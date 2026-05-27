Эта экскурсия создана для первого знакомства с Санья. Вы за короткое время увидите город с высоты панорамных площадок, с набережной и на обзорной поездке по современным районам. Вы посмотрите на тропическую природу, морские виды и повседневную жизнь острова Хайнань. А ещё поймёте, куда захочется вернуться самостоятельно.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30 — трансфер из отеля. По пути гид расскажет о городе и особенностях жизни на острове Хайнань

9:15 — парк «Олень повернул голову» (Luhuitou). Это лучшая смотровая площадка: отсюда открываются виды на бухту, остров Феникс и прибрежные районы. Здесь же находится символ города — статуя оленя, которая связана с красивой легендой о любви

10:45 — набережная Санья. Здесь можно почувствовать атмосферу курорта, увидеть яхты, пальмы и местных жителей

11:45 — обзорная поездка по городу. Проедете через центральные районы и увидите современные отели, курортную инфраструктуру, жилые кварталы и прибрежные зоны. Вы узнаете о лучших пляжах и особенностях каждого района города

12:30 — возвращение в отель

Организационные детали