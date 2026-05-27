Эта экскурсия создана для первого знакомства с Санья.
Вы за короткое время увидите город с высоты панорамных площадок, с набережной и на обзорной поездке по современным районам. Вы посмотрите на тропическую природу, морские виды и повседневную жизнь острова Хайнань. А ещё поймёте, куда захочется вернуться самостоятельно.
Описание экскурсии
8:30 — трансфер из отеля. По пути гид расскажет о городе и особенностях жизни на острове Хайнань
9:15 — парк «Олень повернул голову» (Luhuitou). Это лучшая смотровая площадка: отсюда открываются виды на бухту, остров Феникс и прибрежные районы. Здесь же находится символ города — статуя оленя, которая связана с красивой легендой о любви
10:45 — набережная Санья. Здесь можно почувствовать атмосферу курорта, увидеть яхты, пальмы и местных жителей
11:45 — обзорная поездка по городу. Проедете через центральные районы и увидите современные отели, курортную инфраструктуру, жилые кварталы и прибрежные зоны. Вы узнаете о лучших пляжах и особенностях каждого района города
12:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или минивэне
- Экскурсия проводится на английском языке. При наборе русскоязычной группы вас будет сопровождать русскоговорящий гид
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
