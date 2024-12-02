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и вниманием к нашим пожеланиям. Как говорится, все капризы клиентов были исполнены. Прекрасная, чистая и комфортая машина, вежливый водитель. Единственное, что не очень понравилось, это посещение площади Тяньаньмэнь, пришлось пройти 3 кардона тщательнейшей проверки и простоять около 40 мин в очереди, чтобы просто пройтись по площади, которая раньше была в свободном доступе и совершенно пуста. Смысла в этом пункте экскурсии не увидела. После экскурсии нам были организованы билеты на шоу Династия золотой маски. Не понравилось категорически, 1 час невнятного действа. Лично меня совершенно не впечатлило. Жалко деньги и время. Может, избалована. В Пекине 5 раз.