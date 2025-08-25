Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Побывать на Великой Китайской стене, увидеть парящие скалы и пройти по Запретному городу
Начало: Аэропорт Пекина, утро (точное время зависит от ваш...
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$2200 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, время - по договорённости
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$488 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином: Запретный город, храм Неба и Великая Китайская стена
Побывать на площади Тяньаньмэнь, посетить ламаистский монастырь и погрузиться в историю Китая
Начало: Пекин, заберём вас от вашего отеля, точное время п...
29 авг в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес...
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$480 за всё до 8 чел.
