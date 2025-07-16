Путешественники, оказавшиеся в Пекине, могут посетить ужин в королевской столовой, который проходит в роскошном внутреннем дворе, недалеко от Запретного города. Это место, изначально бывшее резиденцией Тан Цзунцзюня, теперь славится своей
5 причин купить этот билет
- 🎭 Уникальное культурное шоу
- 🍽️ Изысканные блюда Танской кухни
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🏛️ Историческая атмосфера
- 🍷 Дорогое вино и чай
Что можно увидеть
- Храм Белой пагоды
- Храм императоров всех династий
Описание билетаРоскошный двор с королевским обедом Изначально это была резиденция Тан Цзунцзюня, а позже превратилось в место рождения Танской кухни (Tan's cuisine). Шоу синхронизировано с подачей блюд: на каждое блюдо будет сюжетное представление. Декорации выполнены в определённом стиле: украшение двора будет отличаться в зависимости от сезона. Вы также можете увидеть Храм Белой пагоды и Храм императоров всех династий на верхнем этаже и сделаете много красивых фотографий Классическое драматическое представление великолепно, а актёры профессионалы своего дела. Блюда разнообразны, сервировка выше всяких похвал, а вкус изысканный и неповторимый. Есть закуски, десерты, чай и дорогое вино. Основное блюдо — морской огурец с моллюсками. Важная информация:
- Начало обеденного представления в 12:00.
- Начало вечернего представления в 18:30.
- Пожалуйста, приходите за 30 минут до начала представления.
- Дети ростом до 120 сантиметров должны купить детский билет.
- Дети ростом выше 120 сантиметров должны купить взрослый билет.
По понедельникам в 18:00. В остальные дни в 11:30 и в 18:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденция Тан Цзунцзюня
- Храм Белой пагоды
- Храм императоров всех династий
Что включено
- Культурное представление
- Королевская трапеза
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
W9F8+FCF Сичэн, Пекин, Китай
Когда и как рано покупать?
Когда: По понедельникам в 18:00. В остальные дни в 11:30 и в 18:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Начало обеденного представления в 12:00
- Начало вечернего представления в 18:30
- Пожалуйста, приходите за 30 минут до начала представления
- Дети ростом до 120 сантиметров должны купить детский билет
- Дети ростом выше 120 сантиметров должны купить взрослый билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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