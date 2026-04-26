Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВеликая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Завтра в 17:00
28 мая в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Храм Неба
Увидеть два символа Китая, погрузиться в чайную церемонию
Начало: В центре Пекина по договорённости
28 мая в 08:30
29 мая в 08:30
$288 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Парк Цзиншань, Летний дворец, чайная церемония и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 09:00
28 мая в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + Летний дворец Ихэюань - из Пекина
Познакомиться с императорским наследием и гастрономией Поднебесной с гидом-переводчиком
Начало: Возле вашего отеля в городе
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Завтра в 17:30
29 мая в 19:30
$240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: Запретный город, парк «Цзиншань», храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
28 мая в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные окрестности Пекина
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
Посетить Великую Китайскую стену, парк «Цзиншань», китайский цирк и чайную церемонию
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Завтра в 08:30
28 мая в 08:30
$247
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая китайская стена и Долина гробниц
Погрузитесь в историю Китая, посетив императорские гробницы, нефритовый музей и Великую китайскую стену. Завершите день традиционной чайной церемонией
Начало: У отель центра
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$299 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Пекин
За один день в Пекине вы увидите Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и насладитесь чайной церемонией. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
28 мая в 00:30
$247
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
Влюбиться в Пекин: Великая Китайская стена, Музей нефрита и чайная церемония
Важные достопримечательности и традиции страны - за 1 день
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: ежедневно в 08:30 и 17:00
Завтра в 17:00
28 мая в 08:30
$160 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Пекина + Великая Китайская стена
Откройте для себя Пекин с его уникальными достопримечательностями: от Великой Китайской стены до чайной церемонии и дегустации утки по-пекински
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
28 мая в 00:30
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь века - от Великой стены до ламаистского храма
Пекин предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории: Великая стена и храм Юнхэгун. Откройте для себя культуру и вкусы Китая
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$308 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена, чайная церемония
Отправиться из Пекина в путешествие, в котором будут не только виды, но и вкусы и обычаи Китая
Начало: В вашем отеле в Пекине
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворцы императоров в Пекине: Зимний (Гугун) и Летний
Исследуйте историю Пекина через величественные дворцы: Запретный город и Летний дворец. Узнайте о династиях и культурных традициях Китая
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$430 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 20 апр 2026
Были на экскурсии втроем я,жена и дочка 14 лет.
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци отлично говорит на русском,сначала поездка в красивейший сад пионов,потом замечательная
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци отлично говорит на русском,сначала поездка в красивейший сад пионов,потом замечательная
Н
Дата посещения: 13 апр 2026
Всё прошло хорошо.Без всяких опозданий.Автобус удобный и водитель хороший.К гиду тоже замечаний нет.Все объяснчла.
Т
Дата посещения: 17 мар 2026
Все отлично. Спасибо гиду Володе.
А
Дата посещения: 21 фев 2026
Все очень понравилось. Это было лучшее решение -данная экскурсия во время праздничных дней в Китае. Мега удобно , очень вежливый гид.
О
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия и гид Юрий. Отличная организация, Юрий учел все наши желания и потребности. Интересные рассказы и быстрые проходы в самых больших толпах.
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
О
Дата посещения: 14 мая 2025
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Гид замечательная, хорошо говорит по русски. Рекомендую!
И
Дата посещения: 10 апр 2025
Василий был самый лучший гид, с которым мы провели два дня. Он чудесный человек, внимательный и веселый! Будем всем его советовать!!!
Ю
Экскурсовод хорошо говорит по-русски. Грамотная и любезная. Готова изменить маршрут экскурсии для удовлетворения интересов путешественников. Рекомендую
D
Впечатления отличные, гид Александр многое рассказал об истории Китая и достопримечательностях, спасибо!
З
Посетили в июле 2025 года Пекин и выбрали эту экскурсию у Евгения. Все было очень хорошо, спасибо! Отдельное спасибо за гида Юлию, заботливая и очень приятная в общении, не оставляла нас ни на шаг, помогала!
Всего 1524 отзыва в Пекине в категории "Гробницы династии Мин"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Гробницы династии Мин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Гробницы династии Мин" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 80 до 430 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1524 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 19 экскурсий на 2026 год по теме «Гробницы династии Мин», 1524 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль