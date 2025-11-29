Велопрогулка возле Тяньаньмэнь и посещение хутунов
Увидеть подлинный Пекин: его главную площадь, знаменитые улицы и старинные кварталы
Вас ждут 3 часа аутентичного Пекина! Мы прокатимся на велосипеде вокруг площади Тяньаньмэнь или, если не захочется активностей, насладимся панорамным видом на Запретный город из парка «Цзиншань». Исследуем хутуны и познакомимся с укладом жизни местных.
Прогуляемся по исторической улице Лиуличан и оценим сочетание традиций и современности на улице Янмэйчжу Сецзе.
Описание экскурсии
Вы прокатитесь на велосипеде вокруг площади Тяньаньмэнь, рассмотрите вблизи знаковую достопримечательность Китая и её исторические здания. Обычно поездка занимает около 30 минут, но из-за трафика может длиться 45–60 минут.
Вместо велопрогулки по Тяньаньмэнь мы можем отправиться в парк «Цзиншань». Поднимемся на вершину холма к павильону и насладимся панорамным видом на Запретный город — один из самых впечатляющих в Пекине.
Прогуляемся по тихому жилому хутуну Дачичяо, где понаблюдаем повседневный уклад жизни пекинцев, рассмотрим дворовые дома (сыхэюани) и посетим общинные пространства..
Заглянем на улицу Лиуличан, известную каллиграфией и живописью, старинными книжными и антикварными лавками. Вы услышите о литературном наследии Пекина и ремесленниках, которые сделали эту улицу центром художественной культуры.
Пройдём по оживлённой улице Янмэйчжу Сецзе, где традиционная архитектура гармонично сочетается с современными кафе, творческими мастерскими и небольшими бутиками.
Организационные детали
В стоимость включены аренда велосипедов у Тяньаньмэнь или входной билет в парк «Цзиншань», питьевая вода и один перекус
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Дундань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.