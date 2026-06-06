Мои заказы

Стеклянная тропа, участок Сыматай и деревня Губэй - из Пекина за 1 день

Три совершенно разных Китая: дикие скалы с пропастью под ногами, средневековая стена и город на воде
Не хотите выбирать между острыми ощущениями и знакомством с историей? Вам и не придётся! За один день вы подниметесь на стеклянную тропу над пропастью, пройдёте по самому аутентичному участку Селикой китайской стены и прогуляетесь по каналам Губэя.
Стеклянная тропа, участок Сыматай и деревня Губэй - из Пекина за 1 день
Стеклянная тропа, участок Сыматай и деревня Губэй - из Пекина за 1 день
Стеклянная тропа, участок Сыматай и деревня Губэй - из Пекина за 1 день

Описание экскурсии

Гора Тяньюньшань и стеклянная дорога

Природный парк в районе Пингу славится причудливыми скалами и глубокими ущельями. Местные виды напоминают Чжанцзяцзе — тот самый край, где снимали парящие горы из «Аватара».

Зимняя замена: вместо стеклянной дороги вы поедете на смотровую Шилинся. Остальная программа сохраняется.

Что есть в парке:

  • Стеклянная тропа — 160 метров на высоте 1149 м. Идёте по скальному обрыву, под ногами — пропасть.
  • Стеклянная смотровая площадка — высота 1000–1100 м, перепад около 300 м.
  • Стеклянный мост «Прогулка в облаках» — ощущение, будто вы парите над каменным морем и древней стеной вдали.

Участок Сыматай — «нетронутая жемчужина»

Вы подниметесь на стену эпохи Мин, которую в 2012 году стала первой в списке 25 самых незабываемых достопримечательностей мира (по версии газеты The Times)

Что важно:

  • стена не реконструирована — именно такой её видели при династии Мин.
  • главная точка — башня Ванцзинлоу на вершине около 1000 метров. С неё виден Пекин.
  • работает фуникулёр (включён в стоимость билета), так что подъём не отнимет все силы.

Водный городок Губэй

Посёлок раскинулся прямо у подножия стены Сыматай, в 120 км от центра Пекина. Главная особенность: южные водные улочки с каналами, мостиками и белыми стенами соседствуют с грубоватой северной архитектурой времён Мин и Цин. Вы погуляете по набережным, посмотрите на традиционные дома и поймёте, как два разных Китая уживаются на одной земле.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Пекина
9:30 — гора Тяньюньшань (стеклянная дорога, площадка, мост)
12:00 — выезд к стене Сыматай
14:00 — подъём на стену, прогулка по башням
15:30 — водный городок Губэй
16:30 — выезд обратно в Пекин
18:30–19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai ix35
  • Питание — за свой счёт
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Гора Тяньюньшань — 308 юаней ($45) за чел. Сюда входят:
    — шаттл-автобус по парку
    — канатная дорога туда и обратно
    — вход на стеклянный мост
    — вход на стеклянную смотровую площадку
  • Губэй + стена Сыматай — 380 юаней ($56) за чел. Сюда входят:
    — вход в городок Губэй
    — фуникулёр на стену Сыматай и обратно
    — шаттл-автобус

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 39 туристов
Я дипломированный гид-переводчик в Пекине с опытом работы более 20 лет, имею официальную лицензию, выданную Управлением по туризму Китая. Окончил факультут иностранного языка в Иркутске. Отлично владею русским языком и
читать дальшеуменьшить

смогу доступно ответить на все ваши вопросы. Специализируюсь со своей командой на проведении экскурсий по главным достопримечательностям Пекина, таким как Великая Китайская стена, Запретный город, Летний дворец и храм Неба. Вместе с тем мы хорошо знакомы с менее известными, но не менее интересными местами, которые помогут вам глубже понять богатую историю и уникальную культуру Пекина. Наша цель — не просто показать вам город, а сделать ваше путешествие комфортным, информативным и незабываемым. Кроме того, мы всегда готовы помочь с решением любых бытовых вопросов и дать рекомендации по местной кухне.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «Стеклянная тропа, участок Сыматай и деревня Губэй - из Пекина за 1 день»

Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
На машине
9 часов
32 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Посетить город на воде, попробовать Те Гуань Инь и узнать, почему чай - это медитация
Начало: У отеля Legendale Hotel Beijing
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
$100 за человека
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
9 часов
-
10%
228 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 10:30
9 июн в 08:00
$332$368 за всё до 6 чел.
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
На машине
9 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
Отправиться в невероятно живописное путешествие 2 в 1
Начало: В городе
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
$360 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
На машине
9 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине
от $565 за экскурсию