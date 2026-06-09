Всего в 7 км от Саньи скрыта настоящая жемчужина — остров Сидао с песочными пляжами, коралловыми рифами и колоритными улочками. У вас будет 2 дня, чтобы понежиться на берегу, прогуляться к маяку и побывать в кокосовой роще, а ещё исследовать скалистый мыс Ниуван и послушать шелест волн и пение цикад вечером.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

11:00–13:00 — трансфер из отеля и путешествие на пароме

13:00–15:00 — вы прибудете в порт Сидао и заселитесь в отель

15:00–18:00 — свободное время на пляже Сансет-Бич. Желающие займутся снорклингом, дайвингом, рыбалкой или покатаются на гидроциклах

18:00–21:00 — побываете у маяка, в кокосовой роще и на рыбацкой пристани. Затем отправитесь на маленький скалистый полуостров Ниуван (в переводе — «Король быков»). На высшей точке осмотрите величественную скульптуру этого мощного животного

21:00–23:00 — ужин с морепродуктами на берегу моря

День 2

У вас будет свободное время, чтобы купаться, загорать и гулять по острову. Выезд с острова до 18:00.

Организационные детали