Билеты
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
Начало: 7ГРД+ГФД Цзиян округ, Саня, Саня, Хайнань, Китай
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
$74 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтический Парк Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в парк «Романтика» в Санье
Начало: Обговаривается лично
$250 за всё до 6 чел.
- ЛЛюбовь9 сентября 2024Какое прекрасное шоу! Отличные места в центре зала. Артисты проходили буквально рядом с нами, и середина зала опустела, чтобы дать им пространство. Парк просто великолепен! Спасибо
- ААдам17 января 2024Захватывающее зрелище — это больше, чем просто искусство, это настоящий шедевр, который должен увидеть весь мир. Шоу завораживает и стоит каждой потраченной копейки. Такое выступление слишком доступно по цене для своего уровня. 🪭❤️💓 ВЫСШАЯ ЛИГА! Великолепные актёры с огромным талантом!
