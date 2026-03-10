Экскурсии на водопады из Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Санье на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
На машине
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
«Водопады — водные потоки среди густой растительности, создающие атмосферу первобытной природы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
27 мар в 08:30
30 мар в 08:30
$120 за человека
Тропический парк «Янода» и прогулка по стеклянному мосту
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Тропики, водопады, долина орхидей, мини-зоопарк и аттракционы - в поездке из Саньи
Начало: От вашего отеля
«увидите водопады, долину орхидей и древние деревья, включая баньян»
1 апр в 08:00
8 апр в 08:00
$75 за человека
Тропический путь Яноды: водопады и джунгли
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Санья, ваш отель
«Экскурсия в Yanoda Rainforest Cultural Tourism Zone — это путешествие в мир зелёной свежести, живописных водопадов и экзотической флоры»
$630 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 марта 2026
    Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
    В целом, довольна. Все прошло хорошо. Я приехала на такси, Артем меня встретил. Очень старательный и был внимателен. Обед, который
    включён, вполне удовлетворил)) выбор большой.
    не поставила 5*: 1. не было с собой воды, мы гуляли достаточно долго, пришлось брать с собой, это утомительно. 2. спрашивала заранее о дополнительных тратах, не о бо всем предупредили, например, почесать копибару, платно.
    Не порекомендую (не года или агенство, а именно, как прогулку): в парке очень много людей, не комфортно. Янода вполне можно посетить самостоятельно. После мне Артем вызвал такси, со скидкой)).
    Все организовано, на отлично!
    отдельное спасибо за рекомендацию - одевайте удобную обувь))

  • А
    Анна
    16 февраля 2026
    Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
    Экскурсия сама по себе очень хорошая, очень красивый парк, локации, все рассчитано времени.
    Гид - Сергей, очень старался, ему пришлось побегать
    за туристами, нужно поработать над произношением, часто речь была не очень понятна.
    Водитель - отдельная тема вообще. Если человек отвечает не только за себя, подобный стиль вождения просто не позволителен!! Постоянно по встречке (сегодня в Китае Новый год, дороги не загружены), разговор по телефону, видеосвязь, кино - все это во время вождения.
    Экскурсию посоветую. С персоналом необходимо рабоиать

  • М
    Мария
    13 января 2026
    Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
    Отличный парк. Были на экскурсии с Артемом. Без него был хороший шанс заблудиться) Все показал и рассказал.
    Милые лемуры и капибары. Их можно гладить, кормить. Ребенок был в восторге.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2026
    Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
    Все хорошо! Спасибо Артему!
  • М
    Мария
    24 декабря 2025
    Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
    Большое спасибо Артему за интересную экскурсию, сопровождение и еще на комфортабельном авто!) обязательно рекомендую!)
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В марте 2026 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3:
  1. Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено);
  2. Тропический парк «Янода» и прогулка по стеклянному мосту;
  3. Тропический путь Яноды: водопады и джунгли.
Какие места ещё посмотреть в Санье
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Остров обезьян;
  2. Самое главное;
  3. Мосты;
  4. Центр буддизма Наньшань;
  5. Атлантис;
  6. Романтический парк Санья;
  7. Фруктовый рынок;
  8. Фольклорная деревня народности Ли и Мяо;
  9. Ялонг Бэй (Ялунвань).
Сколько стоит экскурсия по Санье в марте 2026
Сейчас в Санье в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 630. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
