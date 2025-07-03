Путешествие в Пекин начнётся с посещения знаменитых дворцов императоров.
Величественный Запретный город и живописный Летний дворец откроют тайны династий и китайского садово-паркового искусства.
На площади Тяньаньмэнь вы вспомните события прошлых эпох, а традиционная чайная церемония добавит вкуса в ваше путешествие. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю Китая
Величественный Запретный город и живописный Летний дворец откроют тайны династий и китайского садово-паркового искусства.
На площади Тяньаньмэнь вы вспомните события прошлых эпох, а традиционная чайная церемония добавит вкуса в ваше путешествие. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю Китая
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Величественные дворцы
- 🗺️ Исторические локации
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🌿 Китайское садово-парковое искусство
- 🚗 Комфортный трансфер
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Запретный город
- Летний дворец
- Площадь Тяньаньмэнь
Описание экскурсии
- Летний дворец императоров — самое красивое место в Пекине. Вы полюбуетесь его архитектурой и узнаете о китайском садово-парковом искусстве
- Традиционная чайная церемония (45 мин.): в уютном чайном домике вы попробуете 6–7 сортов чая и сможете купить понравившийся
- Площадь Тяньаньмэнь — это одна из самых больших площадей в мире
- Запретный город и посещение Зимнего дворца — главной резиденции императоров с 1420 по 1912 годы
Помимо исторических фактов, мы расскажем вам о китайской архитектуре, фэн-шуе и других культурных феноменах.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Buick, Ford, Volkswagen, Volvo или другом. По запросу организуем трансфер на авто повышенного комфорта, детали уточняйте в переписке
- Мы заберём вас из отеля в центре города и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в Запретный город (Зимний дворец) — 60 юаней с чел., с ноября по март — 40 юаней с чел., нужно оплатить также и для гида
- Билеты в Летний дворец — 30 юаней с чел.
- Питание по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Пекине
Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Артём, закончил Харбинский университет, работаю гидом уже 10 лет. Вместе с командой профессионалов познакомим вас с Китаем, его культурой и историей.Задать вопрос
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