За один день вы увидите сразу несколько ярких граней Китая. Подниметесь на один из наиболее сохранившихся участков стены, прогуляетесь по атмосферным улочкам города Губэй, познакомитесь с чайной церемонией и попробуете знаменитую пекинскую утку. История, красивые пейзажи, местная культура и гастрономия — всё самое интересное в одном путешествии.

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Описание экскурсии

Губэй

Вы прогуляетесь по атмосферному водному городу с традиционной архитектурой северного Китая. Здесь сохранились каменные мосты, узкие улочки, каналы и дома в историческом стиле, которые помогают представить жизнь китайского города прошлых веков.

Участок Сыматай

Один из наиболее хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены. Вы увидите сторожевые башни, древние укрепления и горные панорамы, а также узнаете больше об истории оборонительных сооружений Китая.

Чайная церемония

Познакомитесь с традициями китайской чайной культуры. Во время церемонии мастер покажет особенности заваривания чая, расскажет о разных сортах и познакомит с правилами чайного этикета.

Пекинская утка

Завершением экскурсии станет ужин с дегустацией знаменитой пекинской утки — одного из самых известных блюд китайской кухни.

Примерный тайминг

10:00–11:30 — прогулка по старинному водному городу Губэй;

11:30–13:00 — посещение участка Великой Китайской стены Сыматай;

15:00–15:30 — чайная церемония;

16:00–17:00 — ужин с дегустацией пекинской утки;

17:30 — завершение экскурсии.

Темы

Вы узнаете, когда был построен участок Сыматай, какие задачи он выполнял и как жили люди на северных рубежах Китая.

Поговорим о развитии водного города, особенностях его планировки и традиционном укладе жизни.

Вы познакомитесь с правилами чайной церемонии, особенностями разных сортов чая и их ролью в китайской культуре.

Обсудим историю появления пекинской утки, особенности её приготовления и место этого блюда в китайской гастрономии.

Поговорим о том, как природный ландшафт и историческая застройка формируют облик северного Китая.

Организационные детали