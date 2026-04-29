Вот старинный переулок с особой атмосферой. Рядом модное кафе. А над современными барами — башни с 700-летней историей. Это Пекин. Мы приглашаем вас на прогулку по самым атмосферным уголкам центра: вы увидите старинные кварталы-хутуны и узнаете, как отдыхают современные пекинцы. Это маршрут для тех, кто хочет увидеть живой и невероятно контрастный Китай.

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Описание экскурсии

Атмосфера старых переулков: Наньлуогусян

Мы пройдём по знаменитому Южному переулку Луогу, который сохранил свою планировку ещё со времён династии Юань. Здесь старинные усадьбы сихэюань соседствуют с сувенирными лавками и кофейнями. Вы узнаете историю района и попробуете традиционные китайские закуски.

Колокольная и Барабанная башни

Вы увидите величественный архитектурный ансамбль, который в течение 7 веков служил главными часами столицы. Мы расскажем о чёткой системе «Вечерний барабан и утренний колокол» и объясним, почему количество ударов всегда равнялось 108 — числу, символизирующему в Китае полный цикл.

Вечерний Шичахай: мода и история

Наша прогулка завершится в районе Шичахай, у единственного открытого водоёма внутри городских стен. Мы пройдём вдоль элегантной улицы баров прямо у воды. Здесь выступают народные музыканты, а историческая утончённость сочетается с художественным колоритом.

Организационные детали