствуют с грубоватой северной архитектурой времён Мин и Цин. Вы погуляете по набережным, посмотрите на традиционные дома и поймёте, как два разных Китая уживаются на одной земле.
Примерный тайминг
7:30 — выезд из Пекина 9:30 — гора Тяньюньшань (стеклянная дорога, площадка, мост) 12:00 — выезд к стене Сыматай 14:00 — подъём на стену, прогулка по башням 15:30 — водный городок Губэй 16:30 — выезд обратно в Пекин 18:30–19:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на автомобиле Hyundai ix35
Питание — за свой счёт
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Гора Тяньюньшань — 308 юаней ($45) за чел. Сюда входят: — шаттл-автобус по парку — канатная дорога туда и обратно — вход на стеклянный мост — вход на стеклянную смотровую площадку
Губэй + стена Сыматай — 380 юаней ($56) за чел. Сюда входят: — вход в городок Губэй — фуникулёр на стену Сыматай и обратно — шаттл-автобус
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 39 туристов
Я дипломированный гид-переводчик в Пекине с опытом работы более 20 лет, имею официальную лицензию, выданную Управлением по туризму Китая. Окончил факультут иностранного языка в Иркутске. Отлично владею русским языком и читать дальшеуменьшить
смогу доступно ответить на все ваши вопросы.
Специализируюсь со своей командой на проведении экскурсий по главным достопримечательностям Пекина, таким как Великая Китайская стена, Запретный город, Летний дворец и храм Неба. Вместе с тем мы хорошо знакомы с менее известными, но не менее интересными местами, которые помогут вам глубже понять богатую историю и уникальную культуру Пекина.
Наша цель — не просто показать вам город, а сделать ваше путешествие комфортным, информативным и незабываемым. Кроме того, мы всегда готовы помочь с решением любых бытовых вопросов и дать рекомендации по местной кухне.
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