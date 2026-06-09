Всего в 7 км от Саньи скрыта настоящая жемчужина — остров Сидао с песочными пляжами, коралловыми рифами и колоритными улочками.
У вас будет 2 дня, чтобы понежиться на берегу, прогуляться к маяку и побывать в кокосовой роще, а ещё исследовать скалистый мыс Ниуван и послушать шелест волн и пение цикад вечером.
У вас будет 2 дня, чтобы понежиться на берегу, прогуляться к маяку и побывать в кокосовой роще, а ещё исследовать скалистый мыс Ниуван и послушать шелест волн и пение цикад вечером.
Описание экскурсии
День 1
11:00–13:00 — трансфер из отеля и путешествие на пароме
13:00–15:00 — вы прибудете в порт Сидао и заселитесь в отель
15:00–18:00 — свободное время на пляже Сансет-Бич. Желающие займутся снорклингом, дайвингом, рыбалкой или покатаются на гидроциклах
18:00–21:00 — побываете у маяка, в кокосовой роще и на рыбацкой пристани. Затем отправитесь на маленький скалистый полуостров Ниуван (в переводе — «Король быков»). На высшей точке осмотрите величественную скульптуру этого мощного животного
21:00–23:00 — ужин с морепродуктами на берегу моря
День 2
У вас будет свободное время, чтобы купаться, загорать и гулять по острову. Выезд с острова до 18:00.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Санье и обратно, билеты на паром, 2-местное проживание в отеле
- Оплачивается дополнительно: питание, водные развлечения по желанию (снорклинг, дайвинг, гидроциклы, рыбалка)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
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