Вас ждут 3 часа аутентичного Пекина! Мы прокатимся на велосипеде вокруг площади Тяньаньмэнь или, если не захочется активностей, насладимся панорамным видом на Запретный город из парка «Цзиншань». Исследуем хутуны и познакомимся с укладом жизни местных. Прогуляемся по исторической улице Лиуличан и оценим сочетание традиций и современности на улице Янмэйчжу Сецзе.

Описание экскурсии

Вы прокатитесь на велосипеде вокруг площади Тяньаньмэнь, рассмотрите вблизи знаковую достопримечательность Китая и её исторические здания. Обычно поездка занимает около 30 минут, но из-за трафика может длиться 45–60 минут.

Вместо велопрогулки по Тяньаньмэнь мы можем отправиться в парк «Цзиншань». Поднимемся на вершину холма к павильону и насладимся панорамным видом на Запретный город — один из самых впечатляющих в Пекине.

Прогуляемся по тихому жилому хутуну Дачичяо, где понаблюдаем повседневный уклад жизни пекинцев, рассмотрим дворовые дома (сыхэюани) и посетим общинные пространства..

Заглянем на улицу Лиуличан, известную каллиграфией и живописью, старинными книжными и антикварными лавками. Вы услышите о литературном наследии Пекина и ремесленниках, которые сделали эту улицу центром художественной культуры.

Пройдём по оживлённой улице Янмэйчжу Сецзе, где традиционная архитектура гармонично сочетается с современными кафе, творческими мастерскими и небольшими бутиками.

Организационные детали