Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 18:00
22 янв в 08:00
от $60 за человека
Знакомьтесь, Санья
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от $60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города
Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни
Начало: У Международного торгового центра
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Сейчас в Санье в категории "Фруктовый рынок" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 290. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
