Найдено 3 экскурсии в категории « Фруктовый рынок » в Санье на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Сплавы и рафтинг 4 часа 36 отзывов Водная прогулка Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов от $60 за человека На машине Сплавы и рафтинг 4 часа 148 отзывов Водная прогулка Знакомьтесь, Санья Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия Начало: У вашего отеля от $60 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Санья за 3 часа: от парка Лухуэйтоу до самого колоритного рынка города Оценить разнообразные сочетания природы, культуры и бытовой жизни Начало: У Международного торгового центра от $290 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Саньи

