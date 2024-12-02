10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая стена за 1 день
Путешествие по Пекину и Великой Китайской стене за один день на комфортабельном автомобиле - это идеальный выбор для деловых людей. (160 symbols)
Завтра в 10:30
6 дек в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне»
Сегодня в 23:30
Завтра в 16:30
$270 за всё до 6 чел.
6 часов
Групповая
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Классическая экскурсия по центру столицы: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк «Бэйхай»
Начало: У вашего отеля
«Это либо легковое авто, либо автобус/микроавтобус»
7 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга2 декабря 2024Рекомендую организатора! При том что я сделала заказ накануне дня экскурсии, Софья оперативно адаптировала тур под мои обстоятельства - раньше начали
- OOlga13 ноября 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языком, много рассказывал и отвечал
- ААрина13 ноября 2024Софья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Мы не
- ЕЕлена13 ноября 2024Все было супер, отдельное спасибо Василию 🔥
- ЕЕлена22 октября 2024Октябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и Китая. Таня удивила своей тактичностью
- ССветлана5 октября 2024Спасибо гиду Николаю за отличный день! Он нас очень быстро без очередей (а они тут огромные!) провел ко всем достопримечательностям, подробно рассказал о них, ответил на все наши вопросы. Он очень внимательный и заботливый гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в декабре 2024
Сейчас в Пекине в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 398. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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