Почувствовать душу столицы Поднебесной - через историю хутунов и современный драйв набережных
Вот старинный переулок с особой атмосферой. Рядом модное кафе. А над современными барами — башни с 700-летней историей. Это Пекин. Мы приглашаем вас на прогулку по самым атмосферным уголкам центра: вы увидите старинные кварталы-хутуны и узнаете, как отдыхают современные пекинцы. Это маршрут для тех, кто хочет увидеть живой и невероятно контрастный Китай.
Мы пройдём по знаменитому Южному переулку Луогу, который сохранил свою планировку ещё со времён династии Юань. Здесь старинные усадьбы сихэюань соседствуют с сувенирными лавками и кофейнями. Вы узнаете историю района и попробуете традиционные китайские закуски.
Колокольная и Барабанная башни
Вы увидите величественный архитектурный ансамбль, который в течение 7 веков служил главными часами столицы. Мы расскажем о чёткой системе «Вечерний барабан и утренний колокол» и объясним, почему количество ударов всегда равнялось 108 — числу, символизирующему в Китае полный цикл.
Вечерний Шичахай: мода и история
Наша прогулка завершится в районе Шичахай, у единственного открытого водоёма внутри городских стен. Мы пройдём вдоль элегантной улицы баров прямо у воды. Здесь выступают народные музыканты, а историческая утончённость сочетается с художественным колоритом.
Организационные детали
Маршрут около 3 км. Пожалуйста, наденьте удобную обувь
Наше путешествие закончится у станции метро Shichahai (линия 8)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Nanluoguxiang
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 29 туристов
Мы международная туристическая компания, специализирующаяся на работе с российской аудиторией. За 20 с лишним лет работы мы организовывали отдых в Китае для множества путешественников и бизнесменов.
Мы предлагаем разнообразные маршруты по читать дальшеуменьшить
Китаю, которые способны удовлетворить самые разные пожелания. За годы работы наша компания обрела большой опыт, хорошую репутацию и установила надёжные отношения с отелями, визовой службой и представителями авиакомпаний и аэропорта.
Кроме того, мы можем выдать по доверенности туристические приглашения и туристическую регистрацию. Пишите!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Паша
как-будто погуляли вместе с хорошим другом, повеселились и вкусно покушали, именно то, что я и хотел от этой экскурсии 🔥🐼
+1
Катя
Ответ организатора:
Большое спасибо! рады снова видеть вас в Китае!
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Саша
отличная экскурсия, все прошло очень динамично и интересно. Экскурсовод нам очень помогла, тк мы забыли сумку в такси и без нее никак не решили бы зту проблему. Огромное ей спасибо. После этого мы продолжили прогулку, увидели Пекин с новой стороны, прошлись по самым интересным лавкам с традиционными лакомставми, гид посоветовала скмые вкусные. интересный рассказ, ненапряжная прогулка. всем советую!
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А
Анна
это была прекрасная прогулка с Катей и Викой. Мы погуляли по хутунам, попробовали местную еду и классно провелт время!
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A
Anna
очень атмосферное и колоритное место, где мы побывали. я бы назвала даже экскурсию «гастромаршрут»- потому что за время прохождения по улочкам нам удалось испробовать кучу местных специалитетов, которые радушные продавцы читать дальшеуменьшить
предлагают побробовать прям по ходу нашего шествия. гид старался рассказывать многое, и про еду, и про башни, и про колокольни. экскурсия закончилась вечером около красивого уютного озера, где отдыхало местное население после трудового дня, мы остались там ненадолго. поехали домой, благо экскурсия проходила рядом со станцией метро: легко было найти ее начало и уехать по завершению. связь с устроителями экскурсии была оперативная, как сразу после бронирования, так и в процессе вплоть до начала экскурсии. экскурсия оставила о себе положительное впечатление, спасибо!
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Д
Дмитрий
все прошло хорошо, вечерняя прогулка по центру города с рассказами о настоящем и прошлом
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Варламов
Это мероприятие никогда бы не назвал экскурсией, кроме маршрута, ничего из заявленного в описании экскурсии не получили, не узнали. Гид говорил плохо по-русски, весь его словарный запас больше соответствовал "китайским читать дальшеуменьшить
рынкам 90-х годов". Так для нас осталось загадкой что такое хутуны, как жили китайцы в них, как проводят время, про исторические достопримечательности, отчаявшись в общении с гидом, уже и не спрашивали. Зато постоянно слышали фразы:"это вкусно, берите","дешево, покупайте","хорошо","красиво"…. Гид по ходу маршрута устраивала сама себе фотосессии, что было не профессионально, и нам приходилось её ждать. В парке мы с ней попрощались и решили продолжить самостоятельно, и отсутствие гида никак не сказалось.
Катя
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв, мы очень серьезно к нему относимся. В будущем мы больше не будем сотрудничать с Леной. читать дальшеуменьшить
Приносим извинения за то, что не смогли оставить у вас приятные воспоминания. Мы будем постоянно совершенствовать наши услуги, чтобы обеспечить более высокий уровень обслуживания для будущих туристов.
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