С нами вы не просто отдохнёте от городской суеты, а станете исследователями: пройдёте по подвесным мостам прямо над кронами деревьев, познакомитесь с флорой джунглей, услышите шелест листвы и ощутите свежесть водопадов.
Узнаете, как устроена экосистема леса, кто здесь обитает и в чём культурное значение природы для местных.
Узнаете, как устроена экосистема леса, кто здесь обитает и в чём культурное значение природы для местных.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Саньи
9:30–9:45 — прибытие в заповедник «Янода» и краткий инструктаж
9:45–11:00 — экотропа в джунглях и знакомство с тропической флорой
11:00–11:45 — прогулка по подвесным мостам прямо над кронами деревьев
11:45–12:30 — водопады и купание в природных бассейнах
12:30–13:30 — свободное время и обед (самостоятельно)
13:30–14:30 — обзорная площадка с панорамой леса и гор
14:30–15:30 — дополнительные зоны парка и сувенирные магазины (по желанию)
15:30–16:30 — выезд обратно в отель
Вы узнаете:
- как устроена уникальная экосистема тропического леса
- про редкие растения и животных джунглей
- как формируются тропики и какую роль они играют в климате и жизни региона
- про местные традиции и культурное значение природы для местных
- как человек и лес сосуществуют в гармонии
Организационные детали
- Трансфер из/в отель на комфортабельном автобусе или микроавтобусе с кондиционером включён в стоимость
- Билет в парк ($20–22) и питание (по желанию) оплачивается дополнительно, у вас будет свободное время, чтобы перекусить в кафе
- Маршрут без сложных переходов: основные локации соединены удобными дорожками, лестницами и мостами
- Программа подойдёт участникам со средней физической подготовкой; не подойдёт людям с ограниченной подвижностью и маленьким детям
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
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