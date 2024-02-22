8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
10 дней
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
«Она поражает масштабами и включает более 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и лошадей»
5 окт в 10:00
$4 025 за человека
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
«При согласии всей группы экскурсию можно заменить на Шанхайский зоопарк»
13 окт в 08:00
6 апр в 08:00
$2 860 за человека
8 дней
Прикоснуться к древности: исторические локации Китая, Пекин, Пинъяо, Сиань
Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
«Терракотовая армия — захоронение около 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей»
8 окт в 10:00
18 окт в 08:00
178 071₽ за человека
скидка
10%
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
«Позавтракав, поедем в мавзолей императора Цинь Шихуанди и осмотрим его знаменитую многотысячную терракотовую армию воинов и лошадей»
28 сен в 08:00
15 ноя в 08:00
153999138 600₽ за человека
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
«Начнём день с впечатляющего зрелища — терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, состоящей из более чем 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей»
27 окт в 10:00
$6 250 за человека
10 дней
Многоликий Китай: обзорный тур в Пекин, Шанхай, Сиань и «китайскую Венецию»
Увидеть все знаковые достопримечальности в 5 городах и погулять по традиционным китайским кварталам
Начало: Аэропорт Beijing Daxing International Airport в Пе...
«Внушительная коллекция скульптур из терракоты (обожённая глина) представляет древних китайских воинов и их лошадей в натуральную величину»
$1 850 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса22 февраля 2024Дорогие родители наших горячо любимых детей! У меня трое детей, и сейчас я и мой сын возвращаемся из Китая. Это
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
- ВВладимир14 февраля 2024Мы благодарны за отличную поездку в Пекин и Шанхай в октябре 2023 г. Основное положительное впечатление от программы – весело было
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Животные»
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- Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
- С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
- Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
- Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая
- Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
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