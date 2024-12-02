Экскурсии на микроавтобусе в Пекине с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Пекине на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая стена за 1 день
Путешествие по Пекину и Великой Китайской стене за один день на комфортабельном автомобиле - это идеальный выбор для деловых людей. (160 symbols)
Завтра в 10:30
6 дек в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне»
Сегодня в 23:30
Завтра в 16:30
$270 за всё до 6 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Групповая
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Классическая экскурсия по центру столицы: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк «Бэйхай»
Начало: У вашего отеля
«Это либо легковое авто, либо автобус/микроавтобус»
7 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    2 декабря 2024
    Пекин классический и современный
    Рекомендую организатора! При том что я сделала заказ накануне дня экскурсии, Софья оперативно адаптировала тур под мои обстоятельства - раньше начали
    читать дальше

    и ускорили темп, чтобы уложиться во время, которым я располагала. Гид с большим опытом и хорошим русским прибыла во время, экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле в очень приятной атмосфере. Помимо качественного сервиса организатор побаловал нас приятным бонусом🤗👌

  • O
    Olga
    13 ноября 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Спасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языком, много рассказывал и отвечал
    читать дальше

    на наши вопросы. Помог с выбором блюд на обед и с организацией экскурсии. Комфортная езда, удобный автомобиль! Получили море эмоций и впечатлений! Обязательно вернемся и продолжим изучать достопримечательности Китая! 🇨🇳☀️

    Спасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языкомСпасибо большое за увлекательное путешествие! Все было на высшем уровне! Андрей (гид-водитель) прекрасно владеет русским языком
  • А
    Арина
    13 ноября 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Софья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Мы не
    читать дальше

    устали, а наоборот набрались сил. Впечатлений - море😊 Отдельная благодарность нашему гиду Светлане, она большая умница- прекрасное знание языка, истории и культуры. Также благодарность водителю - вовремя, безопасно и комфортно. Желаем вам процветания и удачи. Арина и Александр

    Софья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла вСофья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла вСофья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла вСофья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла вСофья, позвольте поблагодарить вас с вашу команду за прекрасный день, который вы организовали. Экскурсия прошла в
  • Е
    Елена
    13 ноября 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    Все было супер, отдельное спасибо Василию 🔥
  • Е
    Елена
    22 октября 2024
    Пекин классический и современный
    Октябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и Китая. Таня удивила своей тактичностью
    читать дальше

    и вниманием к нашим пожеланиям. Как говорится, все капризы клиентов были исполнены. Прекрасная, чистая и комфортая машина, вежливый водитель. Единственное, что не очень понравилось, это посещение площади Тяньаньмэнь, пришлось пройти 3 кардона тщательнейшей проверки и простоять около 40 мин в очереди, чтобы просто пройтись по площади, которая раньше была в свободном доступе и совершенно пуста. Смысла в этом пункте экскурсии не увидела. После экскурсии нам были организованы билеты на шоу Династия золотой маски. Не понравилось категорически, 1 час невнятного действа. Лично меня совершенно не впечатлило. Жалко деньги и время. Может, избалована. В Пекине 5 раз.

    Октябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и КитаяОктябрь 2024. Наш гид была Таня, прекрасно владеющая русским языком, хорошо знающая историю Пекина и Китая
  • С
    Светлана
    5 октября 2024
    Пекин классический и современный
    Спасибо гиду Николаю за отличный день! Он нас очень быстро без очередей (а они тут огромные!) провел ко всем достопримечательностям, подробно рассказал о них, ответил на все наши вопросы. Он очень внимательный и заботливый гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
  2. Пекин классический и современный
  3. Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Запретный город
  4. Храм Неба
Сколько стоит экскурсия по Пекину в декабре 2024
Сейчас в Пекине в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 398. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Пекине с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Пекина и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам