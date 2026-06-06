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Участок Великой стены Сыматай, Губэй и чайная церемония - из Пекина

Посетить две знаменитые локации в окрестностях столицы
За один день вы увидите сразу несколько ярких граней Китая.

Подниметесь на один из наиболее сохранившихся участков стены, прогуляетесь по атмосферным улочкам города Губэй, познакомитесь с чайной церемонией и попробуете знаменитую пекинскую утку.

История, красивые пейзажи, местная культура и гастрономия — всё самое интересное в одном путешествии.
Участок Великой стены Сыматай, Губэй и чайная церемония - из Пекина
Участок Великой стены Сыматай, Губэй и чайная церемония - из Пекина
Участок Великой стены Сыматай, Губэй и чайная церемония - из Пекина

Описание экскурсии

Губэй

Вы прогуляетесь по атмосферному водному городу с традиционной архитектурой северного Китая. Здесь сохранились каменные мосты, узкие улочки, каналы и дома в историческом стиле, которые помогают представить жизнь китайского города прошлых веков.

Участок Сыматай

Один из наиболее хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены. Вы увидите сторожевые башни, древние укрепления и горные панорамы, а также узнаете больше об истории оборонительных сооружений Китая.

Чайная церемония

Познакомитесь с традициями китайской чайной культуры. Во время церемонии мастер покажет особенности заваривания чая, расскажет о разных сортах и познакомит с правилами чайного этикета.

Пекинская утка

Завершением экскурсии станет ужин с дегустацией знаменитой пекинской утки — одного из самых известных блюд китайской кухни.

Примерный тайминг

10:00–11:30 — прогулка по старинному водному городу Губэй;
11:30–13:00 — посещение участка Великой Китайской стены Сыматай;
15:00–15:30 — чайная церемония;
16:00–17:00 — ужин с дегустацией пекинской утки;
17:30 — завершение экскурсии.

Темы

  • Вы узнаете, когда был построен участок Сыматай, какие задачи он выполнял и как жили люди на северных рубежах Китая.
  • Поговорим о развитии водного города, особенностях его планировки и традиционном укладе жизни.
  • Вы познакомитесь с правилами чайной церемонии, особенностями разных сортов чая и их ролью в китайской культуре.
  • Обсудим историю появления пекинской утки, особенности её приготовления и место этого блюда в китайской гастрономии.
  • Поговорим о том, как природный ландшафт и историческая застройка формируют облик северного Китая.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер
  • Дополнительно оплачиваются вход в Губэй – 120 юаней, вход на стену – 40 юаней, проезд на фуникулёре туда и обратно – 200 юаней
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Dongzhimen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9330 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
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и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко. Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.

Входит в следующие категории Пекина

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