Мини-группа
до 8 чел.
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
«Водопады — водные потоки среди густой растительности, создающие атмосферу первобытной природы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
27 мар в 08:30
30 мар в 08:30
$120 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический парк «Янода» и прогулка по стеклянному мосту
Тропики, водопады, долина орхидей, мини-зоопарк и аттракционы - в поездке из Саньи
Начало: От вашего отеля
«увидите водопады, долину орхидей и древние деревья, включая баньян»
1 апр в 08:00
8 апр в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропический путь Яноды: водопады и джунгли
Начало: Санья, ваш отель
«Экскурсия в Yanoda Rainforest Cultural Tourism Zone — это путешествие в мир зелёной свежести, живописных водопадов и экзотической флоры»
$630 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 марта 2026В целом, довольна. Все прошло хорошо. Я приехала на такси, Артем меня встретил. Очень старательный и был внимателен. Обед, который
- ААнна16 февраля 2026Экскурсия сама по себе очень хорошая, очень красивый парк, локации, все рассчитано времени.
Гид - Сергей, очень старался, ему пришлось побегать
- ММария13 января 2026Отличный парк. Были на экскурсии с Артемом. Без него был хороший шанс заблудиться) Все показал и рассказал.
Милые лемуры и капибары. Их можно гладить, кормить. Ребенок был в восторге.
- ТТатьяна7 января 2026Все хорошо! Спасибо Артему!
- ММария24 декабря 2025Большое спасибо Артему за интересную экскурсию, сопровождение и еще на комфортабельном авто!) обязательно рекомендую!)
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Водопады»
